Сытые художники: как NFT изменит российскую креативную индустрию

В 2021 году объем мировых сделок с NFT, по оценкам Reuters, достиг рекордных $25 млрд. Российские цифровые художники поделились с журналистом ТАСС своим взглядом на то, как NFT-платформы изменят рынок креативных индустрий

Михаил Цатурян, известный под псевдонимом Misha Libertee, считает, что был художником с самого рождения, как только начал познавать мир. Но жизнь так сложилась, что какое-то время "пришлось прожить в шкуре юриста". Первые шаги в цифровом искусстве он начал делать в 2009 году, когда купил себе графический планшет.

"Холсты и краски достаточно дорогие, это была некая оптимизация процессов, где в одном планшете у меня было неограниченное количество холстов и материалов. Есть сайты для иллюстраторов, где можно выкладывать свои работы. Уже через пару месяцев я заработал первые деньги на своем творчестве. Потом я переехал в Китай, где началась моя карьера дизайнера", — говорит он. С 2012 года Михаил работал в компании Joy Toy дизайнером игрушек. После делал электронику и аксессуары для Олимпиады в Сочи в китайском представительстве российской компании Alion. Там дослужился до креативного директора. В 2016 году его пригласили в швейцарский Музей уличного искусства в Люцерне заниматься производством скульптур и инсталляций под чужим авторством. Там он сделал свою первую работу как художник — скульптуру Давида в образе Терминатора из жидкого металла — D-1000 (отсылка к роботу Т-1000 в кинофильме "Терминатор-2: Судный день" 1991 года). В 2017 году он ушел с последнего места работы. "Я долго обслуживал чужие мечты, пока они не вошли в конфликт с моими", — говорит автор. До 2021 года творчество выводило его в минус, но он продолжал создавать витражи с изображением знаменитостей и кирпичи с собственными артами, веря, что однажды они сработают на его узнаваемость. В 2019 году Михаил представил на фестивале Burning Man (арт-фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США — прим. ТАСС) одну из своих самых узнаваемых работ, принесших ему всемирную популярность, — 25-метровую надувную флуоресцентную скульптуру #Slonik, которая создана, чтобы привлечь внимание людей к проблеме жестокого обращения и вымирания слонов в Африке и Азии. Полуцифровой художник Несмотря на жадность к технологиям, Михаил немного задержался с запрыгиванием в поезд NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен). Он видел новости о безумных продажах и понимал, что что-то упускает, но реализация себя как традиционного художника была в приоритете. Пускай у него был достаточно раскрученный Instagram @mishalibertee (14,5 тыс. подписчиков) и имя в мире современного искусства, в цифровом искусстве и NFT его никто не знал. Оказалось, что основная площадка цифровых художников —Twitter. Пришлось осваивать соцсеть: общаться на английском, публиковать, помимо своих работ, интересную информацию. Но самый большой драйвер к продвижению дало профессиональное сообщество.

Описание Михаил Цатурян © Личный архив Михаила Цатуряна

"Российское комьюнити цифровых художников очень дружное и поддерживает друг друга. Есть чаты в Telegram, где художники рассказывают о своих дропах (запусках — прим. ТАСС), люди делятся своей аудиторией друг с другом. Так у меня случились первые продажи — из Twitter", — говорит Михаил. Первые три работы, которые он продал, — цифровые кирпичи. Они шли вместе с реальной копией. Это был эксклюзив специально под NFT-платформы. Все три приобрели по $700, из них два — в Турции, что сильно усложнило доставку. "Но, как оказалось позже, когда сопровождают цифровое произведение физическим объектом, это не всегда мотивация для коллекционеров. Многие из них придерживаются новой парадигмы, что ничего физического быть не должно, не должно быть рудиментарных объектов традиционного искусства в цифровой экономике и загружать это устаревшими артефактами чуть ли не оскорбительно", — объясняет автор. Деньги и реализация Художник также утверждает, что до сих пор испытывает фантомное чувство неполноценности цифрового искусства перед традиционным. Деньги, по его мнению, не должны быть драйвером для людей искусства.

"Я до сих пор испытываю смущение, когда меня называют цифровым художником, так как есть серьезная часть моей карьеры как скульптора и художника, а с NFT я балуюсь. Ничто не сравнится с впечатлениями и эмоциями людей, которые ты получаешь на том же Burning Man, где выставляется твоя инсталляция. Волнение и восторг, которые я получаю от людей на выставках, не сравнятся ни с какими деньгами, которые я получал от своих работ. Даже тех, с продажи которых я сумел купить долгожданную квартиру в Москве", — отмечает Михаил. Художник подчеркивает, что свой первый миллион на цифровом искусстве он уже заработал. Но по соотношению доходов доля заработка в физическом мире перевешивает — в нее закладывается больше ресурсов. Тем временем, пока даже серьезные музейные дома (Лувр, галерея Уффици, музей Прадо, Метрополитен и т.д.) оцифровывают свои коллекции, чувствуя тренд, что жизнь меняется, классические художники продолжают не принимать цифровое искусство. "Я вижу главное отличие не в носителе, а в эмоциональном посыле. Цифровое искусство, в отличие от классического российского искусства, менее депрессивно. Мне 36 лет, я воспитывался на западной культуре. Большинство цифровых художников тоже росли в эпоху цифровой глобализации, их миновало академическое образование и тяготы души, отсюда и более оптимистичные и интернациональные сюжеты", — рассуждает художник. Пути развития и правовая неопределенность Также он отмечает, что сейчас, если сравнивать с прошлым годом, стало гораздо сложнее продвигать свои работы и привлекать новых коллекционеров. Раньше достаточно было выложить картинку, написать пост в Twitter — и она продавалась. Сейчас все растет высокими темпами, появляются ограничения и определенные тренды.

"Раньше рынок NFT представлял собой огромную свалку, в которую бросают что ни попадя, сейчас люди стали осторожнее, избирательнее, проверяют послужной список художника. Технология блокчейн дает такие инструменты — всю историю художника и его работ можно отследить и принять решение, стоит ли покупать это или нет с точки зрения инвестиций", — объясняет художник. Вселенная художников Выпускник графического факультета Пензенского художественного училища Андрей Дробитько, известный в диджитал-пространстве как Andrey Adno, еще в студенческие годы начал использовать улицы города как бесплатные холсты для своих граффити, которые и принесли ему первую популярность.

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"В 2004 году меня захватила эстетика уличного искусства. Мне нравилась сама суть нахождения арт-объектов в городской среде. Поэтому навыки из академического образования я перенес на бесплатные холсты. Ровно то же происходит с цифровым искусством. Те же арт-объекты перенеслись на другие поверхности. У большинства современных художников всегда был графический планшет Wacom, поэтому любой художник в какой-то мере цифровой", — говорит Андрей. В 2008 году художник вернулся в родной Калининград, поработал несколько месяцев в найме, а потом создал свое брендинговое агентство. В 2011-м стало тесно — не хотелось "нянчить детей других, хотелось своего продукта". Так появилась новая компания, где он делал технологии для издателей, благодаря которым превращал новостные сайты в цифровые журналы. В 2012 году на их движке крутилась большая часть столичного глянца: Maxim, Elle, StarHit, Marie Сlaire, Buro и т.д. После 2014 года на рынке медиа начался большой кризис, в том числе с рекламными бюджетами, и он закрыл компанию. Рождение Sketchar Предприниматель долго не думал, чем заниматься дальше, ведь идея для Sketchar — приложения, которое могло помочь людям начать рисовать с помощью дополненной реальности, — родилась еще в 2012 году. В идею поверил и предыдущий инвестор — фонд IMI.VC Игоря Мацанюка. Так появилось приложение для художников Sketchar, которое уже через год существования, в 2018-м, получило американскую премию лучших интернет-проектов Webby Awards.

Описание Андрей Дробитько © Личный архив Андрея Дробитько

Позже проект перерос в платформу для начинающих креаторов, которые ничего не знают про NFT. Она может помочь с инструментарием, экосистемой и продажей. "Мы сделали упрощенные инструменты, с помощью которых человек даже без особых навыков может рисовать, снизили порог входа. Чтобы что-то сделать в Photoshop, надо как минимум год потратить. В Sketchar это можно сделать за пару дней. А потом еще и продать свою работу. Приложение бесплатное, с платными функциями и контентом. Более 1 тыс. уроков на платформе бесплатны. Запуск маркетплейса включил новую финансовую модель — процент от продаж работ наших художников. Возможно, в скором времени этого будет достаточно, чтобы сделать приложение полностью бесплатным", — полагает основатель проекта.

В пандемию у приложения случился троекратный рост — аудитория к 2022 году достигла 8 млн органических загрузок. 25% аудитории — из США, далее европейские страны, Англия, Россия, Китай, Индия. Один из главных инструментов, который этому способствовал, — виральный (вирусный — прим. ТАСС) контент. В TikTok у приложения 1,2 млн подписчиков, где в коротких роликах художники показывают, как делают свои работы. "На искусстве зарабатывают только 10% креаторов. Наша аудитория — остальные 90% творческих людей, которые работают где-то в найме и мечтают реализоваться. Мы проводили в 2021 году конкурс среди наших креаторов, более 3 тыс. рисовали марсиан с помощью нашего приложения. Были как начинающие, так и те, кто выставлялся на аукционе Christie's. Самое интересное, что их работы не так сильно отличаются по качеству благодаря инструментам приложения. Призовой фонд составил $35 тыс. Победителям конкурса мы заплатили по $40 за каждую выбранную работу, кто-то получил по $2–3 тыс. Отобрали 888 работ — в феврале 2022-го коллекция выйдет на продажу на платформе. Большая часть выручки переходит авторам, 5% — в Фонд креаторов на новые активности. И все это распределяется автоматически благодаря блокчейну", — объясняет Андрей. Выход на NFT и реализация художника Первую работу на NFT-маркетплейсах Андрей продал в июне 2021 года. Продаже предшествовала его персональная выставка в Вильнюсе. За год-два до этого он сделал серию холстов, один из них купили за 5,5 "эфира" (внутренняя криптовалюта NFT-платформ, примерно равная $15 тыс. — прим. ТАСС). Это был коллекционер, который посетил выставку.

"Моей подготовительной работой была сама выставка. Там был ряд людей, которые давно были в крипте, и им, по сути, было все равно, за какую валюту покупать. Многие думают, что надо сначала раскачать Twitter, но в моем случае это была персональная выставка. Многие возмущались, с чего я вообще посмел установить такую высокую цену, но это был мой reserved value (цена, ниже которой продавец не готов опуститься). В этом и прелесть NFT, что правила устанавливаешь ты сам", — говорит художник. Основная часть дохода Андрея — это работа над Sketchar. На данный момент в проект инвестировано порядка $1,5 млн. Среди инвесторов — Snapchat, американский фонд Boost VC и фонд IMI.VC Игоря Мацанюка. "Трудности рождают гениев, но художник не должен быть голодным. Ты не можешь мыслить критически, если ты голодный. Но переживающим ты быть обязан, так как в этих переживаниях рождаются выдающиеся работы. Но в любом случае учитывать, что мы живем в среде, где пиар и маркетинг имеют огромное значение. Можно так остаться непризнанным гением и работать в стол. NFT дает все инструменты в руки художнику, чтобы он мог заявить о себе", — считает Андрей. Ошибка выжившего Александр из Барнаула (творческий псевдоним Asterrvn) свои первые шаги в цифровом искусстве сделал в 16 лет, когда увлекался хип-хоп-музыкой и сам сделал обложку для альбома в Adobe Photoshop (программа для графического дизайна — прим. ТАСС). "Первую обложку я сделал в 2017 году. Я попал в топ по версии самого крупного портала об обложках Visuality. Я делал самостоятельные арты в стол. Цифровому художнику сложно себя реализовать в Барнауле. Единственным методом заработка было устраиваться дизайнером для шашлычных или делать видеозаставки для новостей", — рассказывает художник. Около года Александр проработал штатным дизайнером в магазинах одежды, но параллельно выкладывал свои работы на онлайн-платформы для дизайнеров и там стал зарабатывать первые гонорары.

Описание Александр Asterrvn © Личный архив Александра Asterrvn

"Я во многом ошибка выжившего. Все, за что я брался в сфере дизайна, продавалось. Дизайнером я сразу устроился в штат, стоило мне сделать первый дроп на NFT-маркетплейсах, это сразу продалось. Так, до апреля прошлого года я занимался обложками. Со временем я понял, что хочу делать что-то большее, чем визуализация чужих мыслей", — говорит Александр. Весной прошлого года случилась золотая эпоха Clubhouse (социальная сеть для голосового общения — прим. ТАСС), там в одной комнате собрались художники Покрас Лампас, Brickspacer и Никита Реплянский, где они пошагово разбирали, как цифровому художнику зарабатывать на своем искусстве. Эта восьмичасовая дискуссия произвела большое впечатление на Александра, и он решил попробовать. Первые дропы "Я завел криптокошелек, выложил свою первую работу — картину "Магура" (славянская богиня войны), мой антимилитаристский манифест, и стал ждать. Я попал в золотую лихорадку NFT. На следующее утро у меня ее уже купили за 1 "эфир". В то время это было 240 тыс. рублей. Следом этому же коллекционеру я продал вторую и третью картину тоже за 1 "эфир". Первым моим покупателем осенью 2021 года был Алекс Беккер, западный блогер, который рассказывает про криптовалюты. Он меня сам заметил в Twitter", — говорит художник.

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Тогда еще никто не верил, что NFT может приносить деньги. После продажи "Магуры" на художника стали активно подписываться в Twitter, Instagram. Потом его заметила NFT-продюсер Ольга Дворецкая и занялась его продвижением. Сибирский художник стал участвовать в выставках, лекциях, познакомился с популярным питерским художником Покрасом Лампасом и сделал ему диджитал-аватар. "Следующим моим дропом на маркетплейсах стала работа Artransform — картина, в которой я устраивал бунт традиционным музеям. Нас долго не признавало традиционное искусство, а как только там появились деньги, нас легитимизировали. В этой работе я говорил о том, что мы появимся в музее, хотят они этого или нет. Это столкновение старого и нового. Как автомобиль против всадников на лошадях. У них эта система строилась веками — холст и краски. А цифровые художники абсолютно те же художники, просто использующие другие инструменты", — отмечает Александр. Художник подчеркивает, что в цифровом искусстве много ребят 18–26 лет. Ему сейчас 20 лет, и с эйджизмом он не сталкивался, так как этом мире "признают по наличию портфолио, а не возрасту или образованию". "Я родился в эпоху интернета, где можно всему научиться по YouTube. В NFT очень мало хейта. Комьюнити встретило меня положительно. Люди, которых я считал недостижимой высотой, уровня Brickspacer, меня поздравили. Художником может быть любой, кто посмеет себя так назвать. У нас в стране подавляющее число дизайнеров не осмеливается назвать себя художниками, поэтому им проще работать на заказ", — говорит художник. Сейчас художник выставляется на NFT-платформах Rarible, Foundation. При этом он отмечает, что сейчас автору без имени сложно что-то продать, однако пробовать все равно нужно.