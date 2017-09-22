Президент Венесуэлы заявил, что отсутствовал на ГА ООН из соображений безопасности

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что не поехал на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за опасений за свою безопасность, так как ему сообщили о готовившемся на него нападении.
"В этом году я решил не ехать в [штаб-квартиру] ООН из соображений безопасности, потому что у меня была информация о возможных нападениях со стороны экстремистских секторов, у которых есть власть в США", - сказал он на открытии после восстановительных работ отеля в городе Маракай, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión. "Нужно быть осторожным", - добавил он.
В августе Мадуро говорил, что собирается поехать на ГА ООН и хотел бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако спустя две недели министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса сообщил, что венесуэльских лидер не приедет в Нью-Йорк из-за подготовки к региональным выборам и работы над экономическими проблемами в стране.