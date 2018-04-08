ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв действующего чемпиона СКА

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина петербургский СКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал турнира.

Вывеска полуфинальной серии СКА - ЦСКА по статусу участников скорее походила на финал Кубка Гагарина. В этих двух командах собраны 23 хоккеиста, которые чуть более месяца назад ковали золото российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане. СКА и ЦСКА уверенно заняли первое и второе места в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. Но из-за географической принадлежности пути клубов в турнирной сетке плей-офф пересеклись в финале Западной конференции.

Перед началом серии эксперты сходились во мнении, что фаворитом является СКА. Во-первых, петербургский клуб являлся действующим победителем турнира, да и состав команды не претерпел сильных изменений по итогам межсезонья. Во-вторых, тренерский штаб питерских армейцев во главе с Олегом Знарком обладал большим опытом, нежели наставник армейцев Игорь Никитин, который встал у руля ЦСКА перед началом нынешнего сезона. Ну и в-третьих, игра СКА в предыдущих матчах сезона выглядела несколько увереннее, чем у соперника.

Но первый матч серии в Санкт-Петербурге дал понимание знатокам хоккея, что противостояние будет крайне упорным, а победа в нем СКА не столь однозначна. Пропустив первыми, москвичи сумели переломить ход игры, благодаря хет-трику Андрея Кузьменко ЦСКА вырвал победу в овертайме - 5:4. Во втором матче петербургский клуб учел ошибки предыдущей встречи и смог добиться уверенной победы - 2:0.

В первой игре в Москве СКА удалось сохранить победный настрой, результатом чего стала победа со счетом 5:2. В этот момент казалось, что шансы ЦСКА на выход финал Кубка Гагарина минимальны, но москвичам удалось переломить ход серии, несмотря на мнение скептиков.

В четвертой встрече подопечные Никитина одержали волевую победу со счетом 2:1. А в пятом матче, который прошел в Санкт-Петербурге, и вовсе не позволили сопернику распечатать свои ворота (1:0). Отличный матч провел шведский голкипер армейцев Ларс Юханссон, который дал отдохнуть основному вратарю команды Илье Сорокину. ЦСКА неожиданно оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, эту задачу московский клуб смог решить уже в шестом матче.

Решающая игра

За несколько часов до шестого матча пресс-служба столичного клуба сообщила ТАСС, что все билеты проданы. Это было ожидаемо после двух аншлагов, которые собрал Ледовый дворец спорта ЦСКА им. Боброва в третьей и в четвертой играх серии. За час до начала воскресной встречи перекупщики, стоявшие у касс, предлагали билеты за цены, близкие к номинальным - от одной до пяти тысяч рублей.

Немного удивили составы команд, ЦСКА понес незапланированную потерю в лице получившего повреждение Кирилла Капризова. Его постоянные партнеры по тройке в ходе сезона Сергей Шумаков и Максим Шалунов были переведены в первое звено к капитану команды Сергею Андронову. Также матч пропускал защитник первой пары Мэт Робинсон. У гостей из Санкт-Петербурга отсутствовал Вячеслав Войнов, который участвовал в пяти предыдущих матчах серии.

Два быстрых гола СКА в начале матча могли деморализовать кого угодно, но только не столичных армейцев. Тренерский штаб хозяев не постеснялся спустя пять минут после начала игры при счете 0:2 заменить вратаря Сорокина на Юханссона. И это сработало, швед своими действиями добавил уверенности партнерам, которые в течение второго и третьего периодов сумели сравнять счет, а в овертайме ЦСКА вырвал победу и вышел в финал Кубка Гагарина.

"Вратарь здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались, поэтому дождались своих моментов. Против такого соперника так и надо играть, по-другому бы не получилось", - прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Своим мнением также поделился президент московского клуба Игорь Есмантович. "Команда провела серьезную серию, все игры по накалу были очень непростыми, мы вытащили три последние игры. По мастерству практически одинаковые команды, но сегодня нам повезло больше. Юханссон является такой же частью команды, как массажист или врач, он очень ярко сыграл два матча, он профессионал, поэтому он в ЦСКА", - сказал Есмантович.

Финал Кубка Гагарина

В финале турнира ЦСКА предстоит встретиться с казанским "Ак Барсом", который ранее выиграл финал Восточной конференции у челябинского "Трактора" (4-0).

"Я не гадалка, чтобы говорить о шансах команд. Это два сильнейших клуба Западной и Восточной конференций на сегодняшний день, а они уже между собой разберутся. Гарантирую, что эта серия будет такой же интересной, как противостояние ЦСКА и СКА", - считает двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов.

"Ак Барс" дважды играл в финале Кубка Гагарина и оба раза становился победителем. Казанцы под руководством нынешнего главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова в 2009 году оказались сильнее ярославского "Локомотива" (4-3), а в 2010 году - ХК МВД (4-3). ЦСКА сыграет в решающей серии сезона во второй раз, двумя годами ранее армейцы уступили магнитогорскому "Металлургу" (3-4).

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 14 апреля в Казани.