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Президент Венесуэлы заявил, что отсутствовал на ГА ООН из соображений безопасности

Международная панорама
22 сентября, 4:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По словам Николаса Мадуро, у него была информация о возможных нападениях "со стороны экстремистских секторов, у которых есть власть в США"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что не поехал на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за опасений за свою безопасность, так как ему сообщили о готовившемся на него нападении.

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"В этом году я решил не ехать в [штаб-квартиру] ООН из соображений безопасности, потому что у меня была информация о возможных нападениях со стороны экстремистских секторов, у которых есть власть в США", - сказал он на открытии после восстановительных работ отеля в городе Маракай, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión. "Нужно быть осторожным", - добавил он.

В августе Мадуро говорил, что собирается поехать на ГА ООН и хотел бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако спустя две недели министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса сообщил, что венесуэльских лидер не приедет в Нью-Йорк из-за подготовки к региональным выборам и работы над экономическими проблемами в стране.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Политический кризис в Венесуэле
Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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