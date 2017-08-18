Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совершивший теракт в Барселоне водитель фургона находится в бегах

Международная панорама
18 августа, 0:57 UTC+3 ТАСС

По информации полиции Каталонии, ни один из двух задержанных ранее подозреваемых в момент совершения теракта за рулем не находился

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Водитель фургона, наехавший на пешеходов в четверг в центре Барселоны, еще не пойман. Об этом в четверг сообщила полиция Каталонии, ее заявление передает Reuters.

Как сообщается, ни один из двух подозреваемых, задержанных ранее, за рулем в момент совершения теракта не находился. Один из них - мужчина марокканского происхождения, другой - выходец из испанского полуанклава Мелилья, расположенного на севере Африки.

В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран
3
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть
4
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
5
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
6
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
7
Самолеты ВКС РФ за неделю три раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама