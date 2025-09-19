Уровень безработицы в России по-прежнему остается минимальным. Президент Владимир Путин отмечал, что это "один из ключевых показателей состояния экономики". Долго ли будет сохраняться такая ситуация и как обстоят дела с безработицей в других странах — в материале ТАСС

Минимальная безработица, напряженность на рынке труда

В России третий месяц подряд сохраняется минимальный уровень безработицы — 2,2%, несмотря на беспрецедентное количество антироссийских санкций.

Как обратил внимание президент России Владимир Путин, это "один из ключевых показателей состояния экономики и один из показателей того, есть ли рецессия или нет".

Этот показатель неуклонно снижался — с 6,4% в 2020 году до 2,2% в 2025 году. Как отметил глава Роструда Михаил Иванков, нынешний уровень безработицы — это порядка 1,6 млн человек по стране.

Официальный статус безработных сегодня есть примерно у 290 тыс. россиян. Речь идет о людях, которые обратились в службу занятости и получили официальный статус безработных, а затем в течение некоторого времени получают пособие.

"Это крайне низкие показатели, за всю историю у нас такого никогда не было. Безработица по оценке Международной организации труда показывает истинную, реальную безработицу. Кто такой безработный по методологии МОТ? Это человек, который не имеет работы и активно ее ищет. Естественно, какие-то эксперты могут говорить о том, что если человек не работает и не ищет работу, то он тоже безработный. Но по логике МОТ это не так. Бывают случаи, когда человеку незачем работать — например, женщина является домохозяйкой и занимается бытом. Они не учитываются как безработные", — объяснил Иванков.

Тем временем напряженность на рынке труда в России сохраняется, отметили в Банке России по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда", — говорится в сообщении.

Новые дисбалансы

Причем низкий уровень безработицы сохранится в ближайшие годы даже при широком внедрении искусственного интеллекта, уверена глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"На рынке труда очень скоро окажется достаточно компактное поколение рожденных в начале нулевых, а на пенсию по возрасту или здоровью выходит более многочисленное поколение 60-х годов рождения. Также снижается приток мигрантов. В ближайшие годы, даже при гипотетических последствиях внедрения искусственного интеллекта, безработица останется крайне низкой — фактически будет полная занятость", — сказал она.

© Егор Алеев/ ТАСС

В то же время ряд отраслей испытывает нехватку квалифицированных специалистов, а из-за сокращения экономического роста другие отрасли демонстрируют спад, что сказывается на занятости в них. Речь идет, в частности, о некоторых предприятиях автопрома, которые уже перешли на урезанные производственные графики.

"Если ситуация не выровняется, возможны сокращения, а рынок труда пополнится новыми узкопрофильными работниками. Вчерашний сборщик на конвейере в короткие сроки не станет электриком и тем более — медработником, из-за чего на рынке труда могут возникать новые дисбалансы", — предупредила Чекурова.

Безработица в мире

Россия демонстрирует самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки". За ней по этому показателю следуют Япония и Республика Корея.

Что касается других крупных экономических держав, в Китае показатель безработицы в августе вырос по сравнению с июлем на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составил 5,3%. В январе — августе доля зарегистрированных лиц трудоспособного возраста без заработка составила в КНР 5,2%. В 2023 и 2024 годах этот показатель в стране составил 5,2% и 5,1% соответственно. Он учитывает ситуацию только в городах: на рынке занятости в сельской местности ситуация не оценивается из-за сложности учета мигрирующей рабочей силы.

В США уровень безработицы близок к четырехлетнему максимуму — 4,3%. В то же время наблюдается медленный темп найма, что означает длительный период пребывания без работы для тех, кто ее потерял.

По мнению бывшего управляющего Банка Канады (2013–2020) Стивена Полоза, Канада и Соединенные Штаты сегодня движутся в сторону рецессии. В качестве примера он привел замедление роста рынка труда в Канаде: уровень безработицы там вырос до 7,1%, а среди молодежи — до 14,5%. Экономика страны лишилась 66 тыс. рабочих мест за прошедший месяц — это самый высокий показатель с мая 2016 года, если не учитывать данные за период пандемии коронавируса.

Среди причин ухудшения положения в американской и канадской экономике он выделил тарифную войну Вашингтона и Оттавы и общую геополитическую напряженность.