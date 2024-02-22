"Спросите, как дела у Великобритании": в Германии спорят о будущем в ЕС

В Германии в очередной раз заговорили о возможности выхода страны из Евросоюза. Такие намерения есть у правопопулистской "Альтернативы для Германии", которая в последнее время становится все более популярной в стране. Но сегодня эта политическая сила сталкивается с серьезными проблемами и гонениями. Почему АдГ стремится к отделению Германии от ЕС и как к этому относятся граждане — в материале ТАСС

Возвращение к Dexit

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в очередной раз пытается вернуть в повестку обсуждение возможности выхода Германии из Евросоюза. Если эта политическая сила придет к власти в стране, такой вариант развития событий будет весьма вероятным, сообщила ее сопредседатель Алис Вайдель в интервью газете Financial Times (FT) в конце января.

По ее словам, Германия может принять такое же суверенное решение, какое в свое время приняла Великобритания, осуществившая Brexit.

Вайдель пообещала настаивать на реформах ЕС, которые позволят устранить "дефицит демократии" и ограничить полномочия Еврокомиссии. "Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран — участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритания", — объяснила глава АдГ.

Партия, по ее словам, могла бы провести так называемый Dexit — референдум по выходу Германии из ЕС (по аналогии с Brexit, от немецкого названия страны Deutschland).

Власти страны не стали игнорировать решительное высказывание лидера АдГ и предупредили, что Dexit может иметь катастрофические последствия для Германии. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что как раз пример Великобритании сдерживает от повторения ее опыта.

"Я бы посоветовал всем, у кого есть подобные мысли <...>, спросить, как обстоят дела в Великобритании", — приводит его слова Handelsblatt.

Он обратил внимание, что через 25–30 лет в мире будет уже 9–10 млрд жителей и тогда Европу и отдельные страны ЕС можно будет услышать только в том случае, если они выступят вместе.

Глава германского Минфина Кристиан Линднер, в свою очередь, заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае выхода страны из Евросоюза ее экономика рухнула бы.

По его словам, единый рынок ЕС имеет "чрезвычайно важное значение" для крупнейшей экономики Европы и Dexit будет худшим из возможных сценариев для зависимой от экспорта Германии.

"Вот почему мы должны сказать людям: ладно, возможно, вы не следуете политике правительства, но это не повод менять всю систему и то, на чем основано наше богатство", — сказал он.

О катастрофических последствиях Dexit для экономики неоднократно предупреждали ведущие политики и руководители бизнеса, напоминает агентство.

Многолетний вопрос

АдГ продвигает идею о необходимости выхода из ЕС буквально с момента своего создания. Она была основана в 2013 году как националистическая евроскептическая партия. Политическая сила появилась на свет после финансового кризиса благодаря группе сторонников идеи свободного рынка, которые критиковали европейскую интеграцию и были возмущены помощью ЕС Греции и другим странам еврозоны с большими долгами.

Представители партии призывают к серьезной реформе Евросоюза, и с годами их евроскептицизм растет. Уже в январе 2019 года выход Германии из ЕС стал одним из ключевых пунктов программы АдГ, принятой к выборам в Европарламент, прошедшим в мае. Такая возможность была предусмотрена в случае, если ЕС не будет в обозримом будущем радикально изменен.

С позиции АдГ, глубокое реформирование объединения предполагает ограничение законодательной роли ЕС, роспуск Европарламента и замену его ассамблеей представителей национальных законодательных собраний стран — членов союза.

Политическая сила также выступает за возвращение ЕС к формату исключительно экономического союза. Лидер партии Александр Гауланд отмечал, что цель АдГ — "не разрушить ЕС, а вернуть его к здравому ядру", так как политическое влияние блока сильно переросло его экономические основания.

Как полагают в АдГ, ЕС должен перестать вмешиваться в национальную политику государств. Представители партии, в частности, заявляют о необходимости отмены антироссийских санкций и выхода Германии из механизмов общей внешней политики ЕС. Они также призывают ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, "чтобы при любых обстоятельствах сохранить идентичность европейских народных культур".

Суть политики АдГ в Европе заключается в том, чтобы вернуться к состоянию, похожему на эпоху, которая предшествовала Маастрихтскому договору 1992 года — документу, предусматривающему трансформацию Европейского сообщества в экономический, валютный и политический союз, отмечает Reuters.

Среди наиболее радикальных предложений — возможность возвращения к дойчемарке и отказ от евро. С точки зрения членов партии, единая валюта привела к различным торговым дисбалансам в еврозоне, которые раньше можно было компенсировать за счет колебаний курсов валют.

"Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества", — отмечалось в программе.

В 2021 году зампред АдГ и член бюджетного комитета в парламенте Питер Берингер сообщал Reuters, что партия решила добиваться полного выхода из ЕС "путем переговоров". Он отмечал, что Dexit будет чем-то напоминать Brexit: дискуссии с Брюсселем будут вестись годами, пока процесс не будет завершен.

Что думают граждане

При этом в АдГ осознают, что их стремление к отделению от ЕС противоречит проевропейскому настрою жителей Германии. Согласно последнему опросу Eurobarometer, 68% граждан положительно воспринимают ЕС. Другие замеры говорят о еще большей поддержке объединения. Как пишет The Guardian, за членство Германии в ЕС выступают около 80% граждан.

Если говорить о настроениях в Великобритании незадолго до Brexit в 2020 году, тогда к Евросоюзу благосклонно относились всего 33% граждан страны.

Проевропейских взглядов придерживаются основные политические силы, входящие в правящую коалицию Германии: Социально-демократическая партия, Свободная демократическая партия и партия "зеленых".

При этом среди сторонников АдГ поддержка ЕС самая слабая. По данным Financial Times, 45% граждан Германии, которые выступают за АдГ, проголосовали бы за выход из состава объединения. У других партий этот показатель не превышает 10%.

"По крайней мере, наши избиратели против того, чтобы ЕС получал все больше и больше власти", — отмечал Берингер.

Тем временем поддержка АдГ внутри страны продолжает расти. Согласно разным опросам, за партию выступают 22–23% избирателей — этот показатель опережает все три партии правящей коалиции канцлера Олафа Шольца. Если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партии досталось бы второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. Победу АдГ на сентябрьских выборах ожидают в восточных землях — Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии, отмечает FT.

Гонения на АдГ

Впрочем, путь к власти набирающей популярность АдГ отнюдь не так прост: другие политические силы считают невозможным сотрудничество с этой правопопулистской партией в какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровне.

В последнее время АдГ особенно активно подвергается гонениям. Ее деятельность признана правоэкстремистской в трех федеральных землях — Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале месяца административный суд Кельна разрешил Федеральному ведомству по охране Конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) считать правоэкстремистской деятельность связанной с АдГ молодежной организации "Молодая альтернатива" и усилить слежку за ней.

Гонения на партию стали особенно активными после того, как специализирующийся на журналистских расследованиях портал Correctiv сообщил, что в ноябре 2023 года в Потсдаме состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек, в том числе нескольких членов АдГ. По версии портала, там также присутствовали представители неонацистских и крайне консервативных групп. В ходе одного из докладов, по данным СМИ, маркетолог Мартин Зельнер поднял тему массовой депортации из Германии соискателей статуса беженца и "неассимилировавшихся граждан", которые уже получили германский паспорт. Как утверждают журналисты, на встрече обсуждались планы депортации из страны 2 млн человек.

Несколько немецких политиков, в том числе из Социал-демократической партии, уже высказались за необходимость запрета АдГ, хотя однозначного мнения на этот счет пока нет. В частности, скептически относится к этому министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она отметила, что основной закон страны предусматривает использование этого инструмента в качестве крайней меры. По словам Фезер, есть очень серьезные препятствия для запрета партии, хотя никто не может этого исключать. При этом она обратила внимание, что это не средство в политических дебатах.

В самом немецком обществе тоже нет единодушия в этом вопросе. Согласно результатам опроса службы Ipsos, проведенного для газеты Die Welt, гипотетическое начало процедуры запрета АдГ поддержали бы не менее 42% граждан, но столько же выступают против этого.

На фоне скандала с этой политической силой Германию накрыло волной протестов. Только 20 и 21 января на демонстрации против правого экстремизма и партии по всей Германии вышло свыше 1 млн человек. Акции протеста прошли в различных городах страны: Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Фрайбурге, Касселе, Кельне и многих других — всего порядка 80 митингов против ультраправых.

В некоторых городах Германии из-за слишком большого количества участников акции пришлось либо отменять, либо завершать досрочно. Например, в Мюнхене по этой причине не смогли провести митинг: на улицы вышло примерно в 10 раз больше людей, чем ожидалось первоначально.

Происходящее поддержал Олаф Шольц. "То, что мы сейчас переживаем здесь, в нашей стране, действительно касается нас всех, каждого из нас. Я скажу это очень четко и жестко: правые экстремисты нападают на нашу демократию. Они хотят разрушить нашу сплоченность", — сказал он.

Сама Вайдель заявила, что спровоцировавшая протесты публикация представила в ложном свете ее партию, которая хотела использовать закон только для репатриации людей, не имеющих права оставаться в Германии. "АдГ — это партия, которая выступает за соблюдение законов этой страны", — сказала она.

Лидия Мисник