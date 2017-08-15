Минфин не видит конкуренции ОФЗ с новыми облигациями Банка России

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild cardСпорт 15 августа, 21:14
Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400Происшествия 15 августа, 20:53
Токсикологи нашли в организме гольфиста Вудса ингредиент марихуаныСпорт 15 августа, 20:40
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставкуЭкономика и бизнес 15 августа, 20:26
ООН призвала не допустить срыва сделки по иранской ядерной программеМеждународная панорама 15 августа, 20:25
В США поступил в продажу сборник твитов ТрампаОбщество 15 августа, 20:09
СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителяМеждународная панорама 15 августа, 20:02
Российский боец Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябреСпорт 15 августа, 19:57
Клинцевич назвал монумент с вонзенным в карту РФ мечом памятником хамству киевского режимаПолитика 15 августа, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минфин России не ждет конкуренции между облигациями федерального займа (ОФЗ) и купонными облигациями Банка России (КОБР), сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.
"Минфин России не видит конкуренции между новым инструментом Банка России и ОФЗ", - сообщил представитель ведомства.
ЦБ 15 августа впервые за шесть лет разместил на аукционе облигации на 150 млрд рублей при спросе 173,5 млрд рублей. Срок обращения бумаги - три месяца, средневзвешенная цена размещения составила 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций.
Пресс-служба Банка России сообщила ТАСС, что дальнейшее решения о размещении КОБР будет приниматься только при профиците ликвидности банковского сектора и его динамики, которая зависит, в том числе, от операций Минфина России по использованию средств суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета. ЦБ также не ждет конкуренции КОБР с ОФЗ, сообщил его представитель.