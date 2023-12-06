Торги в Вашингтоне и убийство оппозиционера. Ситуация вокруг Украины

После внезапной отмены онлайн-брифинга президента Украины Владимира Зеленского для сенаторов США в Вашингтоне обострились дискуссии о том, как дальше финансировать киевский режим и кто должен пойти на уступки.

Между тем российские правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, к которой, по некоторым данным, может быть причастна Служба безопасности Украины.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход специальной военной операции

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили пять атак штурмовых групп бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, две атаки на донецком направлении и одну атаку на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях за сутки противник потерял до 975 бойцов.

Российские средства ПВО в течение суток сбили самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины, а также 76 беспилотников, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, отметили в ведомстве.

Торги в Вашингтоне вокруг помощи Киеву

Анонсированное ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге для членов Конгресса было отменено непосредственно перед его началом. Само мероприятие, посвященное выделению дополнительных средств на вопросы национальной безопасности, закончилось скандалом - выступающие кричали с мест, а часть республиканцев просто покинули встречу, поскольку демократы отказались обсуждать их требование выделить дополнительные средства на укрепление южной границы США.

Республиканцы Конгресса США, по мнению Белого дома, держат в заложниках помощь Украине, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, помощь Киеву должна была быть одобрена еще во вторник, но из-за позиции республиканцев этого не произошло. В связи с этим он процитировал представителя президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что без американской поддержки "существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну".

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, возможно, даже до следующего года. Как указывает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже "трещит по швам", потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Убийство Кивы

Предположительно, тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы с раной на голове найдено в Одинцовском районе Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах. Тело обнаружено в одном из отелей. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, выясняющие обстоятельства произошедшего.

Агентство Reuters со ссылкой на источник выступило с утверждением, что ответственность за убийство несет СБУ.

План Испании

Большинство стран ЕС не поддерживает предложенный Испанией план финансирования Украины за счет замороженных российских активов из-за невозможности достаточно быстро получить с них прибыль, сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейских чиновников. По мнению представителей некоторых стран ЕС, испанское предложение "не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины", поскольку Киеву потребуются месяцы, если не годы, чтобы получить эти деньги.

Изъятие доходов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кратном увеличении налога на прибыль банков, в текущем году он составит 50%, далее - 25%, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что увеличение налогов является требованием МВФ. По расчету Минфина это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен ($654,6 млн - $681,9 млн по действующему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС), далее это 6-7 млрд гривен ($163,6 млн - $190,9 млн - прим. ТАСС), отметил депутат.

Задержки с поставками оружия

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что существуют задержки с поставками оружия на Украину, но в то же время подчеркнул, что мощности будут наращиваться как можно скорее. Он подчеркнул, что требуется время для открытия завода и создания необходимых запасов боеприпасов и взрывчатых веществ.

Отвечая на вопрос, означает ли недостаточное количество военной помощи Украине, что "объединенный Запад" не в состоянии "дать отпор", Писториус отметил, что "Германия не является для Украины партнером по альянсу". "Это означает, что мы находимся за рамками обязательства коллективной обороны", - констатировал глава Минобороны ФРГ.