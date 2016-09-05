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Президент Египта: Каир ценит успехи экономического взаимодействия с Россией

Международная панорама
5 сентября, 15:00 UTC+3 ХАНЧЖОУ (Китай) (Китай) 5, сентября. /ТАСС
Ас-Сиси также поблагодарил российского коллегу за возможность встретиться и отметил, что Каир всегда стремится развивать отношения с Москвой
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ХАНЧЖОУ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Египет очень ценит успехи экономического взаимодействия с Россией и нацелен развивать отношения. Об этом заявил президент страны Абдул-Фаттах ас-Сиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20.

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"Мы очень ценим те конкретные успехи, которые удалось добиться за последние годы в двустороннем сотрудничестве", - указал он. "В частности, в этом году мы уже заключили соглашение на строительство АЭС в Эд-Дабаа. Уже началась соответствующая работа по линии российской компании "Росатом", - добавил египетский лидер.

"Я хочу отметить постоянные контакты между министерствами промышленности двух стран по поводу создания египетско-российских промышленных зон, что призвано вывести наше партнерство на новый уровень", - подчеркнул ас-Сиси.

Он также поблагодарил российского коллегу за возможность встретиться и отметил, что Каир всегда стремится развивать отношения с Москвой.

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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Темы
Саммит G20 Российско-египетские отношения
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
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