"Ожидаемая потеря" и "серьезный удар": как западные СМИ оценивают положение ВСУ

Ситуация в зоне боевых действий складывается отнюдь не в пользу ВСУ — это признают и западные СМИ, и сами украинские военные, которые общаются с журналистами. И хотя Киев в официальных заявлениях продолжает сохранять оптимизм, на Западе признают, что ситуация на земле складывается для украинской стороны крайне плохо. Как обстановку на фронте оценивают европейские и американские СМИ — в материале ТАСС

© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

Удар по моральному духу украинцев

Обстановка в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград соответственно) в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжает накаляться. В конце октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что группировки войск ВС РФ завершили окружение ВСУ на этой территории.

С тех пор регулярно появляется информация об успешном проведении российскими войсками зачистки в этих районах. По данным Минобороны РФ, за последнюю неделю подразделения ВСУ предприняли 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытались прорвать окружение.

Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, для украинских военнослужащих ситуация в районе Димитрова и населенного пункта Родинское развивается худшим образом — там формируется огневой котел. По его словам, российским войскам осталось преодолеть всего около 2 км, чтобы полностью "захлопнуть группировку украинских боевиков" в районе Димитрова.

Тем временем утрата оптимизма относительно перспектив ВСУ прослеживается в публикациях многих западных СМИ. Если Красноармейск перейдет под контроль ВС РФ, по моральному духу украинцев будет нанесен удар, это осложнит их оборону Донбасса в целом, отмечает телеканал ABC News. При этом это укрепит боевой настрой россиян и пошлет сигнал о том, что вооруженный конфликт идет в их пользу, говорится в публикации.

Контроль подходит к концу

О том, что положение ВСУ в Красноармейске осложняется, сообщила, в частности, итальянская радиостанция Radio-1 со ссылкой на источники в регионе, где происходят боевые действия. По ее данным, российские силы постепенно берут под свой контроль весь город. На этом фоне Киев направил в зону дополнительные силы и спецподразделения, указывает радиостанция.

Контроль ВСУ над Красноармейском подходит к концу, подтверждает британский журнал The Economist. Как отмечает издание, сейчас ВСУ ведут борьбу, чтобы иметь возможность вывести свои силы, часть из которых находится в окружении.

"Потеря Покровска, хотя она и давно ожидаема, станет серьезным ударом", — говорится в публикации.

Поскольку этот город — транспортный узел, издание предупреждает, что дальнейшее развитие событий может быть плохим для украинской стороны.

Не намного лучше, по информации журнала, ситуация обстоит в Димитрове, где "украинские силы рискуют оказаться в окружении".

"Украина страдает от системной болезни плохого планирования и паралича перед лицом плохих новостей. Военные и политические руководители не смогли начать строительство новых подземных укреплений в ответ на российские массированные удары и применение БПЛА. Потеря Покровска — это не конец истории, но она должна стать тревожным звонком", — указано в материале.

"Внутренняя аналитика показывает другую картину"

Как пишет агентство Reuters, если украинские военнослужащие утратят контроль над Красноармейском, это станет важнейшим территориальным приобретением России с момента освобождения Авдеевки в начале 2024 года. В СМИ обратили внимание, что с тех пор Россия добивается устойчивых, но медленных успехов в интенсивных боях вдоль линии фронта.

Некоторые сравнивают текущую ситуацию с освобождением российскими войсками Артемовска (украинское название — Бахмут) в 2023 году. Газета Bild, ссылаясь на источники в армии и спецслужбах Украины, отмечает, что сегодня в рядах ВСУ обсуждается ответственность Владимира Зеленского, который мог бы давно отозвать войска с позиций. Во время освобождения Артемовска он также настаивал на удержании позиций вопреки мнению командования ВСУ.

"Да, ситуация схожая. Мы <...> обороняемся, утверждаем, что у России ситуация еще хуже, чем она сама заявляет, а потом мы отступаем. Разведывательные подразделения задействуют для защиты города только тогда, когда уже приближается завершение сражения", — сказал изданию неназванный украинский дипломат.

Сторонники Зеленского, как пишет газета, считают, что удержание позиций важно для сохранения лица перед президентом США Дональдом Трампом.

При этом в ВСУ уже признают, что могут потерпеть тяжелое поражение в Красноармейске и Димитрове, несмотря на официальные заявления Киева, который настаивает, что украинские военнослужащие продолжают "удерживать" оба населенных пункта. Как отмечает Bild, "внутренняя аналитика показывает другую картину".

Результат ошибок руководства

Украинские военные пожаловались на руководство и французской газете Le Monde. Как рассказал изданию офицер украинской мотострелковой бригады, из-за ошибок командования ВСУ у военнослужащих несколько недель не было нормального снабжения, а в последние дни город и вовсе полностью отрезан.

Учитывая размеры Красноармейска, он, по его словам, "мог продержаться еще месяцы", но теперь его потеря для Киева — это вопрос "дней, максимум двух недель".

Его мнение подтвердил неназванный офицер морской пехоты.

Теоретически городские бои, как пишет Le Monde, могут длиться месяцами, и "именно такой сценарий, несомненно, предпочитал украинский Генштаб". "Однако прекращение снабжения ставит силы Киева в безвыходное положение", — отмечает газета.

Теперь положение оставшихся в городе солдат ВСУ безвыходное, но и в других частях ДНР, находящихся под контролем Киева, "ситуация не намного лучше", констатировало издание.

Из-за положения, в котором оказались зажатые в красноармейской агломерации части украинских военных, усилилась критика в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как обращает внимание Le Monde, во время предыдущих крупных городских боев под Артемовском в 2023 году, под Авдеевкой в 2024 году, а также во время вторжения ВСУ в Курскую область украинские СМИ уже обвиняли его в том, что он тратит жизни тысяч солдат, оттягивая неизбежное, хотя мог бы провести организованное отступление.

