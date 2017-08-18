Совершивший теракт в Барселоне водитель фургона находится в бегах

В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 странМеждународная панорама 18 августа, 2:17
СМИ: в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в БарселонеМеждународная панорама 18 августа, 2:06
Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябреСпорт 18 августа, 2:03
Аронян лидирует после первого круга блица на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 18 августа, 1:48
Незасчитанный гол - не помеха: "Краснодар" победил "Црвену Звезду" в Лиге ЕвропыСпорт 18 августа, 1:41
Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом домеМеждународная панорама 18 августа, 1:27
СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотрСпорт 18 августа, 1:12
"Реал" будет главным фаворитом стартующего чемпионата Испании по футболуСпорт 18 августа, 0:56
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 18 августа, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Водитель фургона, наехавший на пешеходов в четверг в центре Барселоны, еще не пойман. Об этом в четверг сообщила полиция Каталонии, ее заявление передает Reuters.
Как сообщается, ни один из двух подозреваемых, задержанных ранее, за рулем в момент совершения теракта не находился. Один из них - мужчина марокканского происхождения, другой - выходец из испанского полуанклава Мелилья, расположенного на севере Африки.
В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).