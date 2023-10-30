Против санкций и поставок оружия: ждет ли успех новую партию, создаваемую в ФРГ

Немецкий политик Сара Вагенкнехт покинула Левую партию и начала создавать свою политическую силу. Она активно выступает против участия Германии в санкционном давлении на Россию и поставках оружия Украине. Что предлагает амбициозный политик и каковы шансы на успех ее партии — в материале ТАСС

"Будущее левых — будущее без Вагенкнехт"

В Германии в скором времени может появиться новая партия. О начале ее создания 23 октября объявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая приняла решение покинуть Левую партию. Новое политическое объединение будет зарегистрировано не раньше начала 2024 года.

О своем намерении создать собственную партию Вагенкнехт впервые публично объявила 20 октября. Она выразила мнение, что новое объединение "заполнит политическую пустоту". Политик подумывала о формировании партии на протяжении нескольких месяцев, но не хотела ни с чем торопиться. По ее словам, на это ушло много времени, потому что "нельзя создать партию в одиночку".

"Нельзя так легкомысленно относиться к подобным вещам. Если это так, то это должно быть настолько хорошо, чтобы иметь успех. И я надеюсь на это сейчас", — сказала Вагенкнехт.

Ее намерение создать свою партию в СМИ обсуждалось не один месяц и неминуемо привело к тому, что об ее уходе из левых грезили ее же однопартийцы. О том, что левые призывают Вагенкнехт покинуть Бундестаг из-за планов по созданию собственной партии, Der Spiegel сообщал еще в марте.

О Левой партии Левая партия Германии (Die Linke) была основана в 2007 году в Берлине путем слияния восточногерманской Партии демократического социализма (ПДС) с западногерманской "Избирательной альтернативой за труд и социальную справедливость". Партия называет своими фундаментальными ценностями демократию, свободу, равенство, справедливость, интернационализм и солидарность. Левые выступают за роспуск НАТО и замену его "системой коллективной безопасности, в которую будут вовлечены все центральные государства". На последних парламентских выборах в 2021 году Левая партия получила 4,9%. Сохранить места в Бундестаге она смогла лишь благодаря трем прямым мандатам в избирательных округах. Политическая сила насчитывает около 60 тыс. членов. С 8 сентября по 10 октября прошлого года партия лишилась 809 членов. Это произошло после выступления Вагенкнехт в Бундестаге, когда она назвала причиной роста цен в ФРГ "беспрецедентную экономическую войну" против России и потребовала снять с РФ санкции. Она также призывала к отставке главы Минэкономики Роберта Хабека. Вопрос санкций в отношении России стал причиной раскола в рядах Левой партии. Как писал Der Spiegel, после заявлений Вагенкнехт состоялось несколько заседаний фракционного руководства ЛП, на которых ряд представителей партии потребовал ее исключения из партии. Что касается отношения к поставкам оружия на Украину, это в ЛП называли "настоящей дилеммой" для партии, поскольку данный шаг несет в себе угрозу эскалации конфликта. Левые выступают за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. В декабре прошлого года они представили мирный план для урегулирования конфликта на Украине. В нем партия предложила немедленные переговоры между Киевом и Москвой. Показать ещё

"Будущее левых — это будущее без Сары Вагенкнехт", — говорил в июне лидер партии Мартин Ширдеван.

"С нашей точки зрения, все ясно: Сара приняла решение. Она решила, что больше не будет баллотироваться от партии, она решила по крайней мере рассмотреть конкурирующий проект и заявить об этом. И поэтому для нас ясно: мы планируем будущее партии без нее", — подтвердила сопредседатель Левой партии Жанин Висслер.

Этот вопрос оставался на повестке несколько месяцев. В начале октября стало известно, что исключить Вагенкнехт из Левой партии хотят свыше 50 ее членов. Такой запрос они подали в арбитражную комиссию партии в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Против санкций и поставок оружия

54-летняя Вагенкнехт — депутат Бундестага от Левой партии с 2009 года. В 2015–2019 годах она была сопредседателем фракции. Ее депутатский мандат действует до 2025 года.

В последнее время ее имя часто появлялось в заголовках СМИ на фоне обострявшихся разногласий с руководством Левой партии. Она часто подвергала критике политику объединения. Это, в частности, касалось позиции партии по отношению к России и санкциям. Вагенкнехт выражала уверенность, что Германии следует отменить ограничения против Москвы, пока они не погубили экономику ФРГ. Она назвала связанные с отказом от импорта российских энергоносителей высокие цены на сырье ядом для немецкой промышленности. По словам Вагенкнехт, эти цены способствуют общей инфляции, поэтому многие люди "уже давно не знают, как свести концы с концами".

"Люди страдают от цен на электричество и отопление. Нам нужно опять начать импортировать более дешевые носители. Ни одно другое правительство, применяя санкции против России, не вредит себе так сильно, как наше. Российские энергоносители нам нужно закупать по трубопроводам, а не в обход через Индию и Бельгию", — сказала политик.

Если бы правительство ФРГ действовало рационально и добивалось прекращения огня на Украине в интересах Германии, то конфликт, вполне вероятно, вскоре мог бы завершиться, считает она.

Более того, Вагенкнехт выступает против расходования Германией средств на наращивание вооружений на Украине. По ее мнению, это способствует продолжению войны, которая наносит огромный ущерб ФРГ и которую "можно и нужно было давно закончить".

"На мой взгляд, Украине нужно не больше оружия, а мир, чтобы можно было начать восстановление страны, в которое было бы гораздо разумнее инвестировать эти деньги", — сказала она.

Вагенкнехт также критиковала главу Евросовета Шарля Мишеля, который утверждал, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые для этого условия. Она напомнила, что еще в 2021 году Европейская счетная палата сообщала о плачевном состоянии украинской демократии из-за высокого уровня коррупции. А с учетом того, что пророссийские партии и телеканалы оказались под запретом на Украине, ожидать, что ситуация с демократией улучшилась за все это время, вряд ли стоит, сказала политик.

"И эта страна должна войти в ЕС всего через семь лет, как заявил <...> председатель Европейского совета Шарль Мишель? Вместо ободряющих речей и безответственных обещаний Украине наконец-то нужен мир!" — отмечала она.

Политик также активно выступает против "слепого, бессистемного экоактивизма", который, как она обратила внимание, делает жизнь людей еще дороже, но на самом деле не приносит никакой пользы климату. По ее мнению, более полезным вкладом могла бы стать разработка новых технологий для климатически нейтрального будущего.

Уже после объявления о выходе из Левой партии Вагенкнехт назвала нынешнее правительство ФРГ "отчасти некомпетентным", а энергетическую политику неразумной. По ее мнению, именно сейчас у Германии "самое плохое правительство в истории".

Партия для отчаявшихся

Новое политическое объединение получит название BSW — Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e.V. ("Альянс Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость"). Оно будет осуществлять подготовительную работу перед непосредственным формированием партии, а также собирать пожертвования. Цель состоит в том, чтобы официально создать партию в январе, к выборам в Европейский парламент, которые состоятся в июне, пишет Associated Press (AP).

Председательствовать в объединении будет экс-глава фракции левых в Бундестаге Амира Мохамед Али. Помимо нее и Вагенкнехт в новый союз уже вступили шесть бывших членов Левой партии.

Вагенкнехт пока не представляла каких-либо конкретных пунктов из программы возможной будущей партии. Как отмечает AP, предполагается, что партия будет сочетать левую экономическую политику с высокими зарплатами и щедрыми льготами. Кроме того, ожидается ограничительный подход к миграции.

Позиция Вагенкнехт вызвала восторг со стороны стремительно набирающей популярность "Альтернативы для Германии" (АдГ). Ее даже пригласили вступить в партию.

"Я умоляю вас, приходите и присоединяйтесь к нам!" — сказал один из самых радикальных политиков АдГ Бьорн Хёке во время выступления в Дрездене в начале этого года, передает Politico.

Но сама Вагенкнехт исключила любое потенциальное сотрудничество с АдГ. Как объясняют она и ее сторонники, как раз подъем АдГ и стал одной из причин, по которой они решились на создание собственной партии как более приемлемой альтернативы существующим силам. По словам Вагенкнехт, многие граждане Германии не считают, что их интересы сейчас представляет хоть какая-либо из действующих партий, поэтому "от гнева и отчаяния" они голосуют за правую АдГ.

"Я чувствую, что есть очень много людей, которые на самом деле больше не чувствуют себя представленными какой-либо партией", — говорила Вагенкнехт.

Об "Альтернативе для Германии" "Альтернатива для Германии" — самая молодая политическая сила в стране. Она была создана в феврале 2013 года. Ее политическая повестка в корне отличается от основных партий. В частности, в АдГ призывают к выходу ФРГ из Евросоюза и созданию новой европейской экономической группы интересов. Партия также выступает за ужесточение политики в сфере миграции, отказ от следования "зеленому" курсу и за принципиально иной формат отношений с Россией, в том числе за отмену санкций. В последнее время партия набирает популярность и пользуется поддержкой 20–22% избирателей. Это происходит на фоне снижения рейтингов правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП. Показать ещё

Судя по опросам, ее идея о создании партии может стать довольно успешной. 25 сентября социологическая служба YouGov провела по заказу агентства DPA исследование, согласно которому каждый пятый немец готов поддержать политическую силу Вагенкнехт. Впрочем, 63% придерживаются противоположного мнения, а 17% респондентов не определились. Среди жителей Восточной Германии уровень поддержки будущей партии депутата достигает 29%.

Как отмечает Politico, партия Вагенкнехт могла бы добиться того, чего никогда не удавалось ни одной основной партии, — отказа граждан от поддержки крайне правой АдГ, показатель поддержки которой порой достигает 22%.

Левые продолжают раскалываться

Непосредственный политический эффект создания Вагенкнехт новой партии заключается в том, что это становится угрозой для Левой партии, которой удалось остаться в немецком парламенте по итогам национальных выборов 2021 года, отмечает AP. Она прошла в Бундестаг благодаря трем прямым мандатам. На сегодняшний день рейтинг политической силы колеблется в пределах 4–6%.

Как отмечает Bloomberg, Вагенкнехт может привлечь избирателей левых и поставить под угрозу их статус как парламентской группы. Поддержка партии упала до 4% в некоторых опросах после того, как она уступила АдГ свое некогда доминирующее положение в восточных землях. Это может привести к тому, что политическая сила не преодолеет пятипроцентный порог для прохождения в парламент на следующих национальных выборах, которые состоятся через два года.

На сегодняшний день у Левой партии 38 депутатов в Бундестаге. Если хотя бы один из них выйдет, фракция левых перестанет считаться фракцией и станет парламентской группой с ограниченными возможностями.

На данный момент неизвестно, сколько членов партии могут последовать за Вагенкнехт. К ее соратникам относят главу комитета по вопросам энергетики и защиты климата Клауса Эрнста и представителя по внешнеполитическим делам Севим Дагделен.

Лидия Мисник