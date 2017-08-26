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"Локомотив" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
26 августа, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

В субботу пройдут три встречи восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Три матча в Туле, Казани и Москве пройдут в субботу в восьмом туре чемпионата России по футболу. "Локомотив" на своем поле примет неуступчивый "Урал" и в случае победы догонит лидера "Зенит".

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"Урал" под руководством Александра Тарханова в нынешнем сезоне еще не проиграл ни одной встречи, пять последних матчей завершив вничью. Побед уральцам явно не хватает, однако пока "шмели" занимают место в середине таблицы, но всего в двух очках от зоны переходных матчей. Силен "Урал" прежде всего в обороне - шесть пропущенных мячей. Меньше лишь у "Зенита" и "Ростова" (по три).

"Локомотив" в предыдущем туре одержал яркую победу над "Спартаком" со счетом 4:3, уступая после первого тайма 0:2. Команда Юрия Семина показала хороший футбол в центре поля и в атаке, но в обороне "Локомотив" сыграл не лучшим образом. В двух последних матчах с "Тосно" (0:2) и "Спартаком" команда Семина пропустила пять мячей. Однако, несмотря на отсутствие нападающих, "Локомотив" забил в чемпионате уже 11 голов - чаще отличались лишь "Зенит" и "Рубин".

Победа над "Уралом" позволит "Локомотиву" догнать лидера чемпионата "Зенит", который сыграет в воскресенье против "Ростова". В среду "Локомотив" арендовал у французского "Лилля" португальского форварда Эдера, который забил победный гол в финале чемпионата Европы 2016 года с командой Франции.

Матч пройдет на "РЖД-Арене", начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Владимир Москалев из Воронежа.

Божович против "Амкара"

Игровой день начнется в 15:00 в Туле, где местный "Арсенал" примет "Амкар". Пермский клуб 13 лет выступает в премьер-лиге, и лучшим результатом команды остается четвертое место, завоеванное в 2008 году под руководством Миодрага Божовича, который сейчас возглавляет туляков. "Амкар" Гаджи Гаджиева не выигрывал с марта - 18 матчей подряд, команда замыкает турнирную таблицу, причем в семи матчах пермяки забили лишь один мяч.

"Арсенал" занимает 13-е место, однако команда Божовича одержала уже две победы, в том числе в прошлый понедельник в гостях над "Ахматом" (2:1). Однако два предыдущих матча на своем поле с конкурентами в борьбе за выживание "Арсенал" выиграть не сумел, уступив "Тосно" (1:2) и сведя вничью матч с "Уралом" (2:2).

Встреча пройдет на стадионе "Арсенал", главный арбитр - Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

"Рубин" намерен поздравить Бердыева

В 17:30 мск "Рубин" начнет матч с "Тосно". Накануне 65-летний юбилей отмечал наставник казанцев Курбан Бердыев, а его команда в случае победы над новичком элиты поднимется на третье место в таблице. Неделю назад "Рубин" со счетом 6:0 разгромил "Анжи", хотя после этого матча покинул команду, перейдя в немецкий "Ганновер", автор четырех мячей в чемпионате бразилец Жонатас. Бердыев уже говорил о сложном финансовом положении в клубе и распродаже лидеров, однако пока волжане выглядят явными претендентами на медали, учитывая репутацию их главного тренера.

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"Тосно" Дмитрия Парфенова постепенно привыкает к реалиям премьер-лиги, при этом команда из Ленинградской области лучше играет в гостях, где были одержаны победы над "Арсеналом" и "Локомотивом". По дополнительным показателям "Тосно" пока опережает туляков, занимая 12-е место, а в случае победы в Казани может подняться на седьмое место, опередив в числе прочих и чемпиона страны "Спартак".

Матч пройдет на "Казань-Арене", главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

Восьмой тур стартовал в пятницу, когда "Анжи" победил "Уфу" (1:0). В воскресенье встречаются "СКА-Хабаровск" и "Спартак", ЦСКА и "Ахмат", "Зенит" и "Ростов", "Краснодар" и "Динамо".

После семи сыгранных матчей лидирует "Зенит" - 19 очков. 16 очков набрал "Локомотив", 14 - "Ростов".

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