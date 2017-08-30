Кончилось лето: на Дальнем Востоке прошел мокрый снег, а над Черным морем "парад" смерчей

ТАСС, 30 августа. Мокрый снег впервые этим летом прошел на территории Амурской области. Он оставил несколько населенных пунктов без электричества. А над Черным морем можно было наблюдать "парад" смерчей.

Дальний Восток: внезапный снегопад и заморозки

Несколько населенных пунктов Селемджинского района Амурской области остались в среду без электроснабжения из-за прошедшего накануне снегопада. На некоторых дорогах нарушено автомобильное движение, в районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Во вторник на территории Селемджинского района выпал мокрый снег. Под его тяжестью были повалены деревья, несколько населенных пунктов остались без света. Нарушено сообщение по автодорогам местного значения "Экимчан - Токур", "Коболдо - Огоджа", "Златоустовск - Стойба". В районе ведутся аварийно-восстановительные работы, введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным центра погоды "Фобос", это первый мокрый снег на территории области этим летом, однако для данного региона это не редкость.

Первые заморозки прогнозируются в среду в Приморье, сообщили в Приморском краевом гидрометцентре. "Над краем по-прежнему будут смещаться фронтальные разделы, вызывая в отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от двух до 13 градусов, при прояснениях местами возможны заморозки, 0, минус 2 градуса. Днем воздух будет прогреваться до плюс 15-25", - сообщили синоптики.

По данным центра, температура воздуха опускается ниже нулевой отметки в Якутии, на Чукотке и Колыме. Другой антициклон прочно обосновался над Байкалом. Он удерживает солнечную со слабым ветром погоду в Иркутской и Читинской областях, а также в Бурятии и Якутии. В последнем регионе морозы стали обычным явлением, в ночные часы температура опускается до минус 3-10 градусов.

Первый снег на Красной Поляне и "парад" смерчей над Черным морем

Накануне краснодарское управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за возможных дождей, гроз, града и шквалистого ветра. Власти Сочи предупредили, что над морем возможны смерчи, а в горах - сели.

Накануне на горнолыжном курорте Красная Поляна выпал первый снег, а в социальных сетях очевидцы размещали фото и видео "парада" смерчей - над Черным морем одновременно появлялись несколько вихрей. "Вчера были смерчи - одни распускались, другие формировались. Но для этого времени года это нормально, что это что-то необычное, сказать не могу. Какие-то рассыпались в воздухе, какие-то достигали поверхности воды - пять штук было точно [полноценных смерчей в течение дня]", - сказали ТАСС в сочинском гидрометцентре.

Там уточнили, что штормовое предупреждение продолжает действовать и в среду, однако пока небо над Сочи ясное.

На юге частично сохраняется пожароопасность

По данным центра "Фобос", под влиянием сильной жары остается лишь Астраханская область и Калмыкия, там столбик термометра будет превышать 30 градусов.

По информации Волгоградскогого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, регион продолжает находиться во власти холодного атмосферного фронта. 30 августа по области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозах порывы 13-18 м/с. Температура днем не поднимется выше 30 градусов.

"После прохождения этого фронта будет еще вторая фронтальная система. Мы прогнозируем дальнейшее понижение температуры, кратковременные дожди по области возможны до 3 сентября, местами грозы с усилением ветра до 13-18 м/с", - уточнили ТАСС в гидрометцентре. Вместе с тем с 30 августа по 1 сентября в большинстве районов области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-го класса).

На прошлой неделе Волгоградскую область, где держалась сухая и ветреная погода, охватили масштабные природные пожары, в результате которых пострадали более 40 семей, сгорели полторы сотни построек.

Уровень пожароопасности в Ростовской области снизился, как и температура воздуха. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа температура воздуха не территории региона не превысит 25 градусов.

С начала нынешней недели ГУ МЧС по области предупреждало жителей о сохранении высокого уровня пожароопасности высшего 5-го класса. Как было отмечено в СМС-оповещениях регионального главка спасателей, с 28 по 30 августа местами в северо-западных, юго-восточных районах и в Приазовье Ростовской области наблюдалась чрезвычайная пожароопасность с температурой воздуха до 33 градусов.

Заморозки и пожароопасность в Сибири

В большинстве регионов Сибири установилась солнечная погода. В Западной Сибири тепло настолько, что в ряде районов Омской и Новосибирской областей, а также Алтайского края синоптики и МЧС предупреждают о высокой пожароопасности. Спасатели просят не пользоваться открытым огнем, разводить костры, выжигать траву. Лесные пожары в регионах пока удается не допускать.

В то же время МЧС в Забайкальском крае распространяет другие предупреждения - о соблюдении безопасности при обогреве домов. В конце августа в регионе наблюдаются заморозки - ночью до минус 5 градусов, и из-за неисправных печей и обогревателей в крае участились бытовые пожары.

Как ранее сообщали ТАСС аграрии, на уборку растительных культур заморозки не повлияют и урожаю уже не повредят. Синоптики ожидают, что потепление в Забайкалье придет к 1 сентября.

Отключение электричества из-за грозы в Саратовской области

В Саратовской области из-за гроз и сильного ветра уже вторую неделю продолжаются отключения электричества. Минувшей ночью без света остались более 15 600 человек. Также, по данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, зафиксирован сбой в движении грузового поезда на 14 минут. Ранее сообщалось, что в Саратовской области ожидается гроза с усилением шквалистого ветра до 15-19 м/с.

На прошлой неделе ветреная погода в Саратовской области привела к массовому отключению потребителей от электроснабжения и падению деревьев. Одно из них упало на детскую площадку, в результате пострадали двое детей.

Контрастная погода в СЗФО

"Сегодня на Европейской части погода обещает быть достаточно контрастной. К северо-западным границам приближается антициклон со Скандинавии, он принесет туда дожди и удержит на территории Мурманской и Архангельской областей невысокие температуры, плюс 12-17 градусов", - сказали ТАСС в центре погоды "Фобос".

При этом на Республику Коми надвигается волна тепла с запада, циклон принесет жителям южных и центральных районов теплую и сухую погоду с 31 августа до 2 сентября, сообщил ТАСС дежурный синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов.

"В Сыктывкаре и южнее в ближайшие четверг, пятницу и субботу ожидается теплая и сухая погода, при прояснениях на солнце до плюс 22 градусов. Но абсолютный максимум это не превысит, самые жаркие дни зафиксированы в Сыктывкаре в 1957 году, тогда 31 августа и 1 сентября воздух прогрелся в столице Коми до 27,7 и 27,5 градусов соответственно", - сказал представитель региональной метеослужбы.