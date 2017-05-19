Трамп надеется, что время "охоты на ведьм" в США оканчивается

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп надеется, что нынешнее смутное время в Вашингтоне, омрачаемое, на его взгляд, "охотой на ведьм", близко к завершению, и ему можно будет наконец полностью посвятить себя руководству "глубоко расколотой" страной. Он подтвердил это в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме.

"Мы ждем не дождемся, когда вся эта ситуация останется позади и мы сможем заняться созданием рабочих мест, укреплением вооруженных сил и вообще всем тем, над чем мы уже долго и успешно работаем, включая медицинское обслуживание", - сказал глава действующей республиканской администрации США.

Череда скандалов

Тем не менее пока скандалы продолжают преследовать его по пятам, и его о них постоянно спрашивают. Отвечая на такие вопросы, Трамп в очередной раз заявил, что "не было никакого сговора" между его предвыборным штабом и Россией, которую противники действующего президента обвиняют во вмешательстве в политические процессы в США. "Даже мои враги признают, что никакого сговора нет", - подчеркнул хозяин Белого дома.

"Мы хотим вернуться к своей работе и продолжать следовать избранному пути, потому что он ведет к рекордам. А нам именно это и нужно - устанавливать позитивные рекорды", - добавил президент. Имелись в виду достижения в социально-экономическом развитии США.

Накануне минюст США объявил, что расследованием подозрений в отношении штаба Трампа и России будет заниматься независимый специалист. На просьбу прокомментировать это решение глава государства ответил: "Я уважаю это решение, но все это является охотой на ведьм". "Думаю, это раскалывает нашу страну, - добавил он. - На мой взгляд, у нас глубоко расколотая страна, из-за этого и многого другого".

Одним из поводов для нападок на действующего президента со стороны демократической оппозиции и близких к ней СМИ США было в последнее время увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Трамп признал, что его это удивляет. На его взгляд, Коми плохо справлялся со своей работой и был "весьма непопулярен", так что он ожидал "двухпартийной поддержки" для смещения этого американского силовика. Президент обещал "очень скоро" назвать преемника Коми, от которого, как он уверен, "в ФБР будут в восторге".

Отвечая на еще одну "сенсационную утечку" последних дней, Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиняемого в том, будто он скрывал подозрительные контакты с другими государствами, включая Россию. "Нет. Следующий вопрос", - сказал он репортеру, который спрашивал, выступал ли он с такими ходатайствами.

Но следующий вопрос оказался еще более неприятным. Журналист спросил, совершал ли глава государства "что-либо противозаконное или заслуживающее импичмента". "Я считаю, что это уже полная нелепица, и все так считают", - ответил Трамп. Затем он еще раз подчеркнул важность "должного руководства страной" и решения "множества проблем, которые в ней существуют", и выразил уверенность в том, что его администрация выполняет "фантастическую работу".

Град нападок на американского лидера стал в последнее время настолько сильным, что президента Колумбии даже спросили, не может ли он что-нибудь посоветовать Трампу в этой ситуации. Но тот ответил, что "не его дело - давать советы президенту Трампу". "Он сам в состоянии за себя постоять", - добавил Сантос.

Наркотики. Стена. Венесуэла.

В основном президенты говорили о борьбе с контрабандой наркотиков и сотрудничестве США и Колумбии, для развития которого в четверг был учрежден новый Предпринимательский совет. Сантос подчеркивал, что проблема наркотрафика касается не только Колумбии и США, но и всего мира. "Еще 40 лет назад мир объявил войну наркотикам, но эта война до сих пор не выиграна, - с сожалением констатировал он. - Надо действовать эффективнее".

В этом контексте его спросили о заградительной стене, которую Трамп обещает соорудить на южной границе США. Колумбиец выразил мнение, что необходимо прежде всего развивать международное сотрудничество; американский лидер высказался короче. "Стены срабатывают, - сказал он. - Пойдите спросите у Израиля. Уж поверьте мне, они срабатывают, и у нас нет иного выхода".

Среди других международных проблем упоминалась только ситуация в Венесуэле. Трамп со свойственной ему экспрессией описывал ее, как "кошмарную проблему,... подобной которой с гуманитарной точки зрения не бывало уже давно". На его взгляд, "ситуация ухудшается".

"Стабильная и мирная Венесуэла отвечает интересам всего (Западного) полушария, - сказал хозяин Белого дома. - И Америка выступает заодно со всеми людьми в нашем полушарии, стремящимися к свободе". "Мы будем работать с Колумбией и другими странами над венесуэльской проблемой", - заявил Трамп.

Что конкретно имелось в виду, он не уточнял. Но параллельно минфин США объявил о расширении американских санкций против Венесуэлы. На сей раз в черные списки попали несколько членов Верховного суда латиноамериканской страны.