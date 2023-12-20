У переговоров нет базиса, Брежнева лишили звания. События вокруг Украины

Из-за позиции Киева тема переговоров по урегулированию конфликта на Украине неактуальна, у нее нет "базиса, фундамента и предпосылок", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинцы призывного возраста нередко уезжают из страны под видом лиц, сопровождающих инвалидов, и обратно не возвращаются, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины.

Власти Днепра со второй попытки лишили покойного генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери противника превысили 720 военнослужащих.

Уничтожено семь единиц бронетехники, включая танк, и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства Великобритании и Словакии. Средствами ПВО в районе железнодорожной станции Углесборочная (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-24.

"Абсурдный процесс"

Поиски "формулы мира" на Украине без участия России - это "абсурдный процесс", который "не имеет потенциала на какие-то результаты", заявил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, сейчас для проведения переговоров по урегулированию конфликта "нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок". Представитель Кремля указал, что предпосылок для диалога нет с тех пор, как Киев по наставлению Лондона покинул стол переговоров в Стамбуле. "Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", - добавил Песков.

Попытка конфискации активов

Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд с целью изъять российские активы на сумму более €720 млн и пополнить ими госбюджет. В заявлении ведомства не называется владелец средств, упоминается лишь о "российском финансовом учреждении", которое еще в июне прошлого года было включено в санкционные списки ЕС. По данным журнала Der Spiegel, владельцем активов является Национальный расчетный депозитарий.

Как сообщила ТАСС представитель суда Франкфурта-на-Майне, ходатайство Генпрокуратуры находится на предварительном рассмотрении, решения о начале основного судебного производства пока нет.

Санкции навсегда

Евросоюз не отменит антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, рассказал ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. По его словам, это связано с тем, что "нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены". "Никакие условия, после выполнения которых санкции могут быть отменены, никогда не были сформулированы. Таким образом, возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены", - пояснил собеседник агентства.

Источник напомнил также, что и введение, и отмена санкций требуют единогласия государств Евросоюза. "Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени", - добавил он. Таким предлогом, по его словам, может стать, например, неоднократно озвученный Еврокомиссией тезис, что "сначала Россия должна полностью компенсировать Украине весь объем понесенного ущерба".

Снижение запросов

Власти Украины снизили свои запросы на предоставление в следующем году помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд, сообщил украинский Минфин.

Как пояснил глава ведомства Сергей Марченко, снизить потребность во внешнем финансировании удалось "благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер", а также "сокращению всех капитальных расходов госбюджета".

Бегут от призыва

Украинцы призывного возраста нередко уезжают из страны как лица, сопровождающие инвалидов, сообщил начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвейчук. По его словам, сейчас в месяц выдается около 6 тыс. разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста, среди них около 15% - инвалиды и сопровождающие их лица.

Матвейчук пояснил, что по нынешним правилам вместе с инвалидом с Украины за рубеж могут выехать несколько человек, которые в документах обозначены как ухаживающие за ним лица. При этом пограничники не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие на Украину из-за границы.

У генсека отобрали звание

Власти Днепра (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины со второй попытки приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В сентябре городские власти не стали лишать Брежнева звания почетного гражданина. Тогда горсовет указал, что основанием для этого является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина, но так как Брежнев умер в 1982 году, а закон о запрете коммунистической символики на Украине приняли в 2015 году, причин для лишения его почетного звания нет.