За арестованного главреда украинского издания "Страна" внесли залог в $21 тысячу

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова внесла залог 544 тысячи гривен (почти $21 тысяч) за арестованного главреда Игоря Гужву. Об этом сообщила в понедельник экс-министр юстиции Украины, адвокат Елена Лукаш.

"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге", - написала она на своей странице в Facebook.

Владелец и главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан в конце прошлой недели по подозрению в вымогательстве взятки. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог. Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников".