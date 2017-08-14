Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта

ЛОНДОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, вынужденные выступать на чемпионате мира под флагом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), за 10 дней мирового первенства сумели доказать, что российская легкая атлетика продолжает оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.

Команда, состоящая из девятнадцати атлетов, которые готовились к главному старту года в условиях сильного психологического прессинга, сумела завоевать в Лондоне шесть наград (одна золотая и пять серебряных). По количеству выигранных медалей российские нейтральные атлеты опередили полноценную сборную России, которая вернулась с предыдущего чемпионата мира 2015 года с четырьмя наградами (2-1-1). Команда нейтральных атлетов, занявшая в неофициальном медальном зачете девятое место, сумела опередить сборные таких авторитетных в легкоатлетическом мире стран, как Германия (10-е место) и Ямайка (16-е). На ЧМ-2017 выигрывали награды представители 43 сборных.

Единственной россиянкой, сумевшей завоевать золото турнира в Лондоне, стала лидер мирового сезона в прыжках в высоту Мария Ласицкене, не проигравшая в этом году ни одного старта. Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.

"Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон - это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году. Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль", - заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко сразу после того, как россиянке вручили золото.

"Российская легкая атлетика жива"

Чемпионат мира 2015 года в Пекине стал для российских легкоатлетов последним стартом, где они выступали выступали командой. Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) россияне лишились возможности выступить на зимнем чемпионате мира 2016 года в американском Портленде. На Олимпийских играх 2016 года, летнем чемпионате Европы и зимнем чемпионате Европы 2017 года из членов сборной России выступала только Клишина, первая получившая статус нейтрального спортсмена. На турнир в Лондон получили возможность приехать уже 19 российских легкоатлетов.

"Наши спортсмены доказали, что российская легкая атлетика жива, а ее представители и дальше будут завоевывать медали, - заявил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - Я перед началом чемпионата говорил, что жду от ребят от шести до восьми наград чемпионата мира, и они эту задачу выполнили".

"Если говорить про последний день чемпионата мира, то у нас медалистами стали совсем молодые спортсмены, которые находятся в начале своей карьеры, - напомнил главный тренер. - 20-летний Данил Лысенко и 18-летний Сергей Широбоков - большие молодцы. У нас подрастает резерв, который еще не раз проявит себя на международных стартах и, в том числе, на Олимпиаде-2020 в Токио".

"Нейтральный статус не мог не отразиться на результатах россиян"

Поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на чемпионате мира и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. "Золото, пять серебряных наград. Где-то не повезло: в десятиборье травма [Илья Шкуренев], в ходьбе сняли [Клавдию Афанасьеву], а могла бы быть медаль. Половина команды могла рассчитывать на награды, в таких условиях был показан замечательных результат", - сказал Жуков корреспонденту ТАСС.

"Я считаю, что если брать в совокупности психологический фактор, то, что давно не брали медали на международных соревнованиях, что большинство приехало без тренеров, а это накладывает отпечаток, выступили очень хорошо. Я хочу поздравить всех наших спортсменов", - добавил глава ОКР.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин также присоединился к поздравлениям российских легкоатлетов. "Я рад за команду, которую мы привезли. Что мы хотели, то и получили, я всех благодарю и говорю спасибо", - сказал ТАСС Шляхтин. - Думаю, что в Лондоне была видна работа всех тренеров и специалистов в легкой атлетике, которые сегодня при всех негативных ситуациях дают результаты", - отметил глава ВФЛА.

Шляхтин также заметил, что с чемпионата мира в Лондоне началось рождение новой российской сборной команды по легкой атлетике. "У нас сейчас есть тот задел, который будет нас сопровождать все эти годы. Ребята будут матереть и будут только наращивать свои результаты. Это задел для молодого поколения, которое меняет нашу звездную элиту, ушедшую, к сожалению, из-за определенных обстоятельств раньше, чем могла бы уйти", - признался глава ВФЛА.

Победу в медальном зачете чемпионата мира одержала сборная США. Американцы завоевали 10 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград, уверенно заняв первую строчку. Второе место на счету сборной Кении (5-2-4), третью позицию заняли легкоатлеты из ЮАР (3-1-2).

Общекомандный зачет прошлого чемпионата мира, который прошел в Пекине в 2015 году, выиграли кенийцы (7-6-3), вторыми были ямайцы (7-2-3), команда США - третьей (6-6-6). Два года назад в Пекине сборная России была представлена 62 спортсменами, которые завоевали четыре медали (2-1-1), заняв девятое место в медальном зачете.