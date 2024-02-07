"Самый крутой диктатор"? Как Сальвадор победил в войне с бандами

Действующий лидер Сальвадора одержал безоговорочную победу на выборах главы государства. За свой первый президентский срок он успел заручиться поддержкой избирателей благодаря жесткой политике в отношении преступных банд, которые держали в страхе всю страну. Теперь его примером вдохновляются и соседи Сальвадора. Как молодой политик решал одну из главных проблем страны и почему это угрожает демократии — в материале ТАСС

Второй срок борца с бандами

О своей победе на президентских выборах в Сальвадоре 42-летний Найиб Букеле объявил еще до оглашения официальных результатов, заявив, что набрал более 85% голосов. Он оказался отнюдь не далек от истины: после подсчета 70,25% бюллетеней он лидировал с показателем 83%.

Параллельно с его переизбранием на высший государственный пост произошло еще одно важное для него событие: на выборах депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатного парламента Сальвадора) оглушительного успеха добилась и созданная им партия "Новые идеи". Ей отошло 58 из 60 мест.

"Это рекорд за всю историю мировой демократии", — написал Букеле на своей странице в X (ранее Twitter), комментируя итоги выборов.

Стоя с женой на балконе Национального дворца, Букеле заявил, что "вся оппозиция была разгромлена".

Мало у кого возникали сомнения в его победе. В преддверии выборов некоторые опросы сулили ему даже более 90% поддержки. Большинство избирателей хотели таким образом вознаградить Букеле за уничтожение преступных группировок, которые сделали жизнь в Сальвадоре невыносимой и вызвали волны миграции в США, пишет Reuters.

"Сальвадор превратился из самой небезопасной страны в самую безопасную. Теперь, в следующие пять лет, подождите и посмотрите, что мы собираемся делать", — заявил Букеле.

Он пришел к власти в 2019 году. Главным его обещанием была борьба с уличной преступностью и бандами, которые держали страну в страхе многие годы. Наиболее могущественные из них — Mara Salvatrucha (МS-13) и Barrio-18. США в 2019 году внесли МS-13 в санкционный список. По оценкам американского Минфина, группировка насчитывает до 30 тыс. участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике и США. Основная деятельность Mara Salvatrucha — контрабанда наркотиков, похищение людей, организация проституции, рэкет и заказные убийства.

Аналогичную деятельность ведет и Barrio-18, которая была основана в Лос-Анджелесе в 1960-х годах. В ней также насчитывается порядка 35 тыс. членов в Канаде, США и Центральной Америке.

Кровавые разборки между этими бандами и ежедневные убийства долгие годы не давали покоя жителям Сальвадора. Букеле вызвался защитить сальвадорцев от этого и сдержал свое обещание.

Жесткие меры

Борьба с уличной преступностью и бандами стояла во главе угла для президента Сальвадора на протяжении всего его первого срока. Но через некоторое время после его вступления в должность появилась информация, которая подвергла риску его репутацию борца с бандитами. В отчете Министерства финансов США говорилось, что правительство Букеле якобы тайно провело перемирие с лидерами банд, купив их поддержку финансовыми льготами и привилегиями для их лидеров, заключенных в тюрьму. Президент Сальвадора категорически отверг обвинения еще в августе 2020 года, когда о них сообщил местный новостной сайт El Faro. Ситуация сильно ударила по отношениям двух стран.

Позже у Букеле появилась возможность реабилитировать себя в глазах общественности. Одним из важнейших решений в борьбе с преступностью стало объявление 27 марта 2022 года чрезвычайного положения. Решение было вынужденным и принималось экстренно: 25 марта были убиты 14 человек, на следующий день погибли 62 человека. За предшествовавший этому февраль было совершено 79 убийств.

На этом фоне Букеле объявил 26 марта в своих соцсетях о намерении ввести режим ЧП. Уже утром следующего дня его просьбу удовлетворил Конгресс. Указ предполагал приостановку конституционных гарантий свободы собраний и ослабление правил ареста. Главе тюрем страны Букеле приказал немедленно изолировать заключенных — членов банд в их камерах.

"Послание бандам: из-за ваших действий теперь ваши приятели не увидят ни единого луча солнечного света", — писал президент Сальвадора.

Тогда же парламент страны в несколько раз увеличил сроки наказания за членство в бандах. Для рядовых участников был положен срок от 20 до 30 лет лишения свободы, а для главарей — до 45 лет.

Сегодня сообщается уже о более чем 75 тыс. арестованных по подозрению в участии в бандах. При задержании у многих из них изъяли огнестрельное оружие и различные наркотики.

В начале прошлого года Министерство юстиции и общественной безопасности сообщило, что введение режима ЧП привело к значительному сокращению числа умышленных убийств. По словам министра Густаво Вильяторо, всего в Сальвадоре, где проживают 6,6 млн человек, в 2022 году было зарегистрировано 495 убийств, причем 65% из них были совершены в первые три месяца, то есть до введения режима ЧП, а 35% — в течение девяти месяцев после него. В 2021 году, по официальным данным, преступники унесли жизни 1 147 человек. Еще более ужасающим был показатель 2015 года, когда страна переживала кризис в сфере безопасности: тогда число жертв превысило 6,6 тыс. Таким образом, если еще в 2015 году в Сальвадоре происходило по 103 убийства на 100 тыс. населения, то в 2022 году на 100 тыс. жителей приходилось порядка восьми убитых.

"Об этих цифрах легко говорить, но ничего подобного нет ни в одной стране мира", — обратил внимание министр.

Другой знаковый шаг на пути борьбы с преступностью в Сальвадоре был сделан в феврале 2023 года, когда в 72 км к юго-востоку от столицы была открыта "крупнейшая в Америке" тюрьма на 40 тыс. человек. В октябре в ней уже содержалось около 12 тыс. обвиняемых или осужденных членов банд.

Условия содержания там, как отмечает Associated Press, довольно суровые: заключенных не посещают, они не выходят на улицу, общаются, сидя в коридоре возле своих камер, выполняют физические упражнения под наблюдением охранников. В этом учреждении нет программ по подготовке их к реинтеграции в общество. Исключение — периодические мотивационные беседы с заключенными, завоевавшими определенное доверие со стороны сотрудников тюрьмы.

Останавливаться на достигнутом Букеле не планирует. После своего переизбрания он провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что его партия нуждается в любой поддержке, которую она может получить, чтобы продолжить борьбу с бандами и преобразование Сальвадора.

"Итак, если мы уже преодолели наш рак с метастазами, которыми были банды, теперь нам осталось только выздороветь и стать теми людьми, которыми мы всегда хотели быть", — сказал сальвадорский лидер.

Пример для соседей

Смысл политики Букеле состоит в том, что, даже если некоторые права человека были попраны, если невиновные сальвадорцы были схвачены и заключены в тюрьмы, а с заключенными время от времени жестоко обращались, — это все равно разумная цена за решение проблемы банд, терроризирующих улицы страны, пишет Bloomberg.

Несмотря на все жертвы, на которые приходится идти сальвадорскому руководству, убедительные результаты его политики вдохновляют на преобразования и их соседей в Латинской Америке, которые также страдают от деятельности преступных группировок. Многих соблазнила политическая выгода, которую могла бы принести подобная тактика.

"Отсутствие безопасности — это общая проблема, одна из главных забот избирателей во всей Латинской Америке", — заявила директор программы Питера Д. Белла по верховенству права при Межамериканском диалоге Тамара Тарачук, слова которой приводит агентство.

Примеру Букеле последовало, в частности, левое правительство президента Сиомары Кастро в Гондурасе: в конце 2022 года оно издало указ о введении режима чрезвычайного положения.

"Я объявляю чрезвычайное положение в области национальной безопасности и даю указание полиции установить исключительное положение и приостановить действие конституционных гарантий там, где это оправданно", — заявила президент.

Эта мера должна была быть временной, но с тех пор она не раз была продлена. В августе прошлого года власти обратили внимание, что принятые меры оказались результативными. По официальным данным, с января по июнь 2023 года было зарегистрировано 1 861 убийство, а за тот же период 2022 года — 2 225.

В июле прошлого года стало известно о планах Кастро построить тюрьму на отдаленном острове в Карибском море, где будут содержать в изоляции наиболее опасных лидеров банд, в том числе членов MS-13. Разместить тюрьму планируется на Лебединых островах (Islas del Cisne), расположенных в 180 км к северу от побережья Гондураса.

Перенимать стратегию Букеле начал и Эквадор, который называют одной из самых кровавых стран. Уровень убийств там вырос с 5 на 100 тыс. жителей в 2017 году до 46 на 100 тыс. в 2023 году. В последние годы в стране часто вводили чрезвычайные положения, устанавливающие комендантский час. В очередной раз это произошло в июле прошлого года: режим ЧП был введен во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. Позже в Эквадоре объявили общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Сам политик за несколько дней до смерти заявлял, что получал угрозы от главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито.

Из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности после побега Фито из тюрьмы в начале января текущего года власти страны пошли на более радикальные меры: на территории государства ввели режим "внутреннего вооруженного конфликта". Президент Даниэль Нобоа приказал объявить мобилизацию вооруженных сил и национальной полиции, чтобы обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности "от организованной транснациональной преступности, террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов". ВС Эквадора заявили, что преступные банды будут законными военными целями, а парламент пообещал силовикам амнистию за возможное превышение полномочий.

Вопросы преступности остаются животрепещущими и для многих других латиноамериканских стран, например для Аргентины или даже Чили, где криминальный уровень довольно низок, но общественная безопасность все же считается главным приоритетом.

С общей картиной контрастирует ситуация в Мексике: несмотря на проблему наркотрафика, который держит страну в страхе, власти не склонны к насильственному подавлению банд. Как объяснил старший аналитик Международной кризисной группы Фалько Эрнст, слова которого приводит Bloomberg, вероятно, это связано с неудачной военной кампанией против наркокартелей, которую правительство Фелипе Кальдерона развязало более десяти лет назад.

Тем не менее электоральное большинство в Латинской Америке убеждено, что не существует такого понятия, как незаконное применение государственного насилия и что злоупотребление — это исключение, которое следует игнорировать, отмечает агентство.

Угроза демократии?

Одну из главных проблем в переизбрании Букеле СМИ увидели в том, что это произошло вопреки конституции. В 2021 году Верховный суд (ВС) Сальвадора постановил, что президент страны может избираться на второй срок подряд. Букеле получил такую возможность первым. Соответствующее решение приняли судьи, которых за полгода до этого назначил парламент, где большинство мест принадлежит сторонникам главы государства.

Члены ВС сочли установленные в конституции ограничения на переизбрание ошибочными, так как они "не учитывают, что разрешение президенту выдвигать свою кандидатуру, чтобы участвовать в выборах главы государства снова, де-факто не подразумевает того, что он будет избран, оно лишь подразумевает, что народ будет иметь в числе вариантов человека, который в настоящее время занимает пост президента".

Оппоненты главы государства опасаются, что он будет стремиться править пожизненно, и сравнивают его с президентом соседней Никарагуа Даниэлем Ортегой, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, планирует ли он реформировать конституцию, исключив из нее ограничения на переизбрание, Букеле сказал, что "не думает, что конституционная реформа будет необходима". При этом прямого ответа на вопрос, будет ли он пытаться баллотироваться на пост президента в третий раз, он не дал.

Теперь правозащитные группы опасаются, что демократия Сальвадора находится под угрозой. Букеле отнесся к этому с иронией и даже назвал себя в X "самым крутым диктатором в мире".

Жестокая политика в отношении преступных группировок тесно переплетена с переизбранием Букеле вопреки положениям конституции, утверждает Bloomberg.

"Эта стратегия не работает долго в условиях демократии, учитывая ее вопиющий конфликт с понятиями справедливости, подотчетности и гражданских прав. Это хорошо подходит политикам, стремящимся увековечить себя у власти, таким как Букеле, который бросает вызов конституции своей страны ради переизбрания. Но со временем становится очевидно, что злоупотребление — это не исключение, а правило. Избыточная сила применяется для распространения страха, а приостановленные гражданские права часто не восстанавливаются", — отмечается в публикации.

Лидия Мисник