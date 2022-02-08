Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация? Рассказываем об операциях альянса

На Западе заявляют, что НАТО не угрожает России, но история блока говорит об обратном

По итогам встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин напомнил, что, несмотря на заявления Запада о том, что НАТО является "оборонительным" альянсом и якобы не угрожает России, эта военная организация не раз проводила наступательные операции.

"Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО — мирная и сугубо оборонительная организация", — отметил российский президент во время своей пресс-конференции с французским коллегой. "В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств. Я имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, соответствующую военную масштабную операцию в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН", — указал Путин. Альянс проводит военные операции по реагированию на кризисы вне зоны своей ответственности с 90-х годов. В числе угроз, которым необходимо противодействовать, организация называет распространение баллистических ракет, ядерного оружия и других видов оружия массового поражения (ОМУ); терроризм; конфликты за пределами НАТО; кибератаки. Мы решили напомнить про эти миссии и рассказать подробнее о том, в каких еще инициативах участвовала НАТО. Балканы Впервые силы НАТО приняли участие в боевых действиях в 1992–1995 годах в Боснии и Герцеговине, где шла межэтническая война на фоне распада Югославии. Альянс проводил воздушное и морское патрулирование, а также обеспечивал режим "бесполетной зоны". Одна из крупнейших военных операций НАТО — "Союзническая сила" (Allied Force) против Югославии в 1999 году (главной целью было названо "предотвращение геноцида албанского населения Косова").

Описание Военная операция НАТО — "Союзническая сила" против Югославии, 1999 год © EPA-EFE/Dejan_Tasic

С 1999 года НАТО возглавляет Международные силы безопасности в Косове (КФОР). Морское патрулирование В 2001–2016 годах НАТО проводила операцию "Активные усилия" (Active Endeavour) в Средиземном море по пресечению незаконного оборота оружия и материалов, предназначенных для создания ОМУ.

Описание Операция НАТО "Активные усилия" в Средиземном море, 2005 год © AP Photo/Petros Giannakouris

В ноябре 2016 года ее сменила операция "Морской страж" (Sea Guardian) в Средиземном и Эгейском морях. В ее рамках блок поддерживает международные усилия, направленные на предотвращение незаконной миграции, а также выполняет такие задачи, как обеспечение осведомленности об обстановке на море и свободы судоходства, противодействие распространению оружия массового уничтожения и терроризму, защита жизненно важных объектов инфраструктуры. В декабре того же года была закончена семилетняя операция по противодействию пиратству у берегов Африканского Рога "Океанский щит" (Ocean Shield). Афганистан В 2003–2014 годах альянс руководил Международными силами безопасности в Афганистане (ИСАФ). В 2015 году НАТО развернула в Афганистане небоевую миссию "Решительная поддержка" (Resolute Support) с целью обучения сотрудников полиции, служб безопасности и армии Афганистана. В ее рамках действовала миссия "Страж свободы" (Freedom’s Sentinel), в задачу которой входило проведение точечных контртеррористических операций. Первоначально контингент НАТО насчитывал около 17 тыс. человек, в том числе 8,4 тыс. из США.

Описание Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, 2017 год © EPA-EFE/WATAN YAR

В 2021 году количество военнослужащих составило примерно 10 тыс. (наибольший контингент — США, порядка 3 тыс.; всего 39 государств-членов и государств-партнеров НАТО). На саммите в Брюсселе в июле 2018 года миссия была продлена до 2024 года, однако в апреле 2021 года сначала США, а затем НАТО приняли решение о выводе войск (альянс начал вывод 29 апреля, завершил в конце августа). На саммите 14 июня 2021 года в Брюсселе было заявлено, что блок "продолжит осуществлять подготовку и предоставлять финансовую поддержку национальным силам безопасности Афганистана". Африка и Ближний Восток В 2005–2011 годах действовала миссия НАТО в Ираке по подготовке кадров для иракских силовых структур.

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В 2011 году была проведена одна из крупнейших военных операций альянса "Объединенный защитник" (Unified Protector) в Ливии. Военные обеспечивали соблюдение режима эмбарго ООН на поставки оружия в страну в условиях гражданской войны, а также организовали бесполетную зону для защиты гражданского населения. В 2016 году альянс начал учебную подготовку иракских военнослужащих в учебном центре в Иордании. В октябре 2018 года миссия вернулась в Ирак. В феврале 2021 года было принято решение увеличить ее численность с 500 до 4 тыс. человек (представители государств НАТО и стран-партнеров). Согласно договоренности, достигнутой в июле 2016 года на саммите в Варшаве, НАТО вносит вклад в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, предоставляя разведывательные самолеты, оснащенные системой AWACS, а также обучая иракских солдат. При этом альянс не участвовал в координации воздушных ударов по этим двум странам созданной в 2014 году международной коалиции, возглавляемой США. На саммите в Брюсселе в мае 2017 года была достигнута договоренность о присоединении к коалиции (предполагает совместную выработку политических решений, но не участие альянса в боевых действиях). Восточная Европа В последние годы повышенное внимание альянс уделяет вопросам безопасности, главным образом, в связи с событиями на Украине. Согласно решениям саммита в Уэльсе в 2014 году, в рамках Сил реагирования была создана передовая группа повышенной готовности (Силы сверхбыстрого реагирования; Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Ее основная задача — "сдерживание угроз на восточном рубеже". Она способна к размещению в любой точке мира в течение 48 часов. Кроме того, в шести восточноевропейских странах-членах были учреждены штабы, которые должны обеспечить быстрое развертывание Сил реагирования альянса.

Описание Группа повышенной готовности НАТО (Силы сверхбыстрого реагирования), 2019 год © Sean Gallup/Getty Images

На саммите в 2016 году была достигнута договоренность о размещении четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии (дислокация началась в ноябре 2016 года, полностью батальоны были укомплектованы в июне 2017 года, общая численность военнослужащих превысила 4,5 тыс.).

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В июле 2018 года в Брюсселе Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества (первый такой документ был заключен на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года). После инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года (украинские военные корабли, нарушившие порядок прохождения через территориальное море РФ, были остановлены с применением оружия) НАТО приняла решение повысить свое присутствие в акватории Черного моря с целью "обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море", а также "безопасность в Черном море судов и побережья Румынии, Болгарии, Украины и Грузии". Космос В июне 2019 года на встрече министров обороны была утверждена первая военно-космическая стратегия альянса. Она предполагает усиление противоракетной обороны (мониторинг космического пространства, защита коммуникаций, выявление запусков ракет и отслеживание их траекторий в атмосфере Земли). 20 ноября по итогам совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. По словам Столтенберга, в космическом пространстве находится около 2 тыс. спутников, примерно половина из которых принадлежит государствам НАТО. Альянс намерен использовать эту группировку для поддержки наземных вооруженных сил в качестве средств связи, навигации, целеуказания и раннего предупреждения. Кроме того, страны-члены изучат виды космических угроз, которые могут быть расценены как военное нападение. В феврале 2020 года в ходе встречи глав военных ведомств США, Великобритания, Франция и Италия подписали документ, предоставляющий НАТО доступ к коммуникационным услугам их военных спутников (с 1 января 2020 года на 15 лет). В октябре 2020 года на авиабазе в Рамштайне (Германия) был открыт космический центр НАТО, цель которого — обеспечение обмена информацией, защиты спутников альянса.

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Прочие инициативы В июне 2019 года министры обороны стран блока приняли пакет военных мер, включая активизацию работ по созданию эффективных систем противоракетной обороны, в связи с прекращением действия 2 августа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД; в феврале 2019 года США объявили о начале процедуры расторжения договора). 12 февраля 2020 года министры обороны договорились о создании новых мер контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения. По словам Столтенберга, будет сделано все необходимое, "чтобы НАТО поддерживала надежное сдерживание и оборону в мире, где нет ДРСМД, но есть все больше русских ракет" (Минобороны РФ в январе 2019 года провело для зарубежных военных атташе в Москве презентацию новых крылатых ракет, доказав, что они не нарушают положений ДРСМД). В декабре 2020 года Йенс Столтенберг представил программу "НАТО-2030: Единство в новой эре", согласно которой главными угрозами альянса являются "Россия, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения". На саммите в июне 2021 года на основе программы решено начать разработку новой стратегической концепции (должна быть утверждена в 2022 году на саммите в Мадриде). В 2020 году из-за пандемии COVID-19 руководство НАТО отменило большую часть запланированных учений. В 2019 году альянс провел 102 учения (в 2018 году — 106, в 2017-м — 108, в 2016-м — 107, в 2015-м — 99 учений).​