Вице-премьер Украины считает нелогичным отказ страны от участия в "Евровидении"

"Я считаю, нелогично не ехать [на "Евровидение"], но это решение НОТУ, его нужно уважать. Если по каким-то причинам НОТУ решили прекратить переговоры с теми, кто выступал в финале, и объявить о неучастии Украины, это решение, которое они приняли в границах своих полномочий", - сказал он в среду эфире радиостанции "Новое время".

Ранее 27 февраля НОТУ официально объявила о том, что страна отказалась участвовать в международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве из-за чрезмерной политизации процесса нацотбора представителя от страны.

Отбор украинского участника "Евровидения-2019" изначально сопровождался скандалами. Сначала вышедшие в финал нацотбора участницы группы Anna Maria публично отказались называть события весной 2014 года в Крыму "агрессией России". Некоторых украинских политиков также возмутило, что в финале национального конкурса оказалась гражданка РФ Юлия Юрина, которая представляет группу Yuko. После того, как нацотбор выиграла Maruv, начались призывы запретить ей представлять Украину из-за гастролей исполнительницы в России.

НОТУ и Maruv в результате не подписали контракт относительно поездки певицы на "Евровидение-2019". НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже отказался от предложения телекомпании. Также отказались ехать на конкурс участники группы Kazka. Кроме того группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в финале национального отбора, заявила о нежелании участвовать в "Евровидении-2019" в случае, если ей поступит предложение от НОТУ.