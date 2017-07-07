Путин и Трамп проведут первую личную встречу и могут внести ясность в отношения РФ и США

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу на саммите G20 в Гамбурге впервые проведут личную встречу и обсудят наиболее важные темы.

Детали по времени и формату контакта согласовывались в последние дни перед форумом в Гамбурге, когда многие другие встречи Путина и Трампа на полях "двадцатки" уже были оговорены. Москве и Вашингтону пришлось искать "окна" в графиках обоих президентов. Было условлено, что лидеры двух стран проведут полноценную "сидячую" встречу в первый день саммита Группы двадцати.

С учетом того, что, как сообщили в Вашингтоне, разговор двух лидеров запланирован на вторую половину дня 7 июля, их первый контакт и первое рукопожатие могут состояться еще утром в рамках мероприятий самого саммита - на традиционной церемонии фотографирования или на запланированной до полудня неформальной встрече лидеров "двадцатки", посвященной политическим вопросам и борьбе с терроризмом. Ожидается, что в течение двухдневного форума Путин и Трамп так или иначе будут пересекаться на разных рабочих сессиях неоднократно.

Как ожидают в Кремле, непосредственно на двусторонних переговорах Путина и Трампа состоится "достаточно обстоятельная беседа". Пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

Значение для обеих стран

Кремль называет предстоящую встречу важнейшей. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, ранее Путин и Трамп четыре раза говорили по телефону, но этого недостаточно, поскольку двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся "практически на нуле". Эти отношения "нужно выводить из того состояния, в котором они оказались", причем "это одинаково важно и для нас, и для американцев", "да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, будет иметь первоочередное значение", подчеркнул представитель Кремля.

В Вашингтоне тоже обращают внимание, что предстоящая встреча важна для понимания самой природы российско-американских отношений. "В данный момент трудно точно сказать, каковы намерения России в этих отношениях [с США]", - сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, подчеркнув, что самой важной частью встречи лидеров будет их обмен мнениями по поводу двусторонних связей. У Кремля тоже "по-прежнему нет понимания", чего ждет Вашингтон, вторит Тиллерсону пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому мы все и ждем первую встречу двух президентов, - сказал пресс-секретарь российского лидера. - Это будет возможность познакомиться и понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации".

Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отметил, что контакт Путина и Трампа на G20 положит конец "ненормальному этапу", когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично. Министр подчеркнул, что, судя по телефонным разговорам, у двух президентов "есть желание преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам, от которых зависят и двусторонние отношения, включая интересы бизнеса двух стран, и решение международных проблем".

Сирия, Украина и другие вопросы

Обе стороны сходятся в том, что среди главных тем разговора Путина и Трампа должны быть Сирия и Украина.

В Кремле также считают необходимым "в первую очередь" обсудить и проблему международного терроризма, с которым нельзя бороться без сотрудничества России и США. В заявлении главы Госдепа, приуроченном к предстоящей встрече Путина и Трампа, говорится, в частности, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности в Сирии. Как считают в Вашингтоне, сотрудничество двух государств в этой сфере может положить начало прогрессу по урегулированию политического будущего Сирии. "У Соединенных Штатов и России, безусловно, есть нерешенные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии по обеспечению стабильности, по нашим общим интересам в сфере безопасности", - указал госсекретарь.

Однако этими вопросами повестка переговоров не ограничится, во всяком случае, в Москве выразили готовность говорить по широкому кругу тем, в том числе и по проблемам в двусторонних связях, которые за последние годы сильно деградировали после того, как предыдущая администрация Белого дома взяла курс на системное сдерживание России и предприняла ряд недружественных шагов, включая санкции, на которые Москвой были приняты ответные меры. Российская сторона будет ставить вопрос "о необходимости скорейшего урегулирования многочисленных раздражителей в двусторонних отношениях", - сказал Ушаков. Он надеется, что сама атмосфера предстоящей встречи Путина и Трампа позволит решать многие вопросы как международного, так и двустороннего характера.

В Кремле напоминают, что у России и США имеется значительный потенциал для координации усилий в борьбе не только с международным терроризмом, но также с наркотрафиком, оргпреступностью и распространением оружия массового уничтожения. Помимо украинской и сирийской проблем Москва и Вашингтон могут многое сделать вместе и для урегулирования других кризисов - палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других. В беседе Путина с Трампом может быть затронута и тема контроля над вооружениями и стратегической стабильности, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность. В Кремле в связи с этим обратили внимание, что интенсивность диалога в этой сфере была "резко снижена" администрацией Барака Обамы в 2014 году, когда были свернуты контакты по военной линии.

Американский взгляд

В Вашингтоне указывали, что одной из целей нынешней поездки Трампа в Европу (до саммита в Германии он посетил Польшу) станет "выработка общего подхода к России". Выступая в четверг в Варшаве, американский лидер, в частности, призвал РФ "прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран". В Кремле, комментируя эти заявления, отметили, что не согласны с таким подходом.

Еще до своей победы на выборах в ноябре прошлого года и после этого Трамп неоднократно заявлял о намерении при возможности "поладить с Россией", однако воз и ныне там. Считается, что прогрессу в двусторонних отношениях препятствует скандал вокруг якобы вмешательства Москвы в американские выборы и продолжающееся расследование потенциального "сговора" между Трампом и Россией. В этих условиях, как сообщали американские СМИ, многие советники даже рекомендовали Трампу либо вообще воздержаться пока от отдельной личной встречи с российским коллегой, либо провести усеченный до минимума разговор.

Москва дала понять, что лишь до определенной степени готова принимать во внимание возможные отсылки американских коллег к имеющимся в США трудностям вокруг "российской темы". "Мы понимаем, что все сложно, что отношения с Россией стали заложником внутриполитических разборок в США. Ну и что? Нам тоже сложно, но мы хотим работать и будем работать [с американской стороной]", - сказал журналистам Ушаков.

Накануне встречи лидеров одна из американских организаций, защищающих права ЛГБТ, обратилась к Трампу с призывом поднять в разговоре с Путиным и вопрос защиты прав секс-меньшинств в Чечне. Как заметил на это пресс-секретарь российского президента, Путин даст своему коллеге ответ, если эта тема действительно будет поднята.

Вопрос о дипсобственности

Москва обозначила, что среди других вопросов на встрече Путина и Трампа обязательно будет затронута и проблема, являющаяся одним из раздражителей в двусторонних отношениях. Речь идет о российских дипломатических дачах в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые были закрыты в конце декабря 2016 года прежней администрацией США в рамках новых санкций против РФ в ответ на якобы вмешательство в американские выборы. По словам Ушакова, такие, казалось бы, "маленькие" вопросы надо решать, хотя это "может и не быть главной темой" беседы двух президентов. "Я думаю, что президенты начнут разговор по самым важным вопросам международной и двусторонней повестки дня, но какие-то поручения Госдепартаменту в этой связи, конечно, должны быть даны", - считает помощник Путина.

В случае же, если этот вопрос не будет урегулирован, Россия "не может не ответить" на подобный недружественный шаг, так как ее терпение "не бесконечно", а принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Кремль рассчитывает, что Вашингтон все же освободит Москву от необходимости принимать ответные меры. "Я даже думаю, что и американцам как-то уже, наверное, надоело "блистать" в качестве одного из нарушителей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сказал Ушаков.

Президентские отношения

Путин до Трампа за время своего руководства страной имел дело с тремя американскими лидерами - двумя демократами и одним республиканцем.

Первая личная встреча Путина с Биллом Клинтоном, чей второй президентский срок тогда уже подходил к концу, произошла в июне 2000 года, когда глава Белого дома приехал с визитом в Москву.

Спустя год - в июне 2001 года - президент РФ проводил первую встречу с новым американским лидером Джорджем Бушем-младшим. Для их переговоров был выбран старинный замок в Любляне.

С Бараком Обамой Путин впервые встретился в качестве премьер-министра России в 2009 году в июле, когда американский лидер приезжал в РФ (с занимавшем тогда должность президента России Дмитрием Медведевым Обама впервые встречался в апреле 2009 года в Лондоне).

О возможности "в перспективе предусмотреть личную встречу" Путина и Трампа говорилось еще в их первом телефонном разговоре, который состоялся в ноябре 2016 года после победы республиканца на выборах в США. О договоренности двух президентов "дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи" сообщалось по итогам их телефонного разговора в конце января 2017 года, уже после вступления в должность нового главы Белого дома. В итоге этот процесс занял почти полгода, что делает данный контакт тем более ожидаемым.