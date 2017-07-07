Силуанов: санкции на G20 напрямую не обсуждались

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Вопрос санкций на первом рабочем заседании саммита Группы двадцати напрямую не обсуждался, но речь шла о необходимости отказаться от протекционизма и торговых ограничений. Об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Непосредственно вопрос санкций не поднимался": - сказал министр. Однако, продолжил он, говорилось о необходимости "отказаться от протекционизма и ограничений в торговле, ограничений в движении финансов".

"Поэтому, безусловно, вопрос ограничений, санкций звучал, но - косвенно при рассмотрении вопросов развития мировой торговли", - заключил Силуанов. Министр отметил, что протекционизм в мировой торговле, прежде всего со стороны крупнейшей экономики мира, может породить "мыльные пузыри" и "перегрев".

Диалог лидеров

Министр рассказал, что в своем выступлении на первом рабочем заседании саммита президент РФ Владимир Путин обратил внимание на слова своего американского коллеги Дональда Трампа о необходимости развития мировой торговли. "Эти слова президента США были подчеркнуты [Путиным] и в этом как раз было обращение: да, давайте выполнять то, о чем было заявлено", - рассказал Силуанов.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин также рассказал журналистам об обсуждении проблемы торговых ограничений. По словам Орешкина, позиция президента США на этом мероприятии кардинально отличалась от выступлений других лидеров: "он говорил о своей экономике, о справедливости в торговле".

"[Трамп] сказал такую фразу, что дефицит торгового баланса США составляет порядка $800 млрд в год и страны, которые сейчас сидят с ним за столом, во многом ответственны в этом", - пересказал российский министр. По его словам, "другие лидеры в целом выступали с единой позиции: что развитие мировой торговли - это благо для мировой экономики, что главное обеспечить справедливость распределения тех выгод, которые мировая торговля приносит разным странам, сделать так, чтобы экономический рост позитивно влиял на доходы всего населения".

"Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко, так скажу, "вернул" президенту Трампу: сказал, что президент США говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения", - рассказал глава Минэкономразвития РФ. Он добавил, что на саммите ярым сторонником свободы мировой торговли выступил также председатель КНР Си Цзиньпин.

Силуанов ожидает, что проблема протекционизма в мировой торговле найдет отражение в итоговом коммюнике лидеров G20.

"Вы знаете, я думаю, что вопросы протекционизма и негативные последствия протекционизма найдут отражение в итоговом коммюнике стран-членов "двадцатки". Это будет основа для дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал Силуанов.

По его словам, партнеры РФ по "двадцатке" убеждены в том, что протекционизм является большим минусом для мировой экономики и необходимо принимать совместные решения стимулировать мировой экономический рост.

По словам министра, Путин уделил внимание вопросам возможных рисков для мировой экономики, связанных с увеличением госдолга развитых стран.

"Если говорить про долг, в этих же странах с развитой экономикой накоплен большой объем долга. Если вы помните Маастрихтские соглашения, говорили о необходимости не превышения 60% от ВВП уровня государственного долга. Сейчас в странах с развитой экономикой - около 100%. Поэтому, безусловно, когда растут ставки, когда вопросы долга также будут возникать как один из рисков устойчивого обеспечения роста экономики - на это обратил внимание президент РФ. Россия здесь, безусловно, выглядит очень успешно", - сказал он.

Глава Минфина РФ ожидает ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ставок в ближайшее время в развитых странах.

"Рост сейчас наметился в экономиках развитых стран. Есть много рисков, связанных с тем, что начала расти инфляция, низкий уровень безработицы. По всей видимости, в ближайшее время начнется ужесточение, и уже началось во отдельных странах, ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ставок", - сказал он.

Пересмотр квот МВФ

Силуанов также заявил, что пересмотр квот Международного валютного фонда, которые определяют размер заимствований странам-участникам фонда, будет сделан в конце 2019 года.

"Говорили о необходимости пересмотра квот МВФ. Это будет сделано в конце 2019 года. Для этого возьмем три последних отчетных периода и проведем необходимые расчеты", - подчеркнул он.

По словам Силуанова, страны БРИКС сошлись во мнении, что в рамках нового, 15-го, пересмотра квот доля государств с развивающейся экономикой должна существенно вырасти. "То, что доля стран с развивающейся экономикой должна существенно вырасти, безусловно, это факт. Страны БРИКС обращали внимание, что нужно выполнить обещание о пересмотре квот без всяких переносов, чтобы доля развивающихся стран в мировой экономике выросла", - подчеркнул министр.