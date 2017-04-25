Обвиняемый в убийстве российского военного в Армении арестован

ЕРЕВАН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Суд в Ереване арестовал обвиняемого в убийстве российского военнослужащего в Армении Армана Джанджугазяна. Об этом ТАСС сообщила советник председателя Следственного комитета (СК) республики Сона Трузян.

"Подозреваемому предъявлено обвинение по статье "Убийство" Уголовного кодекса Армении, по ходатайству следствия суд первой инстанции общей компетенции в Ереване избрал арест в качестве меры пресечения", - сказала она.

Джанджугазян - житель города Степанаван на севере Армении - был задержан полицией практически сразу после убийства 21-летнего россиянина Дмитрия Ялпаева. Инцидент произошел вечером 22 апреля около из магазинов в Гюмри, где находится основная часть соединения. Смерть рядового, по данным СК, наступила в результате ранений в область шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом.

Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнования в связи с убийством военнослужащего.

По информации следствия, во время прохождения службы в армянской армии в ноябре 2016 года у Джанджугазяна обнаружились проблемы со здоровьем и он был направлен на специализированное обследование в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя. Эксперты признали его частично дееспособным, непригодным к службе в армии в мирное время, и месяц назад он был уволен.