Эксперт: КНДР не располагает термоядерной боеголовкой для запуска в Тихий океан

ТОКИО, 25 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР на данном этапе развития ее ракетно-ядерной программы не располагает водородной бомбой достаточно малого размера, чтобы установить ее в качестве термоядерной боеголовки на баллистическую ракету и запустить в Тихий океан. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал военный эксперт, сотрудник японского Института будущего инжиниринга Ю Коидзуми в связи с прозвучавшим на прошлой неделе заявлением главы МИД КНДР Ли Ён Хо о возможности испытания водородной бомбы в Тихом океане.

Говоря о шестом ядерном испытании КНДР, которое Пхеньян произвел 3 сентября этого года, эксперт отметил, что мощность взрыва была достаточной, чтобы предположить, что это водородная бомба. "Да, я думаю, что это, вероятно, была водородная бомба. Сначала министр обороны Японии [Ицунори Онодэра] говорил, что мощность взрыва составила около 70 килотонн, а министерство национальной безопасности Южной Кореи оценивало его в 60 килотонн, и я тогда подумал, что это слишком мало [для водородной бомбы]. Однако в конце концов мощность была оценена в 160 килотонн, и, исходя из этой оценки, можно сказать, что это, возможно, водородная бомба", - пояснил он.

Вместе с тем, уверен Коидзуми, "это была не боеголовка", для разработки которой сначала надо провести испытание водородной бомбы большого размера. Теперь, подчеркнул он, внимание будет сосредоточено на том, "сможет ли Северная Корея создать ядерную боеголовку на основе данных, полученных в результате шестого испытания". Разработать термоядерную боеголовку на основе данных лишь одного испытания может быть затруднительно, добавил он.

Водородную бомбу в Тихий океан ракетой КНДР не доставит

На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН, пообещал рассмотреть "ответные беспрецедентные меры" в отношении Вашингтона. Северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо, отвечая на вопросы журналистов о содержании таких мер, предположил, что это мог бы быть "самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Коидзуми отметил, что говорить о том, где именно могло бы быть проведено такое испытание, сложно, однако можно задуматься о том, как такая водородная бомба может быть доставлена в Тихий океан. "Если она будет установлена на ракету, то она, думаю, полетит, как и запущенные ранее Пхеньяном ракеты, над пространством между префектурой Аомори и Хоккайдо в сторону северной части Тихого океана", - сказал он.

Однако, подчеркнул эксперт, "созданная Северной Кореей водородная бомба еще недостаточно мала, чтобы установить ее на ракету". Коидзуми предположил, что в таком случае КНДР может доставить бомбу к месту проведения взрыва на корабле. Таким образом, заключил специалист, в случае ракетного пуска в сторону Тихого океана, это вряд ли будет испытанием водородной бомбы.

Ракетные технологии на пути к успеху

Говоря о состоянии северокорейской военной программы, Коидзуми отметил, что в ракетной отрасли КНДР наблюдается заметный прогресс. "Они три раза подряд успешно запустили ракету "Хвасон 12", и во время третьего испытания она преодолела расстояние в 3700 км", - сказал он, отметив, что таким образом Пхеньян впервые показал, что у него есть возможности для нанесения удара по американской территории - стратегически важному острову Гуам, где расположены ключевые в регионе военные базы США.

Эксперт также отметил, что КНДР проводил и соответствующие испытания баллистической ракеты "Хвасон 14", которая должна иметь характеристики межконтинентальной. "Таким образом можно сказать, что программа Северной Кореи по разработке ракет близится к своему полному [успешному] завершению", - сказал он.

По мнению Коидзуми, у Пхеньяна "еще остается ряд проблем в разработке ядерных боеголовок для баллистических ракет - миниатюризация ядерного заряда и создание [обтекателя], способного выдерживать повышение температуры при вхождении ракеты в атмосферу", однако "нет сомнений, что Пхеньян приближается к тому, чтобы обладать ядерным оружием". После этого, говорит эксперт, КНДР будет добиваться своего признания в качестве ядерной страны, чтобы вести переговоры уже с этой позиции.