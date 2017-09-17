Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

"Логики никакой в этом предложении я не вижу", - заявила спикер СФ журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.

Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в ООН с запросом на размещение миротворцев в зоне конфликта в Донбассе. "Речь шла о том, что сегодня на территории Донбасса, на линии соприкосновения работает миссия ОБСЕ, - указала глава верхней палаты парламента РФ. - И миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

Для безопасности сотрудников ОБСЕ

Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в ООН с запросом на размещение миротворцев в зоне конфликта в Донбассе. "Речь шла о том, что сегодня на территории Донбасса, на линии соприкосновения работает миссия ОБСЕ, - указала глава верхней палаты парламента РФ. - И миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

"И смысл был в том, чтобы ввести миротворцев на линии соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние, - продолжила спикер Совфеда. - И обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ". "Если сотрудники ОБСЕ будут не только на линии соприкосновения (а они ездят по всей территории), то, естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории, но сопровождать, обеспечивая безопасность. Другого смысла в этих миротворцах нет", - убеждена Матвиенко.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"То есть: линия соприкосновения, понудить обе стороны развести вооружение, отвести на безопасное расстояние, чтобы не было гибели людей и вооруженного противостояния, и дальше обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ", - повторила она. "А если кто-то начинает уже диктовать какие- то иные условия, то они не понимают, что происходит в зоне конфликта", - констатировала глава верхней палаты парламента РФ. "Там есть украинская сторона, но есть и сторона Донецка и Луганска, которые также имеют право голоса, имеют свою позицию и мнение", - напомнила она. "А те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет", - заключила она.

13 сентября начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что любые миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе "для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины". По словам Науэрт, США рассматривает это "как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности".

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса. 11 сентября в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.