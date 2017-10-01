Культура и спорт объединили народы Кавказа на фестивале в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа завершился в Северной Осетии, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по республике, его посетили около 10 тыс. человек.

За это время зрители могли наблюдать за красочными церемониями открытия и завершения фестиваля, а также впервые посетить ярмарку продукции северокавказских производителей.

"С небольшой ноткой грусти хочется сказать о том, что фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа подходит к завершению. Творческие коллективы и спортсмены показали и достойно представили свои регионы. Хотелось бы от души поблагодарить глав субъектов, которые поддержали фестиваль", - сказал первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Отдельно он поблагодарил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, а также жителей республики "за радушный прием и достойное проведение мероприятия".

Победителем фестиваля в общекомандном зачете стала команда хозяйки мероприятия - Северной Осетии. Второе место занял Дагестан, третье - Ингушетия.

Соревнования проходили по армспорту, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, стрельбе из лука, прыжковому двоеборью, лазанью по канату, силовому троеборью, мини-футболу, перетягиванию каната и других.

Дружба народов и дефиле флагов

Торжественная церемония закрытия фестиваля проходила на обновленном стадионе "Спартак" во Владикавказе. В начале мероприятия танцоры под музыку продефилировали с флагами России и всех семи регионов Северного Кавказа. Затем сцену стадиона заполнили танцевальные коллективы Северной Осетии, которые показали различные хореографические номера под песню "Владикавказ - мой синий город".

Красочным было и выступление государственного академического ансамбля танца Ордена Дружбы народов "Алан" из Северной Осетии. Они исполнили танец с кинжалами с элементами поединка, символизирующий схватку предков осетин - аланов.

Награждение спортивных команд началось с церемонии вручения спецпризов, учрежденных партнерами игр. Так, компания "Курорты Северного Кавказа" вручила приз самому юному участнику соревнований, игроку сборной команды Северной Осетии по футболу Рутену Амциеву. Официальный партнер фестиваля "Корпорация развития Северного Кавказа" учредила свой приз для начинающих артистов североосетинского колледжа культуры, которые приняли активное участие в подготовке и проведении открытия и закрытия фестиваля. Между вручениями призов на сцене выступали ведущие творческие коллективы республик Северного Кавказа, а также ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя.

Победителей награждали члены официальной делегации, состоящей из руководства Северной Осетии, министерства РФ по делам Северного Кавказа и олимпийские чемпионы.

"Фестиваль стал ярким событием, которое подтвердило, насколько сильны связи, богаты наши традиции и гостеприимны люди, живущие на Северном Кавказе. Уверен, нынешний фестиваль запомнится мастерством спортсменов, которые заявили о себе на этой площадке, обилием изделий, выполненных талантливыми умельцами и широким ассортиментом продукции", - сказал после награждения глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Северная Осетия на два дня объединила Кавказ

Все два дня фестиваля на территории стадиона "Спартак" царила праздничная обстановка. Мероприятие посещали люди разных возрастов, приходили целыми семьями. Дружелюбные отношения были и между спортсменами, участниками фестиваля.

"Участвуем пятый раз в фестивале, но на этот раз он прошел с особым размахом и красочностью. Стоит отметить, что каждый раз на мероприятии и на поле, и в раздевалке между спортсменами царит дружелюбная обстановка при том, что конкуренты всегда бывают очень сильными", - поделился впечатлениями игрок сборной команды Северной Осетии по футболу Таймураз Карацев.

Кульминацией церемонии закрытия стало исполнение гимна фестиваля, под который погасили огонь и спустили флаг.

"Эти два дня Осетия объединила весь Кавказ, и сегодня мы понимаем, что такие мероприятия имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения, мы должны передавать нашим младшим ту культуру, которую оставили нам наши предки", - рассказал ТАСС трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов, которому в первый день фестиваля было предоставлено право зажечь огонь фестиваля.