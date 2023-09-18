"Эффект Мелони": почему Европа дрейфует "вправо"

Ультраправые партии усиливают свои позиции во многих странах Европы. Они входят в тройку самых популярных почти в половине Евросоюза. Такая тенденция вызывает беспокойство в Брюсселе, особенно в преддверии выборов в Европарламент. Как и почему меняется политическая картина ЕС — в материале ТАСС

Пользуются недовольством поляков

Усиление позиций ультраправых партий в Европе в очередной раз привлекло внимание в контексте запланированных на 15 октября выборов в Польше. Политическая борьба в республике оказалась настолько ожесточенной, что Bloomberg уже называет их самыми напряженными за последние десятилетия. Интерес, в частности, вызвала ультраправая партия "Конфедерация свободы и независимости". Всплеск ее популярности пришелся на лето. В июле издание wPolityce со ссылкой на данные исследования Social Changes писало, что "Конфедерация" может рассчитывать на 14% поддержки. На тот момент, по данным СМИ, политическая сила выходила на третье место по популярности.

Она выступает против иммиграции, абортов, а в свое время — и карантина из-за Covid-19. Кроме того, в своей предвыборной кампании она во многом делает ставку на украинский вопрос. В конце июня один из ее лидеров Гжегож Браун призывал бороться с "бандеризацией" и "украинизацией" страны, писало издание Wydarzenia. Выступление политика, как отмечает СМИ, многократно прерывалось бурными аплодисментами.

Более того, в прошлом году депутат от "Конфедерации" Януш Корвин-Микке подверг критике введение санкций в отношении России. 20 и 27 сентября он написал в X (ранее Twitter): "Когда вы, банда идиотов, наконец поймете, что санкции против России бьют по нам?", "Тот, кто выступает за санкции против России, — диверсант, предатель".

Социолог Хенрик Доманьский еще летом объяснял рост рейтингов ультраправой партии недовольством поляков ситуацией с украинскими беженцами. В июне президент Польши Анджей Дуда сообщал, что с 24 февраля 2022 года через польскую землю прошли миллионы беженцев с Украины. По его данным, к тому моменту в Польше было зарегистрировано в системе около 1,5 млн граждан Украины.

""Конфедерация" критически относится к украинцам и их "привилегированному положению", как она его определяет. Как мы знаем, это единственное образование, которое не боится заявить об этом публично", — обратил внимание социолог.

По его словам, рост популярности "Конфедерации" происходил за счет электората правящей в Польше партии "Право и справедливость".

Не только Польша

Увеличение поддержки ультраправых — явление, характерное для многих европейских государств. Как утверждает Bloomberg, сегодня, согласно совокупным данным опросов, такого рода партии входят в тройку самых популярных почти в половине стран Евросоюза, состоящего из 27 членов.

Одна из самых тревожных ситуаций для политического мейнстрима складывается в ФРГ, где активно растет популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". В августе рейтинг политической силы, по данным телеканала ARD, поднялся до отметки в 21% — это самый большой показатель для правых, когда-либо зафиксированный в результатах опроса этого СМИ. Служба INSA, в свою очередь, оценила рейтинг АдГ в 22%. Взгляды партии довольно радикальны: она призывает к выходу ФРГ из Евросоюза, ужесточению политики в сфере миграции, отказу от следования "зеленому" курсу и даже к отмене санкций против России.

Ультраправые силы есть и в греческой политике. По итогам июньских парламентских выборов, на которых консервативная партия "Новая демократия" одержала убедительную победу и сохранила власть, в парламент прошли ультраправая партия "Спартиатес" ("Спартанцы"), правые "Эллиники лиси" ("Греческое решение") и "Ники" ("Победа"): вместе они получили около 13% голосов, что обеспечило им более 30 мест в 300-местном парламенте.

В июне новое правительство было сформировано в Финляндии. В его составе не оказалось ни одной левой партии. В него вошли консервативная Национальная коалиционная партия, "Истинные финны", Христианские демократы и Шведская народная партия. Это самое "правое" правительство в истории страны. Оно поставило перед собой цель решить экономические проблемы страны, сократить госдолг и сбалансировать госсектор. К тому же оно решило сохранить приоритет помощи Украине. При этом было заявлено о планах сократить вдвое прием беженцев (с 1050 до 500 человек), а также ужесточить условия получения постоянного вида на жительство и стандарты получения гражданства.

Летом Politico писало, что новой головной болью для ЕС может стать Австрия, точнее, австрийский политик Герберт Кикл, которого издание назвало пророссийским и антиамериканским сторонником теорий заговора, который хочет превратить страну в "крепость" против миграции. Как отметили в Politico, он один из главных претендентов на то, чтобы стать следующим лидером Австрии. Его крайне правая Австрийская партия свободы с ноября прошлого года лидирует в общенациональных опросах, опережая соперников на несколько пунктов, поскольку стремительный рост инфляции и резкое увеличение числа заявлений о предоставлении убежища подогревают недовольство народа нынешним правительством — коалицией правоцентристской Австрийской народной партии и "Зеленых".

"Эффект Мелони"

Довольно серьезным событием с точки зрения продвижения ультраправых в Европе стали выборы в Италии в сентябре прошлого года, по итогам которых более 43% голосов набрала коалиция правых партий. Это обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате. Как обращает внимание Bloomberg, в Италии сейчас самое правое руководство со времен Второй мировой войны.

Во главе лидирующих в коалиции "Братьев Италии" стоит Джорджа Мелони. 22 октября 2022 года она приняла присягу в качестве премьер-министра. Она стала первым крайне правым премьер-министром Западной Европы после Второй мировой войны, пишет The Guardian.

Партия Мелони уходит корнями в Итальянское общественное движение, сформированное сторонниками Бенито Муссолини после окончания Второй мировой войны, отмечает Politico. Сами "Братья Италии" были основаны около 10 лет назад. Помимо антииммиграционной политики, они известны евроскептицизмом и стремлением запретить аборты.

Важно отметить, что еще в 2018 году на выборах партия Мелони получила всего 4% поддержки. Издание объясняет популярность политической силы тем, что за все время существования она находилась в оппозиции и не сотрудничала ни с одним из правительств, поэтому ей удалось не запятнать себя.

"Мелони гордится своим статусом аутсайдера. Ее характер невысокой драчливой женщины из рабочего класса выделял ее даже среди самых ярких политических деятелей Европы", — пишет издание.

В ЕС уже начинают признавать, что объединение меняет курс. "Я думаю, что мы уже наблюдаем "эффект Мелони", — сказал Politico неназванный высокопоставленный дипломат ЕС. По его словам, во всем, что "касается миграции, климата, несомненно, произошел сдвиг вправо".

Как отмечает издание, Мелони встретила "молчаливую поддержку" своего желания сделать политику ЕС более ориентированной на сдерживание мигрантов.

Брюссель взволнован

"Европейские политики долгое время считали, что такие партии не опасны, но они недооценивали ситуацию", — сказал Bloomberg директор академического центра Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пехе.

Кроме того, высокопоставленный дипломат ЕС признался в комментарии агенству, что его беспокоит наличие у радикальных партий возможности использовать потенциальную общественную усталость от поддержки Украины в своих интересах на выборах по всей Европе.

Усиление позиций ультраправых политических сил вызывает беспокойство в Брюсселе на фоне приближающихся выборов в Европарламент, которые пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года.

По мнению главы Центра европейских политических исследований Карела Ланну, слова которого приводит Politico, наибольшую выгоду могут получить более традиционные, правоцентристские партии, в частности Европейская народная партия (ЕНП). При этом без участия правых, объединенных во фракцию Европейских консерваторов и реформистов, куда входят партия Мелони и польская "Право и справедливость", создать в Европарламенте функционирующую коалицию будет невозможно.

"Центристские и правоцентристские законодатели будут добиваться их голосов, чтобы продвигать свою повестку дня", — объясняет Politico.

Это повторяет тренд, который наблюдается в ЕС на национальном уровне: в ряде стран традиционные консерваторы готовы включать в свои коалиции правых и ультраправых.

"От Швеции, где консервативный лидер получает поддержку от крайне правых "Шведских демократов", до Финляндии, где у власти находятся правые популистские "Истинные финны", более крайние партии получают шанс помочь в управлении страной, даже если и в разбавленной форме", — отмечает издание.

Лидия Мисник