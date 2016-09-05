Президент Египта: Каир ценит успехи экономического взаимодействия с Россией

СМИ: президент Филиппин объявил в стране чрезвычайное положениеМеждународная панорама 5 сентября, 15:42
Фонд Кадырова обеспечил жильем девять молодых семей, работающих в сфере культурыВ стране 5 сентября, 15:35
The Show Must Go On: факты и легенды из жизни Фредди МеркьюриКультура 5 сентября, 15:27
Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной РоссииСпорт 5 сентября, 15:24
Мороженое для Си Цзиньпина и трап для Обамы: чем запомнился саммит G20Международная панорама 5 сентября, 15:22
ВТБ подал иск на $82 млн к замгендиректора завода "Красный октябрь" по делу о растратеПроисшествия 5 сентября, 15:18
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашенийМеждународная панорама 5 сентября, 15:04
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефтьЭкономика и бизнес 5 сентября, 15:03
Норвежская научная Премия Фреда Кавли. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Египет очень ценит успехи экономического взаимодействия с Россией и нацелен развивать отношения. Об этом заявил президент страны Абдул-Фаттах ас-Сиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20.
"Мы очень ценим те конкретные успехи, которые удалось добиться за последние годы в двустороннем сотрудничестве", - указал он. "В частности, в этом году мы уже заключили соглашение на строительство АЭС в Эд-Дабаа. Уже началась соответствующая работа по линии российской компании "Росатом", - добавил египетский лидер.
"Я хочу отметить постоянные контакты между министерствами промышленности двух стран по поводу создания египетско-российских промышленных зон, что призвано вывести наше партнерство на новый уровень", - подчеркнул ас-Сиси.
Он также поблагодарил российского коллегу за возможность встретиться и отметил, что Каир всегда стремится развивать отношения с Москвой.
G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.
Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.