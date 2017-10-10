Глава Каталонии проинформирует парламент "о политической ситуации" после референдума

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон выступит во вторник в региональном парламенте, чтобы "проинформировать о текущей политической ситуации" в автономном сообществе. Об этом сообщили в каталонской палате.

Ожидается, что Пучдемон появится в парламенте в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Пока власти Каталонии не уточняли, о чем конкретно пойдет речь в ходе выступления регионального лидера.

Изначально сторонники независимости хотели, чтобы глава автономии 9 октября официально сообщил палате итоги референдума по вопросу выхода из состава Испании. Однако оппозиционные каталонские парламентарии подали в Конституционный суд (КС) Испании жалобу, в которой говорилось, что в случае одностороннего объявления независимости правящее большинство грубо нарушит основной закон королевства, а также права депутатов, выступающих против такого шага. КС принял к рассмотрению данный иск, в результате действие постановления парламента автономного сообщества о проведении заседания 9 октября было автоматически приостановлено.

Чтобы избежать повторения ситуации, палата озвучила новую дату - 10 октября - без упоминания плебисцита о независимости. По одной из версий, на заседании будет запущена процедура выхода автономии из состава Испании. В распространенном в воскресенье интервью телеканалу TV3 Пучдемон отмечал: "Провозглашение независимости, которое мы не называем односторонним, предусмотрено законом о референдуме как применение результатов [плебисцита]". "Мы сделаем то, что говорит закон", - уточнил он.

На незамедлительном провозглашении независимости особо настаивает каталонская партия "Кандидаты за народное единство". В свою очередь, как считают местные СМИ, сторонники коалиции "Вместе "за", которая также поддерживает разрыв с Испанией, разделились на два лагеря. Часть депутатов согласна на скорейший выход Каталонии из состава королевства. Другие, более умеренные члены политической силы считают, что слишком рано в одностороннем порядке объявлять о независимости.

Ранее бывший глава автономии Артур Мас заявил газете Financial Times, что Каталония на данный момент не располагает всеми возможностями для разрыва с Испанией. "Чтобы быть независимыми, мы до сих пор не обладаем некоторыми необходимыми критериями", - отметил Мас. Он обратил внимание на организацию нормальной работы в области сбора налогов, судебной системы и территориального контроля. Бывший председатель правительства Каталонии подчеркнул необходимость оставаться прагматичными и учитывать вероятную реакцию со стороны Мадрида.

Реакция Мадрида

Правительство Испании пока заняло выжидательную позицию. Хотя Мадрид изначально заявлял, что не признает ни референдум о независимости, ни его последствий, решительных мер центральные власти пока не принимали. До сих пор со стороны правительства звучали призывы к каталонскому руководству отказаться от идеи провозглашения независимости в одностороннем порядке.

Испания также отказалась от помощи в урегулировании кризиса в регионе. Председатель правительства Мариано Рахой в интервью газете El Pais отмечал: "Мне бы хотелось сказать одну вещь об этом посредничестве: оно нам не нужно. Нам нужно, чтобы те, кто нарушают закон и ставят себя выше закона, исправили свое положение".

Между тем партия "Граждане" призывает Мадрид применить 155-ю статью конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, и провести в регионе новые выборы. При этом правительство заявляло, что рассчитывает заручиться поддержкой всех возможных политических сил по каталонской проблеме.

Против слишком радикальных мер пока выступала крупнейшая оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Тем не менее генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес отметил, что социалисты поддержат "ответ правового государства", если Каталония все-таки провозгласит независимость в одностороннем порядке.

Комментируя возможность применения 155-й статьи, Рахой говорил: "Я не исключаю абсолютно ничего из того, что позволяет закон". "Следует делать все своевременно, то, что наиболее важно в данный момент, - заявлял премьер. - Идеально было бы не принимать драматических решений".