ABC: Джеффа Сешнса могут назначить главой министерства нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа предлагают ему назначить на освободившуюся должность главы министерства национальной безопасности Джеффа Сешнса, который занимает пост министра юстиции и генпрокурора страны. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC.

По данным ее источников, окончательное решение на этот счет не принято, и президент пока взвешивает все плюсы и минусы такого шага. Должность министра национальной безопасности стала вакантной после того, как занимавший ее Джон Келли был назначен руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Это произошло после ухода в пятницу с этого поста Райнса Прибэса.

Сешнс в последние недели подвергался жесткой критике со стороны Трампа из-за того, что самоустранился от участия в расследовании по России. Газета The New York Times сообщала, что помощники президента буквально уговаривали его не отстранять Сешнса от должности. По сведениям издания, они настаивали на том, что президенту следует прекратить публичную критику в адрес главы минюста, и подчеркивали, что в случае его отставки против Трампа выступят многие сенаторы-республиканцы, которые довольны работой Сешнса.

Вместе с тем, как сообщил в субботу телеканал Fox News, с освобождением места главы миннацбазопасности у Трампа появилась возможность убрать Сешнса с поста генпрокурора, но оставить его в администрации, чтобы не сердить республиканцев. При этом на должность главы минюста президент может назначить лояльного ему человека, который сможет в угоду Трампу уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование предполагаемого сговора между советниками республиканца и Россией, передает телеканал.

Вашингтонский информационный портал Axios ранее сообщал, что преемником Сешнса на посту министра юстиции может стать советник президента по вопросам кибербезопасности, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, то должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме после этого заявили, что Трамп доверяет министру юстиции, однако президент впоследствии продолжил критиковать его. Сам Сешнс заявил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока это будет угодно Трампу.