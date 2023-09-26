Большие потери ВСУ, рост госдолга и проблемы с помощью от США. События вокруг Украины

Российские войска с начала сентября уничтожили в ходе спецоперации более 17 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

США могут в ближайшие недели исчерпать средства на поддержку Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Государственный долг Украины достиг нового рекордного значения - без малого $134 млрд, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили около 10 атак ВСУ на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях, а также продолжали наносить удары по позициям противника на купянском, херсонском и южнодонецком направлениях.

Об этом сообщили в Минобороны России. Общие потери ВСУ превысили 650 военнослужащих.

Уничтожено 5 танков, 7 боевых машин пехоты (БМП) и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства США. На аэродроме Кульбакино (Николаевская область) уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

Атаки дронов

Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Курской областью, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Кореневском районе, из-за чего были обесточены семь населенных пунктов. Пострадавших нет.

Два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Российским военным удается нейтрализовать большинство украинских беспилотников, пытающихся наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Принимаются меры, чтобы эти атаки минимизировать", - добавил он.

Статистика от Шойгу

Российские войска в сентябре уничтожили в ходе спецоперации более 17 тыс. военнослужащих ВСУ, а также более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, противник, в частности, лишился трех танков западного производства - двух германских Leopard и одного британского Challenger. Также уничтожено 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США.

Несмотря на отсутствие значимых результатов контрнаступления, США и их союзники продолжают вооружать Украину, а украинские власти кидают "необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", отметил Шойгу.

В заседании, согласно распространенным видеокадрам, участвовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Ранее украинские СМИ утверждали, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу флота в Севастополе.

Танки для Киева

Киев признает, что поставки американских танков Abrams, первая партия которых уже прибыла на Украину, вряд ли смогут "существенно изменить" ситуацию на поле боя, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников. По словам собеседников издания, контрнаступление ВСУ продолжается уже четыре месяца и в Киеве сомневаются, что благодаря поступлению новой техники получится переломить ситуацию.

Тем временем представитель Пентагона заявил порталу The War Zone, что "само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором" и должно позволить ВСУ "более эффективно противостоять" действиям российской армии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявил в интервью агентству Bloomberg, что США продолжат предоставлять Украине пакеты военной помощи, исходя из конкретных нужд Киева. При этом он уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках Украине тактических ракет ATACMS.

Диверсия на газопроводах

Генпрокуратура России обратилась к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с просьбой пересмотреть отказы в исполнении российских запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, ранее эти страны отклонили 13 из 15 российских запросов. По мнению генпрокуратуры, отказы в правовой помощи противоречат требованиям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла обвинил во взрывах на "Северных потоках" "противников энергетического суверенитета Германии" и призвал газопроводы "отремонтировать, открыть и обезопасить".

Администрация президента Джо Байдена выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод "Северный поток", поскольку посчитала его легкодоступным для атаки, а также решила, что сможет легко отрицать свои причастность к инциденту, написал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По утверждению Херша, диверсия на газопроводе была одобрена американским президентом и организована ЦРУ, которое впоследствии уничтожило все следы и улики.

Помощь от США

Группа американских законодателей запросила у помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сведения о том, какой объем средств ведомства страны израсходовали на Украину, сообщил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. Авторы запроса заострили внимание на том, что администрация Байдена представляла различные оценки относительно объемов расходов средств на Украину. По словам законодателей, заявления Салливана свидетельствуют о том, что речь идет о $79,9 млрд. При этом Административно-бюджетное управление Белого дома публиковало данные, согласно которым на Украину и ряд других государств израсходовали $111 млрд.

Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявил, что США могут в ближайшие недели исчерпать средства на поддержку Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. По словам Кирби, пока у американской администрации "еще остается немного средств", которых "хватит на ближайшие несколько недель".

Рост госдолга

Государственный долг Украины за август увеличился на 37 млрд гривен ($1 млрд) и достиг нового рекордного значения в 4 897 млрд гривен ($133,9 млрд), сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов.

Согласно приведенным им данным, 93% роста госдолга в августе обусловлено внешними заимствованиями, а именно привлечением очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС. С февраля 2022 года госдолг увеличился на 79,4% в гривневом эквиваленте (плюс 2 167,5 млрд), на 43,5% - в валютном (плюс $40,6 млрд). По словам Гетманцева, это обусловлено "значительным нерыночным дефицитом государственного бюджета".