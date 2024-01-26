Статус ветерана для бойцов СВО и пожар на складе в Ульяновске. Главные события 26 января

Получение статуса ветерана для бойцов СВО

Участники СВО смогут получать статус ветерана боевых действий на основании документов о ранении или награждении вне зависимости от наличия контракта. Президент РФ Владимир Путин попросил внести соответствующие изменения в правовые акты до 1 апреля. Он также поручил правительству перечислять выплаты семьям погибших участников спецоперации не дольше трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

Пожар на складе в Ульяновске

В Засвияжском районе Ульяновска начался пожар на складе, взорвались около 40 газовых баллонов. Жертв и пострадавших нет, заявил глава города Александр Болдакин. По информации оперативных служб, произошло полное обрушение здания. Площадь пожара составила 800 кв. м.

Заочный арест экс-адвоката Фейгина

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом). Его ранее объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о действиях ВС РФ. Фейгина лишили адвокатского статуса в 2018 году, он известен участием в деле группы Pussy Riot, а также националиста Ильи Горячева.

Расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76

В военной лаборатории в Москве приступили к расшифровке черных ящиков сбитого ВСУ Ил-76 в Белгородской области. Следственный комитет установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого ударили по самолету, располагалось в селе Липцы Харьковской области. Следователи также обнаружили и приобщили к делу документы погибших в крушении украинских пленных. На фрагментах их тел нашли такие же татуировки, как у бойцов полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ).

Задержание двух россиян за передачу сведений ВСУ

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двух россиян, передававших данные о подразделениях Вооруженных сил РФ украинской стороне. По версии следствия, они связались с представителем украинских спецслужб и за вознаграждения сообщали им сведения о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.