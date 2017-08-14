Синоптики прогнозируют ливни в ЦФО, СЗФО и неустойчивую погоду на юге России

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ТАСС, 14 августа. Основная зона непогоды на наступившей неделе ожидается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, здесь пройдут ливни и возможен град. На Дальнем Востоке установится комфортная температура, а на юге страны сохранится неустойчивая погода при сохранении 5-го класса пожароопасности. Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики центра "Фобос".
"Основная зона непогоды, связанная с атмосферным фронтом, это север и восток Русской равнины [северо-восток ЦФО, восточная часть СЗФО и север ПФО]. Здесь ожидаются ливни до 20 мм осадков, в средней полосе - в пределах до 10 мм, не исключено локальное выпадение града. Также на северо-востоке и центре европейской части России не исключены шквалистые усиления ветра", - сказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Олег Прокофьев.
На Дальнем Востоке, где устраняют последствия сильных паводков, до конца рабочей недели будет преобладать солнечная погода, юг региона будет находится в стороне от активных атмосферных фронтов.
"В регионе будет преобладать солнечная погода, но в отдельные дни местами не исключены локальные кратковременные дожди, температура воздуха будет вполне комфортной, в Хабаровском крае во вторник 23-28 градусов тепла. К концу недели немного повысится до плюс 21-26 градусов", - отметил Прокофьев. В Приморском крае ожидается аналогичная погода, однако не исключены кратковременные дожди.
Благоприятная погода помогает ликвидировать последствия паводков. Только за минувшие сутки сотрудники МЧС и дорожных служб восстановили транспортное сообщение со всеми населенными пунктами в зоне паводка. Это стало поводом для закрытия всех лодочных переправ, которые осуществляли сотрудники МЧС на протяжении недели. В освободившихся от воды районах работают комиссии по оценке ущерба.
За сутки специалисты обследовали свыше 840 домов и придомовых территорий. Всего по данным администрации Приморья, заявления об ущербе подали более 4,6 тыс. жителей края. Однако, отмечают в региональном управлении МЧС, подтопленными остаются 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения остаются 66 человек, среди которых 25 детей.
В большинстве субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) синоптики и МЧС предупреждают о непогоде. На юге округа, в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, метеорологи прогнозируют жару до 35 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.
В других субъектах ЦФО жара будет сопровождаться дождем и сильным ветром. В частности, в Тульской области МЧС 14 августа предупреждает о грозе и усилении ветре, порывы которого могут достигать 20 м/с. "При этом сохранится жаркая погода, столбики термометров будут достигать отметки 27-30 градусов", - уточнили в пресс-службе управления МЧС по Тульской области.
Аналогичная ситуация прогнозируется в Тверской, Орловской, Калужской и Брянской областях, где спасатели также предупреждают о непогоде и напоминают, что метеоусловия могут спровоцировать ДТП, аварии на электросетях и объектах ЖКХ. Управление по делам ГО и ЧС Липецка распространило информационное предупреждение, что в городе также в ближайшие несколько часов ожидается штормовой ветер до 17 м/с. Костромской центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды также прогнозирует усиление ветра на 14 августа.
В СЗФО ожидаются ливни и грозы. В Архангельской области днем 14 августа по всем районам ожидаются грозы, местами сильный дождь, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. По словам Прокофьева, 15 и 16 августа в Ленинградской области осадков не ожидается. "Небольшие кратковременные локальные дожди ливневого характера и очаговые грозы будут возможны в Ленинградской области в четверг и пятницу, воздушные массы в дневные часы прогреются, до конца недели температурные показатели будут находится в интервале 20-25 градусов", - отметил он.
В Новгородской области в ночь с 12 на 13 августа прошли интенсивные ливни. Сильный ветер, пришедший с грозовым фронтом в область, повалил 150 деревьев и оборвал контактные провода на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург, от упавшего дерева также пострадал один человек, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "В Новгороде выпало до 24 мм осадков, что было связано с прохождением атмосферного фронта. Сегодня температура в пределах 18-23 градусов, с завтрашнего дня формирование погоды начнет активно переходить к антициклону", - сказал Прокофьев.
По его словам, во вторник воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, к концу недели температура существенно не изменится - 21-26 градусов тепла. "Это в пределах климатической нормы. В четверг и пятницу возможны локальные дожди и очаговые грозы", - добавил собеседник агентства.
Готовятся к непогоде также в Вологодской области. Главное управление МЧС России по Вологодской области объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемой в понедельник непогодой. До вечера 14 августа в регионе ожидаются гроза, местами град, усиление ветра до 19 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по региону. "По данным вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 18 часов 14 августа на территории Вологодской области прогнозируется местами гроза и град, при грозе - усиление ветра до 19 метров в секунду", - отмечается в сообщении регионального главка МЧС.
В Калининграде продолжают устранять последствия шквалистого ветра и ливневых дождей, бушевавших в отдельные часы минувших выходных дней. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города, в областном центре ветром было повалено 126 деревьев, повреждено в общей сложности 25 автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации. Сразу 18 автомобилей, припаркованные у многоквартирного жилого дома по улице Гайдара, пострадали от падения остекления двух балконов. Было зафиксировано также 29 случаев порывов сетей уличного освещения, его восстановление продолжается на трех улицах.
В Санкт-Петербурге в понедельник температура прогреется до 20-22 градусов, местами в городе и по области возможен небольшой кратковременный дождь. Такая температура немного выше среднеклиматической нормы для этого периода.
До конца рабочей недели характер погоды на юге РФ и Северном Кавказе останется неустойчивым. Местами, преимущественно на Кубани и Северном Кавказе в дневные часы ожидаются локальные дожди и временные грозы.
"Температура в указанных регионах будет держаться в пределах 30-35 градусов. Аналогичный температурный режим ожидается в Ростовской и Волгоградской области. Здесь вероятность осадков минимальна, объявлен пятый класс пожароопасности", - уточнил Прокофьев.
В некоторых регионах ЮФО, например, в Ставропольском крае, установлен особый противопожарный режим. "Населению запрещено выходить в леса, под запретом также разжигание костров в полях и лесных массивах. На Ставрополье значительно увеличилось число природных пожаров - в обычное время их происходит не более пяти в сутки, в период повышения температуры - более 20 в день", - сообщила ТАСС синоптик первой категории ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова.
Температурный режим на территории Ставрополья синоптики прогнозируют ровным, с небольшими колебаниями в 1-2 градуса, но без аномальных отклонений. Ночью около плюс 18-23, днем - плюс 30-35 градусов. "В ближайшие дни местами ожидаются локальные кратковременные осадки, постепенно пожароопасность в районах края будет снижаться", - отметила Овчинникова.
В Кабардино-Балкарии серьезных погодных изменений и аномальных температур не ждут в ближайшие дни. "Все в пределах нормы, серьезных погодных изменений пока не ожидается", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
В ближайшее время в Кабардино-Балкарии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы, ветер переменный, 5-10 м/с, во время гроз возможно усиление ветра до 13-18 м/с. В равнинной части республики температура около плюс 30-35 градусов, в горных районах - плюс 20-25 градусов.