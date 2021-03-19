Сила твита. Как посты политиков и бизнесменов в Twitter меняли финансовые рынки

15 лет назад создатель Twitter Джек Дорси опубликовал первую запись на своем сайте. Вскоре Twitter превратился в соцсеть, которой пользуются президенты и бизнесмены, а их твиты стали влиять на финансовые рынки и отдельные компании

Twitter — не самая популярная соцсеть в мире, но, пожалуй, самая влиятельная — здесь президенты стран, политики, известные предприниматели делают объявления и делятся мнениями. За их активностью следят инвесторы и трейдеры — в истории сотни случаев, когда твиты рушили фондовые рынки или стоимость акций, казалось, очень устойчивых компаний или же, напротив, выводили неизвестные стартапы в лидеры. Мы собрали несколько историй на эту тему. Как твиты Дональда Трампа влияли на рынки Посты Дональда Трампа меняли цены на нефть, уменьшали стоимость компаний и фондовых рынков. Вообще, экс-президент США был крайне продуктивен в этой соцсети. Здесь The Economist изобразили на графике его активность в Twitter с 2009 года до 9 января 2021-го — в этот день его аккаунт, где было 88 млн подписчиков, навсегда забанили. 4 мая 2009 года Трамп опубликовал первый безобидный твит — анонс участия в шоу с Дэвидом Леттерманом. В следующие 11 с лишним лет он написал в Twitter больше 46 тыс. раз. В 2019 году экономисты банка JP Morgan Chase разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки и посчитали, что со времен прихода в Белый дом в январе 2017 года до 2019 года Трамп опубликовал около 10 тыс. сообщений, из них 146 — оказали влияние на ситуацию на рынках. Несколько примеров — от большого к малому. Весной 2018 года США обвинили китайские компании в краже американских технологий и собрались увеличить таможенные пошлины на ввоз китайских товаров. Тогда уже высокими пошлинами были обложены около 1,3 тыс. китайских товаров на сумму порядка $50 млрд. В тот момент история не получила продолжения, страны решили отсрочить введение пошлин и начали переговоры. Обострение торговой войны случилось в августе 2019 года, когда Трамп написал твит, в котором обещал повысить пошлины с 10% до 25% на ввоз китайских товаров на сумму $250 млрд. После чего капитализация мирового рынка акций снизилась на $1,36 трлн, а китайские фондовые индексы показали максимальное дневное снижение за три года. Этот твит состоял из 102 слов — каждое слово обошлось инвесторам в $13 млрд, посчитал Bloomberg. Почти каждый этап противостояния США и Китая можно начать с такого описания: "Трамп опубликовал твит…" (О том, как дальше разворачивались экономические отношения между странами, можно почитать в этом тексте.) В вышеуказанном случае Дональд Трамп обещал реальные действия. Но бывало и так, что его посты без конкретных намерений влияли на экономику. В феврале 2019-го он посетовал, что "цены на нефть поднялись слишком высоко", "мир не вынесет роста цен", и попросил ОПЕК "расслабиться". После этого твита цены WTI снизились на $1,8 за баррель. Brent — почти на $3. Твиты Трампа про нефть — отдельная категория его активности в соцсети. Американский экономист Филип Верледжер внедрил термин "колл-опцион Трампа", по его словам, президент США своими твитами поощряет спекулянтов играть против нефти и позволяет зарабатывать на этом.

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"Россия обещает сбивать любые ракеты, запущенные по Сирии, — написал Трамп 11 апреля 2018 года. — Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошенькие, новенькие, "умненькие". И акции российских компаний на Мосбирже сразу же подешевели. Твиты Трампа об отношении к России представляют отдельный интерес. Ученые из ВШЭ проанализировали, как они усиливали влияние санкций США на курс рубля. Согласно их выводам, те санкции, на которые экс-президент США обращал внимание в своем Twitter, сильнее влияли на российскую экономику, чем когда он обходил их вниманием. После негативных твитов Трампа рубль обесценивался на 4–10% в короткие периоды (в течение трех дней). Что касается "несерийных" постов (тех, которые не касаются торговой войны с Китаем, отношений с Россией, нефти и т.п.) Дональда Трампа, то наберутся еще сотни компаний, потерявших стоимость своих акций от его твитов. В декабре 2016 года Трамп написал в Twitter: "Программа по разработке истребителей F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов должны быть сэкономлены на военных закупках после 20 января". После этого твита стоимость компании Lockheed Martin — производителя F-35 — упала на $3,5 млрд. Ранее он назвал постройку нового президентского самолета Boeing слишком дорогой — капитализация компании упала на $1,4 млрд. И собственно Twitter страдал от постов Трампа. В 2018 году он написал: "Twitter применяет "теневой" бан в отношении ведущих членов республиканской партии. Мы изучим эту дискриминационную практику". Кроме того, в тот день Twitter опубликовал отчет, в котором сообщил, что площадка потеряла 1 млн активных пользователей. Трудно судить, что больше повлияло на стоимость акций соцсети, ее отчет или пост Трампа, но на следующий день они подешевели на 14%. Блокировка аккаунтов Трампа тоже не прошла без последствий: уже через два дня после нее акции Twitter на предварительных торгах упали на 7%. Легкомысленные твиты Илона Маска

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В конце января Илон Маск написал в своем Twitter: "В Clubhouse сегодня в десять вечера по Лос-Анджелесу". Там он провел интервью с гендиректором Robinhood Владом Теневым и рассказывал о разработках его стартапа Neuralink. После этого малоизвестная соцсеть с голосовыми чатами, которой пользовались в основном сотрудники компаний Кремниевой долины, взлетела на вершины чартов стартапов. Парой дней раньше, 29 января, курс биткойна резко взлетел, набрав в течение часа $5000. Это произошло после того, как Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter. Ранее предприниматель своими твитами поднимал курс криптовалюты Dogecoin. Вообще, для многих маленьких компаний Маск со своими твитами стал "доброй феей": в январе он выложил в Twitter мем с персонажем из франшизы японского производителя игрушек — акции компании выросли на 4,4% на бирже в Токио. Таких примеров хватает. По данным опроса исследовательской компании Piplsay, почти 40% инвесторов в США хотя бы раз делали капиталовложения, основываясь на сообщениях Илона Маска в Twitter. Причем 16% респондентов многократно руководствовались в своих вкладах его твитами, еще 21% — инвестировал раз или два. Следят за его аккаунтом в Twitter 64% опрошенных, из них 43% — пристально. При этом твиты Маска стали проблемой для него и его стартапов. Как предприниматель лишился поста главы совета директоров в своем стартапе Tesla? В 2018-м он опубликовал твит, в котором сообщил, что рассматривает возможность сделать свою публичную компанию Tesla частной, выкупив акции с биржи из расчета $420 за ценную бумагу" и добавил, что "финансирование обеспечено".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

После этого заявления акции Tesla стали расти. А комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, посчитав, что это заявление Илона Маска ввело в заблуждение инвесторов, которые покупали ценные бумаги по искусственно завышенной цене. Также регулятор заинтересовался тем, почему Маск выступил с таким предложением в Twitter, а не в официальном документе. Комиссия стала проверять, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для выкупа акций. В итоге Маск, придумавший множество объяснений своему твиту и отказавшийся от намерения, лишился поста главы совета директоров компании. Также он по договоренности с Комиссией по ценным бумагам взял на себя обязательство не раскрывать важную информацию, касающуюся работы Tesla, "без предварительного одобрения". Но сейчас история с его "легкомысленными твитами", как их назвал регулятор, получила продолжение. 12 марта в СМИ появилась информация, что один из инвесторов компании Tesla подал иск в суд на ее совет директоров и на ее главу Илона Маска из-за его публикаций в Twitter. "Некорректное поведение Маска <...> и неспособность Tesla обеспечить следование [правилам] <...> нанесли значительный ущерб" компании и "миллиардные потери в рыночной капитализации", — говорится в иске. Истец считает, что договоренность с комиссией Маск нарушил еще в 2019 году и после этого "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного одобрения". Как Хиллари Клинтон понизила цены на акции фармкомпаний... Мало кто из политиков может сравниться с Трампом по влиянию твитов на экономику. Но в 2015 году Хиллари Клинтон возмущенным твитом понизила капитализацию производителей фармпрепаратов.

Price gouging like this in the specialty drug market is outrageous. Tomorrow I'll lay out a plan to take it on. -H https://t.co/9Z0Aw7aI6h — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 21, 2015

В то время фармкомпания Turing Pharmaceuticals вызвала справедливый гнев у американцев. Она купила права на производство нескольких популярных лекарств и сильно повысила цены на них. Стоимость одного из препаратов, который используется для терапии ВИЧ-инфицированных, выросла c $13,50 до $750, в результате чего годовая стоимость лечения для некоторых пациентов достигала сотен тысяч долларов. Тогда Хиллари Клинтон пообещала в Twitter: "Завтра я представлю план, как с этим бороться". Акции Turing Pharmaceuticals не торговались на бирже, но другие фармкомпании сразу же начали терять в стоимости — инвесторы восприняли слова Клинтон как обещание глобально навести порядок в индустрии. Индекс NASDAQ Biotechnology — биотехнологичеких компаний — снизился на 4,41%. …а младшая Кардашьян "уронила" Snapchat Чтобы влиять на экономику, необязательно быть бизнесменом или политиком, достаточно иметь очень большую аудиторию. В 2018 году Кайли Дженнер, младшая из сестер Кардашьян, написала в Twitter, что ей не нравится новый дизайн приложения. Тогда у нее было 24,5 млн подписчиков.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018