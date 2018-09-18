Как иностранцы могут cэкономить на покупках в России

Российские города почти полгода тестируют систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок. Первыми ее работу опробовали регионы, где проходил чемпионат мира по футболу.
За время его проведения иностранцы оформили tax free на покупки на 943,8 млн рублей. При этом большая часть (668,4 млн рублей) пришлась на туристов из Китая. Следом за ними идут мексиканцы, потратившие 26,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Германия с 19,8 млн рублей.
Всего за время действия системы Федеральная таможенная служба (ФТС) обработала более 22 тыс. чеков. При чем половина из них пришлась как раз на период чемпионата мира футболу.
Что такое tax free?
Tax free (с англ. "без налогов") — система, которая позволяет иностранным гражданам вернуть НДС с покупок, совершенных за границей, при выезде из страны.
Дело в том, что в цену любого товара включены налоги, например, НДС — налог на добавленную стоимость. При совершении покупок в другой стране иностранцы могут его не платить, поскольку не пользуются благами, предоставляемыми гражданам за счет налогов. В магазине никто не станет уменьшать цену на величину НДС, но налог можно вернуть, выезжая из страны, в которой были сделаны покупки.
Система tax free возникла в 1980 году и сейчас действуют более чем в 130 странах. Россияне ей активно пользуются, совершая покупки за границей.
Кто может вернуть налог, совершив покупки в России?
Такой возможностью могут воспользоваться иностранные граждане, но не все.
Так, граждане стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — не смогут вернуть себе налоги за товары, приобретенные в России.
Сколько денег можно вернуть?
Полная ставка НДС в России составляет 18% (льготная ставка 10% распространяется на недорогие продукты — хлеб, молоко, а также на детские товары, лекарства, некоторые печатные издания). С 2019 года она вырастет до 20%.
Иностранцы, желающие воспользоваться tax free, должны совершить покупку на сумму от 10 тыс. рублей. Товары могут быть оплачены разными чеками, но должны быть куплены в один день. Если это товары не из льготного списка и облагаются по полной ставке НДС, сумма возврата составит максимум 12%.
Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (алкоголь, сигареты).
Минимальную сумму покупки, с которой возвращается налог, устанавливают многие страны. К примеру, приобретая товары в Германии, турист может вернуть НДС с покупок дороже €25, а во Франции — с покупок на сумму от €175.
Как получить деньги?
Шаг 1. В магазине покупатель должен будет взять у продавца чек на купленный товар и специальный формуляр. Сведения о покупке в него вносит продавец (наименование товара, дату покупки, цену, название и адрес торговой точки и т.п.), а информацию о покупателе — сам гражданин (ФИО, данные паспорта, адрес, телефон, номер банковской карты и т.п.).
Шаг 2. При выезде из страны человек должен получить штамп таможни. Без этого штампа вернуть НДС будет невозможно. Таможенник может попросить показать товар: он должен быть новым.
Шаг 3. Нужно отдать формуляр и кассовые чеки на проверку в специальных пунктах возврата налога (отечественный оператор системы tax free будет работать вместе с двумя зарубежными — Global Blue и Premier Tax Free, их логотип и нужно искать в пункте возврата НДС). Сотрудник этого пункта заберет чеки с печатью таможенных органов и выдаст деньги наличными за вычетом некоторой суммы. Плата за их услуги составляет в среднем 5–15% от суммы чека. Также пункт возврата налога может брать небольшую комиссию с каждого чека.
Если покупатель хочет получить всю предназначенную к возврату сумму (она прописана в чеке из магазина и формуляре), то лучше положить чеки в конверт (его выдают в магазине вместе с формуляром) и бросить в специальный почтовый ящик, который, как правило, находится рядом с пунктом возврата денег. Через одну-две недели средства должны поступить на указанную в формуляре банковскую карту.
При вылете из каких городов можно вернуть НДС?
Список городов, где можно вернуть НДС, довольно большой.
Пилотный проект стартовал 12 апреля в шести воздушных пунктах пропуска: в Москве (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи и Владивостоке. Тогда же система tax free заработала в автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области и в морском порту во Владивостоке.
В мае вернуть часть налогов за покупки стало возможно в аэропорту Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Саранска. Таким образом, к июню система tax free заработала во всех городах, принимавших чемпионат мира по футболу.
В сентябре правительство включило в список участников проекта магазины, расположенные в Москве на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке.
К концу года система tax free должна быть запущена на всей территории России.
Мария Селиванова, Арина Раксина