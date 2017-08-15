Минфин не видит конкуренции ОФЗ с новыми облигациями Банка России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минфин России не ждет конкуренции между облигациями федерального займа (ОФЗ) и купонными облигациями Банка России (КОБР), сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Минфин России не видит конкуренции между новым инструментом Банка России и ОФЗ", - сообщил представитель ведомства.

ЦБ 15 августа впервые за шесть лет разместил на аукционе облигации на 150 млрд рублей при спросе 173,5 млрд рублей. Срок обращения бумаги - три месяца, средневзвешенная цена размещения составила 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций.

Пресс-служба Банка России сообщила ТАСС, что дальнейшее решения о размещении КОБР будет приниматься только при профиците ликвидности банковского сектора и его динамики, которая зависит, в том числе, от операций Минфина России по использованию средств суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета. ЦБ также не ждет конкуренции КОБР с ОФЗ, сообщил его представитель.