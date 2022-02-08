{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация?
Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация?
Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация?
Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация?
Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация?

Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация? Рассказываем об операциях альянса

© AP Photo/Hoshang Hashimi
На Западе заявляют, что НАТО не угрожает России, но история блока говорит об обратном

По итогам встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин напомнил, что, несмотря на заявления Запада о том, что НАТО является "оборонительным" альянсом и якобы не угрожает России, эта военная организация не раз проводила наступательные операции.

На эту тему
"Новый порядок" в Европе и убежище для Порошенко. Путин и Макрон провели встречу в Кремле
"Новый порядок" в Европе и убежище для Порошенко.

"Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО — мирная и сугубо оборонительная организация", — отметил российский президент во время своей пресс-конференции с французским коллегой. "В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств. Я имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, соответствующую военную масштабную операцию в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН", — указал Путин.

Альянс проводит военные операции по реагированию на кризисы вне зоны своей ответственности с 90-х годов. В числе угроз, которым необходимо противодействовать, организация называет распространение баллистических ракет, ядерного оружия и других видов оружия массового поражения (ОМУ); терроризм; конфликты за пределами НАТО; кибератаки. Мы решили напомнить про эти миссии и рассказать подробнее о том, в каких еще инициативах участвовала НАТО.

Балканы

Впервые силы НАТО приняли участие в боевых действиях в 1992–1995 годах в Боснии и Герцеговине, где шла межэтническая война на фоне распада Югославии. Альянс проводил воздушное и морское патрулирование, а также обеспечивал режим "бесполетной зоны".

Одна из крупнейших военных операций НАТО — "Союзническая сила" (Allied Force) против Югославии в 1999 году (главной целью было названо "предотвращение геноцида албанского населения Косова").

Военная операция НАТО — "Союзническая сила" против Югославии, 1999 год EPA-EFE/Dejan_Tasic
Описание
Военная операция НАТО — "Союзническая сила" против Югославии, 1999 год
© EPA-EFE/Dejan_Tasic

С 1999 года НАТО возглавляет Международные силы безопасности в Косове (КФОР).

Морское патрулирование

В 2001–2016 годах НАТО проводила операцию "Активные усилия" (Active Endeavour) в Средиземном море по пресечению незаконного оборота оружия и материалов, предназначенных для создания ОМУ.

Операция НАТО "Активные усилия" в Средиземном море, 2005 год AP Photo/Petros Giannakouris
Описание
Операция НАТО "Активные усилия" в Средиземном море, 2005 год
© AP Photo/Petros Giannakouris

В ноябре 2016 года ее сменила операция "Морской страж" (Sea Guardian) в Средиземном и Эгейском морях. В ее рамках блок поддерживает международные усилия, направленные на предотвращение незаконной миграции, а также выполняет такие задачи, как обеспечение осведомленности об обстановке на море и свободы судоходства, противодействие распространению оружия массового уничтожения и терроризму, защита жизненно важных объектов инфраструктуры. В декабре того же года была закончена семилетняя операция по противодействию пиратству у берегов Африканского Рога "Океанский щит" (Ocean Shield).

Афганистан

В 2003–2014 годах альянс руководил Международными силами безопасности в Афганистане (ИСАФ).

В 2015 году НАТО развернула в Афганистане небоевую миссию "Решительная поддержка" (Resolute Support) с целью обучения сотрудников полиции, служб безопасности и армии Афганистана. В ее рамках действовала миссия "Страж свободы" (Freedom’s Sentinel), в задачу которой входило проведение точечных контртеррористических операций. Первоначально контингент НАТО насчитывал около 17 тыс. человек, в том числе 8,4 тыс. из США.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, 2017 год EPA-EFE/WATAN YAR
Описание
Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, 2017 год
© EPA-EFE/WATAN YAR

В 2021 году количество военнослужащих составило примерно 10 тыс. (наибольший контингент — США, порядка 3 тыс.; всего 39 государств-членов и государств-партнеров НАТО). На саммите в Брюсселе в июле 2018 года миссия была продлена до 2024 года, однако в апреле 2021 года сначала США, а затем НАТО приняли решение о выводе войск (альянс начал вывод 29 апреля, завершил в конце августа). На саммите 14 июня 2021 года в Брюсселе было заявлено, что блок "продолжит осуществлять подготовку и предоставлять финансовую поддержку национальным силам безопасности Афганистана".

Африка и Ближний Восток

В 2005–2011 годах действовала миссия НАТО в Ираке по подготовке кадров для иракских силовых структур.

На эту тему
"Главный адепт НАТО". Как Джо Байден лично работал над расширением альянса
"Главный адепт НАТО".

В 2011 году была проведена одна из крупнейших военных операций альянса "Объединенный защитник" (Unified Protector) в Ливии. Военные обеспечивали соблюдение режима эмбарго ООН на поставки оружия в страну в условиях гражданской войны, а также организовали бесполетную зону для защиты гражданского населения. 

В 2016 году альянс начал учебную подготовку иракских военнослужащих в учебном центре в Иордании.

В октябре 2018 года миссия вернулась в Ирак.

В феврале 2021 года было принято решение увеличить ее численность с 500 до 4 тыс. человек (представители государств НАТО и стран-партнеров).

Согласно договоренности, достигнутой в июле 2016 года на саммите в Варшаве, НАТО вносит вклад в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, предоставляя разведывательные самолеты, оснащенные системой AWACS, а также обучая иракских солдат. При этом альянс не участвовал в координации воздушных ударов по этим двум странам созданной в 2014 году международной коалиции, возглавляемой США. На саммите в Брюсселе в мае 2017 года была достигнута договоренность о присоединении к коалиции (предполагает совместную выработку политических решений, но не участие альянса в боевых действиях).

Восточная Европа

В последние годы повышенное внимание альянс уделяет вопросам безопасности, главным образом, в связи с событиями на Украине. Согласно решениям саммита в Уэльсе в 2014 году, в рамках Сил реагирования была создана передовая группа повышенной готовности (Силы сверхбыстрого реагирования; Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Ее основная задача — "сдерживание угроз на восточном рубеже". Она способна к размещению в любой точке мира в течение 48 часов. Кроме того, в шести восточноевропейских странах-членах были учреждены штабы, которые должны обеспечить быстрое развертывание Сил реагирования альянса.

Группа повышенной готовности НАТО (Силы сверхбыстрого реагирования), 2019 год Sean Gallup/Getty Images
Описание
Группа повышенной готовности НАТО (Силы сверхбыстрого реагирования), 2019 год
© Sean Gallup/Getty Images

На саммите в 2016 году была достигнута договоренность о размещении четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии (дислокация началась в ноябре 2016 года, полностью батальоны были укомплектованы в июне 2017 года, общая численность военнослужащих превысила 4,5 тыс.).

На эту тему
В ожидании девятой волны. Этапы расширения НАТО на восток
В ожидании девятой волны.

В июле 2018 года в Брюсселе Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества (первый такой документ был заключен на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года).

После инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года (украинские военные корабли, нарушившие порядок прохождения через территориальное море РФ, были остановлены с применением оружия) НАТО приняла решение повысить свое присутствие в акватории Черного моря с целью "обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море", а также "безопасность в Черном море судов и побережья Румынии, Болгарии, Украины и Грузии".

Космос

В июне 2019 года на встрече министров обороны была утверждена первая военно-космическая стратегия альянса. Она предполагает усиление противоракетной обороны (мониторинг космического пространства, защита коммуникаций, выявление запусков ракет и отслеживание их траекторий в атмосфере Земли). 20 ноября по итогам совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. По словам Столтенберга, в космическом пространстве находится около 2 тыс. спутников, примерно половина из которых принадлежит государствам НАТО. Альянс намерен использовать эту группировку для поддержки наземных вооруженных сил в качестве средств связи, навигации, целеуказания и раннего предупреждения. Кроме того, страны-члены изучат виды космических угроз, которые могут быть расценены как военное нападение.

В феврале 2020 года в ходе встречи глав военных ведомств США, Великобритания, Франция и Италия подписали документ, предоставляющий НАТО доступ к коммуникационным услугам их военных спутников (с 1 января 2020 года на 15 лет).

В октябре 2020 года на авиабазе в Рамштайне (Германия) был открыт космический центр НАТО, цель которого — обеспечение обмена информацией, защиты спутников альянса.

На эту тему
Как Россия противостояла расширению НАТО на восток
Как Россия противостояла расширению НАТО на восток

Прочие инициативы

В июне 2019 года министры обороны стран блока приняли пакет военных мер, включая активизацию работ по созданию эффективных систем противоракетной обороны, в связи с прекращением действия 2 августа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД; в феврале 2019 года США объявили о начале процедуры расторжения договора). 12 февраля 2020 года министры обороны договорились о создании новых мер контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения. По словам Столтенберга, будет сделано все необходимое, "чтобы НАТО поддерживала надежное сдерживание и оборону в мире, где нет ДРСМД, но есть все больше русских ракет" (Минобороны РФ в январе 2019 года провело для зарубежных военных атташе в Москве презентацию новых крылатых ракет, доказав, что они не нарушают положений ДРСМД).

В декабре 2020 года Йенс Столтенберг представил программу "НАТО-2030: Единство в новой эре", согласно которой главными угрозами альянса являются "Россия, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения".

На саммите в июне 2021 года на основе программы решено начать разработку новой стратегической концепции (должна быть утверждена в 2022 году на саммите в Мадриде).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 руководство НАТО отменило большую часть запланированных учений.

В 2019 году альянс провел 102 учения (в 2018 году — 106, в 2017-м — 108, в 2016-м — 107, в 2015-м — 99 учений).​

По материалам "ТАСС-Досье"

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанУкраинаСШАИракРоссияФранцияЛивияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
ВС Швеции отметили рекордное количество желающих записаться в ополчение в январе
Всего было подано 993 новых заявки
Читать полностью