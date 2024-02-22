Санкции против РФ и резолюция о поставке Украине ракет Taurus. Главные события 22 февраля

Новые санкции Великобритании против РФ

Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ. В них оказались:

ЧВК "Редут";

поставщики станков "Битван";

компания "Алмазный мир";

станкозавод "Саста";

завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске;

Пермский пороховой завод.

Физические лица также подпали под рестрикции. Перечень пополнили:

владельцы УГМК;

председатель совета директоров "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых;

председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга "Мечел" Игорь Зюзин;

четыре члена управляющего совета "Алросы";

учредительница ранее попавшей под санкции компании "Флай бридж" Анна Лужанская.

Резолюция о поставке Украине ракет Taurus

Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием поставить Украине ракеты Taurus. За выступили 182 депутата, против - 480, еще 5 парламентариев воздержались. В документе правительство Германии призвали "признать Россию экзистенциальной угрозой" и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы.

Также Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие". За принятие инициативы высказались 382 депутата, против - 284 человека.

Интервью Медведева

Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ, включая ТАСС. В беседе он рассказал об ожиданиях на 2024 год, сценариях для Украины, отношениях с США и угрозе ядерной войны, а также ответил на вопросы о внутрироссийских делах.

В частности, Медведев отметил, что в России не преследуют за взгляды, наказание влекут конкретные призывы. Он добавил, что система ценностей не может становиться причиной для уголовного преследования.

Также зампред Совбеза РФ дополнил, что бюджет РФ нельзя назвать военным, он ориентирован на развитие и сохраняет все социальные обязательства и расходы на развитие экономики.

Еще Медведев признался, что ненавидит врагов России. По словам политика, "сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению".

Законопроект о запрете рекламы для иноагентов

Комитет Госдумы во втором чтении поддержал законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на эти сайты.

Также в Госдуму внесли законопроект о пролонгации госконтрактов на размещение наружной рекламы.

Освобождение населенного пункта Победа

Российские военные освободили насeленный пункт Победа на донецком направлении. В Минобороны РФ отметили, что таким образом улучшилось пoложение по переднему краю.