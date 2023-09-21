Опасно для Украины: чем грозит шатдаун в США

В США возник риск шатдауна: федеральное правительство может приостановить свою деятельность из-за отсутствия финансирования. Сейчас Конгресс продолжает консультации по бюджету на будущий год. Чтобы ведомства продолжали функционировать в этот период, в США должны принять временное решение о продлении финансирования. Но этот вопрос стал очередным камнем преткновения для обеих партий. Почему возникла угроза шатдауна и как он может сказаться на США и Украине — в материале ТАСС

Противостояние красных и синих

США в очередной раз столкнулись с угрозой шатдауна — вынужденной приостановки деятельности федерального правительства. Работа правительства США зависит от 12 законопроектов об ассигнованиях, которые ежегодно принимает Конгресс и подписывает президент. До конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября, Конгресс должен выделить ассигнование для 438 правительственных учреждений, сообщает Reuters. Если законодатели не примут соответствующие законопроекты в срок, то эти ведомства не смогут продолжать работать в обычном режиме.

Судя по тому, как складывается ситуация на сегодняшний день, до 30 сентября бюджет не будет принят. Виной тому — противоречия между спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и его крайне правыми однопартийцами, а также республиканцами в Палате представителей и Сенатом, сообщает CNN.

Как сообщает Reuters, ряд консерваторов в Палате представителей хочет сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на $120 млрд в сравнении с тем, о чем президент США Джо Байден договаривался с Маккарти в мае в рамках соглашения по потолку госдолга. Такое предложение неприемлемо для демократов в Сенате.

Когда согласия по бюджету на следующий финансовый год не удается достичь в срок, Конгресс и президент сохраняют работу правительственного аппарата, продлевая текущее финансирование ведомств. Белый дом уже обратился к конгрессменам с просьбой о принятии так называемой пролонгированной резолюции (continuing resolution, CR). Она позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне, пока будут идти консультации по бюджету. Если согласовать CR не получится, у правительства США возникнет дефицит финансирования, и тогда произойдет шатдаун.

Причиной возникновения такой угрозы стали противоречия демократов и республиканцев. Кевин Маккарти предложил проект краткосрочного бюджета, позволяющего продлить работу правительства до 31 октября при условии сокращения на 8% всех правительственных расходов, за исключением тех, что связаны с обороной и американскими ветеранами. Среди условий также обозначено возобновление строительства пограничной стены, пишет Bloomberg.

Маккарти представил этот план законодателям-республиканцам вечером 17 сентября. Голосование Палаты представителей по нему было запланировано на 21 сентября, но 19 сентября Маккарти отложил его. По его словам, предложение вызвало споры в рядах республиканцев в Палате представителей, а также среди демократов — причем как в Палате представителей, так и в Сенате.

"Еще не 30 [сентября], у нас есть время. У нас много идей", — отметил Маккарти. Он выразил надежду, что в ближайшее время членам Республиканской партии удастся достичь консенсуса.

Тем временем в СМИ оптимизма относительно продления финансирования все меньше. Как пишет Bloomberg, требования, которые, среди прочего, включают положения, ограничивающие возможность мигрантов просить убежища в США, — анафема для большинства представителей Демократической партии. Возглавляемый демократами Сенат вряд ли примет подобное, отмечается в публикации.

"Это означает, что законопроект не снижает риск остановки работы правительства", — констатирует агентство.

В документе также не содержится чрезвычайных фондов для поддержки Украины или помощи при стихийных бедствиях, включая лесные пожары на Мауи и ураган во Флориде. Ранее такие ассигнования запрашивала администрация Байдена.

При этом добавление соответствующих пунктов в проект тоже чревато возмущениями со стороны законодателей. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил о намерении блокировать законопроект, если в него внесут положения о выделении новой помощи Украине.

"Как будто никто не заметил, что у нас нет лишних денег, чтобы посылать их Украине. Наш дефицит в этом году превысит $1,5 трлн. Не имеет никакого смысла брать деньги в долг у Китая, чтобы посылать их на Украину", — отметил он.

Что означает шатдаун

При шатдауне многие функции федерального правительства приостанавливаются, а некоторых федеральных служащих отправляют в отпуск.

При этом сохраняется осуществление функций, которые правительство считает "необходимыми". К таковым, например, относят деятельность, связанную с охраной порядка, общественной безопасностью. Сотрудники соответствующих ведомств работают бесплатно, пока шатдаун не закончится, пишет The Washington Post. Определение понятия "необходимости", как отмечает издание, — это скорее искусство, чем наука. Отдельные ведомства имеют право решать, кто приходит на работу, а кто остается дома.

В теории, если федеральный служащий работает во время шатдауна, хотя не должен этого делать, его могут оштрафовать или даже приговорить к тюремному заключению в соответствии с так называемым Законом о борьбе с дефицитом, отмечает издание.

Если говорить о фактически "необходимых" и "не необходимых" функциях, то в случае шатдауна гарантированно будут продолжены военные операции, управление воздушным движением, медицинская помощь ветеранам, а также федеральные уголовные расследования.

Шатдаун почти не затронет Почтовую службу США и Федеральную резервную систему, потому что у них свои собственные потоки финансирования.

Возможные последствия

Возможный шатдаун очень тревожит американский бизнес, сказала министр торговли США Джина Раймондо в интервью телеканалу CBS News. По ее словам, это вызов экономике страны, который потенциально может отбросить ее назад.

Противоречия между демократами и республиканцами в части решения экономических вопросов уже стали причиной для принятия Fitch Ratings решения о понижении кредитного рейтинга США с AAA до AA+. Агентство объяснило это ожиданием ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузкой, которая продолжает увеличиваться, а также "ухудшением управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту".

Шатдаун также может отразиться и на вооруженном конфликте на Украине. Если правительство действительно приостановит работу, это может поставить под угрозу поставки вооружений Украине, предупредил представитель Пентагона Крис Шервуд, слова которого приводит Politico. В таком случае единственным источником военной помощи Киеву со стороны Вашингтона будут уже одобренные поставки из запасов Пентагона.

Американские власти ранее неверно рассчитали стоимость переданных Киеву вооружений и завысили ее примерно на $6,2 млрд, после чего США начали передавать Украине военную помощь на эту сумму. По словам Шервуда, даже в случае шатдауна Вашингтон сможет финансировать поставки оружия из этих средств. Впрочем, поставка оборудования в условиях шатдауна может быть затруднена. А вот предоставление Украине новой помощи в области безопасности будет прекращено, то есть Минобороны не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью на производство оружия для Киева, предупредил Шервуд.

Помимо трудностей со снабжением Украины, из-за приостановки деятельности правительства могут прерваться учебные программы по обучению украинских военных. В частности, может быть отсрочено обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16: оно должно начаться в ближайшие недели.

14 шатдаунов

Согласно данным Исследовательской службы Конгресса, на которые ссылается Reuters, с 1981 года в США произошло 14 шатдаунов. В основном они длились один-два дня.

Но последний из них был самым долгим — он длился 35 дней. Американское правительство частично приостановило свою работу 22 декабря 2018 года из-за разногласий между республиканцами и демократами. Они касались финансирования работы правительства в части выделения средств на возведение стены на границе с Мексикой, которая должна была стать барьером для мигрантов. Трамп просил на нее более $5,7 млрд, а демократы выступали против.

В итоге схватка затянулась. Все это время около четверти федеральных ведомств США, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности, работали по сокращенному графику, а порядка 800 тыс. госслужащих оставались без зарплаты.

Бюджетное управление Конгресса США оценило потери от шатдауна примерно в $3 млрд. Согласно отчету, за пять недель экономика США потеряла около $11 млрд, но эксперты решили, что потери в $8 млрд после возобновления работы правительства и выплат компенсаций госслужащим удастся компенсировать.

Лидия Мисник