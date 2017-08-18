Совершивший теракт в Барселоне водитель фургона находится в бегах

ТАСС, 18 августа. Водитель фургона, наехавший на пешеходов в четверг в центре Барселоны, еще не пойман. Об этом в четверг сообщила полиция Каталонии, ее заявление передает Reuters.

Как сообщается, ни один из двух подозреваемых, задержанных ранее, за рулем в момент совершения теракта не находился. Один из них - мужчина марокканского происхождения, другой - выходец из испанского полуанклава Мелилья, расположенного на севере Африки.

В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).