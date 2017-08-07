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Победителей конкурса песен о Крымском мосте объявят 10 августа

Общество
7 августа, 9:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 7, августа. /ТАСС

Итоги конкурса должны были подвести 5 августа, но из-за большого количества заявок объявление победителей перенесли

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© Лев Федосеев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Победители конкурса песен о Крымском мосте станут известны 10 августа, сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост". Ранее сообщалось, что итоги конкурса будут объявлены 5 августа.

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"Команда жюри продолжает оценивать поступившие работы. В связи с большим количеством заявок объявление победителей переносится на 10 августа", - уточняется в сообщении.

За два месяца проведения конкурса в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. заявок (песен и стихов) из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География конкурса охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них села Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубежка в Саратовской области.

Участниками творческого состязания стали профессиональные композиторы, поэты и музыканты, а также люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством, - это работники промышленных, строительных, научно-технических организаций, преподаватели школ и вузов, сотрудники медицинских учреждений, адвокаты, юристы, повара, парикмахеры, судоводители, военнослужащие, уточнили в пресс-центре.

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Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни, отметили в инфоцентре.

Оценивают работы российские исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост", отметили в инфоцентре. Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа, заявили организаторы.

О Крымском мосте

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

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