Чуркин: Киев ведет конфликт в Донбассе к обострению для отказа от "Минска-2"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Резкое обострение ситуации в Донбассе, в результате которого гибнут люди и разрушаются их дома, спровоцировано Киевом как повод для отказа от выполнения минских соглашений. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

На заседании Совбеза

Выступая на заседании СБ ООН, Чуркин указал на то, что за ухудшение ситуации у линии соприкосновения в Донбассе, в частности возле Авдеевки и Ясиноватой, несут ответственность украинские власти и подконтрольные им силы. Это, по словам дипломата, подтверждают записи камер видеонаблюдения, которые в регионе разместили специалисты миссии ОБСЕ. Кроме того, он обратил внимание на браваду отдельных украинских военачальников по поводу продвижения армии вперед.

"Суть происходящего вполне очевидна: Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, скрепленных резолюцией Совета Безопасности 2202", - сказал российский постпред.

Чуркин также рассказал о взаимосвязи роста напряженности в Донбассе с заграничными поездками украинского президента Петра Порошенко. "Обращает на себя внимание еще одна закономерность: любое серьезное обострение в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств", - отметил дипломат.

В полемику с российским постпредом вступил его украинский коллега Владимир Ельченко, который в настоящий момент совмещает должность председателя СБ ООН. В частности, он назвал Россию стороной конфликта в Донбассе, обвинил силы провозглашенных республик в массированных обстрелах Авдеевки и призвал международное сообщество поддерживать Украину.

Фоном для выступления украинского постпреда стала информация командования сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о массированном обстреле Донецка из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Жертвами налета стали не менее двух мирных жителей, более десяти, в том числе двое детей, получили различные ранения.

"Град" и "Ураган" над Донецком

В последние дни ситуация в ряде районов у линии соприкосновения в Донбассе перешла в фазу активных боевых действий. По словам главы ДНР Александра Захарченко, украинские подразделения начали открыто нарушать договоренности о прекращении огня на фронте в 50 км, их огонь сосредоточен на Донецке, а также районах Ясиноватой, Авдеевки и поселков на юге ДНР.

Подобные действия в Киеве стали поводом для победных реляций заместителя министра обороны Игоря Павловского, который фактически признал наступательный характер действий Вооруженных сил Украины. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", - заявил он журналистам, комментируя ситуацию в Авдеевке.

По информации представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, в среду Вооруженные силы Украины свыше 1,6 тысячи раз открывали огонь по населенным пунктам республики. Разрывами снарядов было повреждено почти 40 домов, один военнослужащий ДНР убит, еще один ранен. В четверг боевые столкновения с разной интенсивностью продолжались весь день, но около 21:00 украинские артиллеристы начали массированный обстрел Донецка. Ударная волна одного из наиболее мощных взрывов (по словам Басурина, это была ракета системы "Ураган") прокатилась буквально по всем районам города.

За вечер четверга и первые часы пятницы, 3 февраля, жертвами артиллерийского огня в городе стали два человека, более десяти получили ранения - такие данные озвучило командование ДНР.

Танки во дворе

Артиллерийские удары стали не единственным нарушением минских соглашений: новым поводом для беспокойства стало прибытие в Авдеевку танков, которые разместили во дворе перед многоэтажными домами. Об этом случае стало известно благодаря фотографии, которую опубликовал в интернете житель города. Но особый гнев пользователей вызвало не столько появление бронетехники, сколько присутствие возле нее наблюдателей миссии ОБСЕ, которых ранее неоднократно критиковали за избирательное освещение конфликта.

По поводу обнародованной фотографии с танками в Авдеевке Басурин от имени минобороны ДНР обратился к руководству ОБСЕ. "В связи с выявленным вопиющим фактом нарушения мандата миссии просим руководство СММ ОБСЕ во главе с Себастьяном Курцем (действующий председатель) провести тщательное разбирательство и заставить своих подчиненных объективно освещать обстановку в Донбассе, исключив факты сокрытия военных преступлений украинской власти против мирного населения", - заявил он.

Представитель командования ДНР упрекнул наблюдателей ОБСЕ в "покровительстве" украинским силам в Авдеевке. "У нас формируется впечатление, что отдельные представители ОБСЕ способствуют обострению ситуации, информируя Вооруженные силы Украины, когда им наносить удары, чтобы поразить объекты жизнеобеспечения Донбасса, и когда обстреливать ремонтные бригады, которые пытаются устранить аварии по обеспечению крупных городов региона электро-, газо- и водоснабжением", - отметил он.

В российском МИД также обратили внимание на этот инцидент. "Есть такая работа - танки не замечать", - написала в этой связи официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Расчет на здравомыслящие силы

Президент России Владимир Путин коснулся темы Донбасса на пресс-конференции во время визита в Венгрию. Он обратил внимание, что Киев не готов выполнять минские соглашения, а обострением в Донбассе пытается представить себя жертвой агрессии и решить внутренние проблемы.

"В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия, в воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и продвинулись на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты", - отметил Путин.

Президент РФ считает, что у происходящего несколько причин. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - сказал российский лидер. Кроме того, продолжил президент, есть и внутриполитическая причина: "На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население".

Также Путин обратил внимание, что, "как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов". "И, больше того, олигархи некоторые с одобрения наверняка политического руководства финансировали этого кандидата, или эту кандидатку - если сказать более точно", - отметил глава российского государства.

"Теперь им (властям в Киеве - прим. ТАСС) нужно наладить отношения с действующей администрацией (США), и тоже через конфликт - это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию (Белого дома) в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог", - подчеркнул Путин.

Российский лидер заключил, что, по его мнению, "сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения - и этому тоже способствовало бы развитие конфликта".

"Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять минские соглашения", - подчеркнул президент РФ.

Отвод к 5 февраля

На фоне эскалации конфликта усилия контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 1 февраля закономерно были сосредоточены на организации прекращения огня и отвода вооружения от линии соприкосновения.

В заявлении, которое по итогам переговоров зачитал специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, контактная группа призвала к "строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" в регионе.

Кроме того, группа потребовала к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действия минских соглашений, в места хранения на предписанном удалении от линии соприкосновения.

Участники контактной группы также указали на необходимость предоставить полный и безопасный доступ наблюдателей во все интересующие их районы, а также завершить создание трех пилотных зон безопасности. В двух из них отвод состоялся, однако украинские подразделения, несмотря на неоднократные предложения командования провозглашенной Луганской народной республики, пока отказываются покидать район Станицы Луганской.