Интервью Карлсона с Путиным и закрытие дела по "Северным потокам". Главное за 7 февраля

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон в видео на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Число просмотров анонса достигло 51 млн. По словам Карлсона, все жeлающие смогут посмотреть полную версию интервью без монтажа на сайте TuckerCarlson.com. Блогер и журналист из США Алекс Джонс утверждает, что интервью уже состоялось, оно длится два часа. Карлсон не стал комментировать эту информацию.

Закрытие расследования Швеции по "Северным потокам"

Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование по делу о диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море. Следствие не выявило связи королевства или шведских граждан с терактом, поэтому юрисдикция страны не распространяется на этот случай. Расследование диверсии продолжают Германия и Дания.

Утечка на АЭС "Фукусима-1"

Сотрудники японской аварийной АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку 5,5 тонны радиоактивной воды. Специалисты установили, что вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция и просочилась в почву. Подтверждений ее попадания в океан нет. Концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей. Информации о погибших и пострадавших нет.

Серия взрывов в городах Украины

В Киеве и нескольких других городах и областях Украины произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса противника. В результате в некоторых районах Киева пропало электричество, повреждения получили две высоковольтные линии. На левом берегу города наблюдаются проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. Инфраструктура пострадала в Николаевской, Харьковской, Львовской областях и в подконтрольном Киеву Херсоне.

Включение Кирилла Буданова в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов. В реестр также включили командующего ВМС страны Алексея Неижпапу, командира 383-го отдельного полка дистанциoнно управляемых летательных аппаратoв ВВС Сергея Бурденюка и кoмандующего Воздушными силами ВСУ Никoлая Олещука. В 2023 году СК РФ заочно объявил Буданова в причастности к теракту на Крымском мосту и объявил в розыск.