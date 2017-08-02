Памфилова сожалеет, что ряд партий вспоминают о местных депутатах лишь на крупных выборах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова считает, что многие партии вспоминают о важности участия в муниципальных избирательных кампаниях только накануне крупных выборов, в частности губернаторских. Об этом она заявила в среду на заседании ЦИК.

Говоря о муниципальном фильтре на выборах глав регионов, Памфилова напомнила, что одной из целей этой законодательной нормы при ее введении в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов, являлось развитие политических партий на муниципальном уровне, "мягкое их стимулирование к участию в местных выборах".

"К сожалению, как мы сегодня видим, далеко не везде это удалось. Многие политические партии вспоминают о необходимости вести работу на местном уровне только в момент, когда начинается крупная избирательная кампания. Например, по выборам губернатора", - сказала глава Центризбиркома.

По мнению Памфиловой, без опоры снизу сложно себе представить сильную политическую силу. "В любом случае надо рассмотреть все плюсы и минусы, понять, что дальше делать, чтобы политическая система России развивалась и была конкуренция", - заявила она, комментируя дискуссию о возможной отмене или корректировке муниципального фильтра.

Ранее Памфилова сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в августе или сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения законодательной нормы о так называемом муниципальном фильтре. Ранее она заявила, что "муниципальный фильтр" следует сделать более демократичным, возможно, понизив его порог до 5% или дав муниципальным депутатам возможность ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы.

Позиция ЦИК по ситуации с Ройзманом

Памфилова также прокомментировала заявление мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, баллотировавшегося на пост губернатора Свердловской области от "Яблока", о непреодолимости муниципального фильтра. Она напомнила, что для регистрации на выборах кандидатам необходимо было представить 126 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Свердловской области, в том числе 108 подписей депутатов и глав, представляющих 55 муниципальных районов и городских округов.

По итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов и городских округов, представляющих 72 муниципальных района или городских округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы, заявила Памфилова. Кроме того, еще 91 подпись депутатов и глав представительных органов иных уровней местного самоуправления осталась не востребована, добавила она.

Таким образом, подчеркнула Памфилова, тезис Ройзмана о том, что в 18 районах и городских округах не было депутатов или глав, которые не поставили свои подписи в поддержку того или иного кандидата в губернаторы, не выдерживает критики.

Кроме того, Памфилова сообщила, что, по данным Сбербанка, Ройзман не открыл специальный избирательный счет, необходимый для оплаты изготовления подписных листов и других действий, связанных со сбором подписей.

Полемика Памфиловой и "Яблока"

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. А перед этим "Яблоко" выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

Памфилова напомнила журналистам, что ЦИК призывал "Яблоко" перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть Ройзмана в соответствии с законом, так как выдвижение кандидата бюро партии вместо регионального отделения незаконно. Для этого было достаточно трех членов партии. Однако в "Яблоке" отказались это делать.

Памфилова также указала, что председатель "Яблока" Эмилия Слабунова "уже не раз отметилась, в том числе и на площадке ЦИК, громкими, но некомпетентными и недостоверными заявлениями".

31 июля избирком Свердловской области отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.