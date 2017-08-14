Синоптики прогнозируют ливни в ЦФО, СЗФО и неустойчивую погоду на юге России

ТАСС, 14 августа. Основная зона непогоды на наступившей неделе ожидается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, здесь пройдут ливни и возможен град. На Дальнем Востоке установится комфортная температура, а на юге страны сохранится неустойчивая погода при сохранении 5-го класса пожароопасности. Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики центра "Фобос".

"Основная зона непогоды, связанная с атмосферным фронтом, это север и восток Русской равнины [северо-восток ЦФО, восточная часть СЗФО и север ПФО]. Здесь ожидаются ливни до 20 мм осадков, в средней полосе - в пределах до 10 мм, не исключено локальное выпадение града. Также на северо-востоке и центре европейской части России не исключены шквалистые усиления ветра", - сказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Олег Прокофьев.

Непогода на Дальнем Востоке отступила

На Дальнем Востоке, где устраняют последствия сильных паводков, до конца рабочей недели будет преобладать солнечная погода, юг региона будет находится в стороне от активных атмосферных фронтов.

"В регионе будет преобладать солнечная погода, но в отдельные дни местами не исключены локальные кратковременные дожди, температура воздуха будет вполне комфортной, в Хабаровском крае во вторник 23-28 градусов тепла. К концу недели немного повысится до плюс 21-26 градусов", - отметил Прокофьев. В Приморском крае ожидается аналогичная погода, однако не исключены кратковременные дожди.

Благоприятная погода помогает ликвидировать последствия паводков. Только за минувшие сутки сотрудники МЧС и дорожных служб восстановили транспортное сообщение со всеми населенными пунктами в зоне паводка. Это стало поводом для закрытия всех лодочных переправ, которые осуществляли сотрудники МЧС на протяжении недели. В освободившихся от воды районах работают комиссии по оценке ущерба.

За сутки специалисты обследовали свыше 840 домов и придомовых территорий. Всего по данным администрации Приморья, заявления об ущербе подали более 4,6 тыс. жителей края. Однако, отмечают в региональном управлении МЧС, подтопленными остаются 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения остаются 66 человек, среди которых 25 детей.

Грозовой фронт в ЦФО

В большинстве субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) синоптики и МЧС предупреждают о непогоде. На юге округа, в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, метеорологи прогнозируют жару до 35 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.

В других субъектах ЦФО жара будет сопровождаться дождем и сильным ветром. В частности, в Тульской области МЧС 14 августа предупреждает о грозе и усилении ветре, порывы которого могут достигать 20 м/с. "При этом сохранится жаркая погода, столбики термометров будут достигать отметки 27-30 градусов", - уточнили в пресс-службе управления МЧС по Тульской области.

Аналогичная ситуация прогнозируется в Тверской, Орловской, Калужской и Брянской областях, где спасатели также предупреждают о непогоде и напоминают, что метеоусловия могут спровоцировать ДТП, аварии на электросетях и объектах ЖКХ. Управление по делам ГО и ЧС Липецка распространило информационное предупреждение, что в городе также в ближайшие несколько часов ожидается штормовой ветер до 17 м/с. Костромской центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды также прогнозирует усиление ветра на 14 августа.

Шквалистый ветер и град в СЗФО

В СЗФО ожидаются ливни и грозы. В Архангельской области днем 14 августа по всем районам ожидаются грозы, местами сильный дождь, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. По словам Прокофьева, 15 и 16 августа в Ленинградской области осадков не ожидается. "Небольшие кратковременные локальные дожди ливневого характера и очаговые грозы будут возможны в Ленинградской области в четверг и пятницу, воздушные массы в дневные часы прогреются, до конца недели температурные показатели будут находится в интервале 20-25 градусов", - отметил он.

В Новгородской области в ночь с 12 на 13 августа прошли интенсивные ливни. Сильный ветер, пришедший с грозовым фронтом в область, повалил 150 деревьев и оборвал контактные провода на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург, от упавшего дерева также пострадал один человек, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "В Новгороде выпало до 24 мм осадков, что было связано с прохождением атмосферного фронта. Сегодня температура в пределах 18-23 градусов, с завтрашнего дня формирование погоды начнет активно переходить к антициклону", - сказал Прокофьев.

По его словам, во вторник воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, к концу недели температура существенно не изменится - 21-26 градусов тепла. "Это в пределах климатической нормы. В четверг и пятницу возможны локальные дожди и очаговые грозы", - добавил собеседник агентства.

Готовятся к непогоде также в Вологодской области. Главное управление МЧС России по Вологодской области объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемой в понедельник непогодой. До вечера 14 августа в регионе ожидаются гроза, местами град, усиление ветра до 19 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по региону. "По данным вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 18 часов 14 августа на территории Вологодской области прогнозируется местами гроза и град, при грозе - усиление ветра до 19 метров в секунду", - отмечается в сообщении регионального главка МЧС.

В Калининграде продолжают устранять последствия шквалистого ветра и ливневых дождей, бушевавших в отдельные часы минувших выходных дней. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города, в областном центре ветром было повалено 126 деревьев, повреждено в общей сложности 25 автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации. Сразу 18 автомобилей, припаркованные у многоквартирного жилого дома по улице Гайдара, пострадали от падения остекления двух балконов. Было зафиксировано также 29 случаев порывов сетей уличного освещения, его восстановление продолжается на трех улицах.

В Санкт-Петербурге в понедельник температура прогреется до 20-22 градусов, местами в городе и по области возможен небольшой кратковременный дождь. Такая температура немного выше среднеклиматической нормы для этого периода.

Опасность пожаров и ливни на юге и Северном Кавказе

До конца рабочей недели характер погоды на юге РФ и Северном Кавказе останется неустойчивым. Местами, преимущественно на Кубани и Северном Кавказе в дневные часы ожидаются локальные дожди и временные грозы.

"Температура в указанных регионах будет держаться в пределах 30-35 градусов. Аналогичный температурный режим ожидается в Ростовской и Волгоградской области. Здесь вероятность осадков минимальна, объявлен пятый класс пожароопасности", - уточнил Прокофьев.

В некоторых регионах ЮФО, например, в Ставропольском крае, установлен особый противопожарный режим. "Населению запрещено выходить в леса, под запретом также разжигание костров в полях и лесных массивах. На Ставрополье значительно увеличилось число природных пожаров - в обычное время их происходит не более пяти в сутки, в период повышения температуры - более 20 в день", - сообщила ТАСС синоптик первой категории ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова.

Температурный режим на территории Ставрополья синоптики прогнозируют ровным, с небольшими колебаниями в 1-2 градуса, но без аномальных отклонений. Ночью около плюс 18-23, днем - плюс 30-35 градусов. "В ближайшие дни местами ожидаются локальные кратковременные осадки, постепенно пожароопасность в районах края будет снижаться", - отметила Овчинникова.

В Кабардино-Балкарии серьезных погодных изменений и аномальных температур не ждут в ближайшие дни. "Все в пределах нормы, серьезных погодных изменений пока не ожидается", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В ближайшее время в Кабардино-Балкарии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы, ветер переменный, 5-10 м/с, во время гроз возможно усиление ветра до 13-18 м/с. В равнинной части республики температура около плюс 30-35 градусов, в горных районах - плюс 20-25 градусов.