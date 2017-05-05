Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США

АСТАНА, 5 мая. /ТАСС/. Зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для авиации США и коалиции. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Дело в том, что в зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается. Даже с уведомлением, без уведомления, - сказал он. - Этот вопрос сейчас закрыт".

"Единственное, где может работать авиация коалиции, - это, конечно, по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), - продолжил он. - Авиация располагается в районе сосредоточения сил этой группировки в районе Ракки, других населенных пунктов, в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора".

"Что касается их действий в зоне деэскалации, то в настоящее время они все закрыты для их полетов", - подчеркнул глава делегации РФ.

По его словам, в меморандуме о зонах деэскалации это не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями. "Мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении", - заявил Лаврентьев.

Поддержка Совбеза ООН

Спецпредставитель президента РФ отметил, что санкция Совета Безопасности ООН на создание зон деэскалации в Сирии не требуется, но Москва рассчитывает на поддержку решения.

По его словам, "астанинский формат" - это самостоятельный механизм, способный принимать решения и следить за их выполнением. "Поэтому трех страны-гарантов достаточно для того, чтобы наладить реализацию достигнутых договоренностей, - указал дипломат. - Никакой санкции Совета Безопасности ООН на принятие каких-либо решений не надо".

"Я думаю, что, конечно, мы как страны-гаранты уведомим СБ ООН о принятых решениях, прежде всего о меморандуме о создании зон деэскалации, - отметил он. - Уверен, что страны - участницы СБ ООН и страны ООН поддержат это решение".

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Как заявил ранее Лаврентьев, Москва выступила с предложением о создании так называемых зон деэскалации, так как считает, что это "может действительно помочь сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему отделения сирийской умеренной оппозиции от террористических организаций".

Рабочая группа по обмену пленными

Соглашение о создании рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами в Сирии практически согласовано, переговорщикам еще необходимо "проконсультироваться со столицами", сообщил Лаврентьев.

"4 мая работа завершилась на экспертном уровне. Все неясные вопросы закрыты, - сказал он. - Мы согласовали практически окончательный текст положения о создании этой рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами".

По словам дипломата, окончательное принятие документа перенесено на более поздний срок. "Потому что еще необходимо проконсультироваться всем главам делегаций со своими столицами", - пояснил Лаврентьев.

Фиксация нарушений перемирия

Он отметил также, что механизм фиксации нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии еще окончательно не прописан.

"Касательно ответственности за нарушения. До сих пор мы все бьемся и бьемся и никак не можем подготовить проект положения об ответственности за несоблюдение режима прекращения боевых действий, - отметил Лаврентьев. - То есть само соглашение между группировками вооруженной оппозиции и сирийскими правительственными силами при посредничестве трех стран-гарантов подписано, а механизм фиксации нарушений до сих пор окончательно еще не прописан. Работа идет, несмотря на то, что прошло уже три месяца".

По его словам, работа достаточно сложная и требует очень детальной проработки многих аспектов, выверенных действий. "Потому что малейшие неточности могут привести к негативным последствиям, прежде всего порой, к сожалению, голословным обвинениям в тот или иной адрес, - сказал дипломат. - Как мы видим в последнее время, все больше и больше каких-то голословных обвинений идет в адрес сирийского правительства".

Москва будет стараться доработать этот документ, заверил он.

Инцидент в Хан-Шейхуне

Москва располагает всеми неопровержимыми доказательствами, что инцидент 4 апреля в Хан-Шейхуне является провокацией.

"Очень много людей и сил, которые заинтересованы в провоцировании той или другой стороны на какие-то неправомерные действия, которые потом могут вызвать ответную негативную реакцию со стороны международного сообщества, - констатировал дипломат. - Очень много провокаций".

"В отношении событий в Хан-Шейхуне Россия располагает всеми неопровержимыми доказательствами того, что это чистой воды провокация со стороны структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле", - сказал Лаврентьев.

По его словам, все объяснения, доводы натыкаются на полное непонимание со стороны Запада. "Будем на этом направлении работать и дальше, чтобы страны как-то изменили свою позицию по отношению к правительству Сирии, которое они считают нелегитимным до сих пор", - заявил спецпредставитель президента РФ.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.