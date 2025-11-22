Berliner Zeitung: в ФРГ знали о мирном плане США по Украине с конца октября

Газета утверждает, что немецкие спецслужбы были в курсе деталей, а национальный совет безопасности обсудил их 11 ноября

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти ФРГ, вопреки заявлениям некоторых представителей правительства, знали о новом мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине с конца октября. С таким утверждением выступила газета Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники.

В структурах безопасности, которые консультируют канцлера и его штаб по геополитическим вопросам, "были в курсе еще 29 октября", пишет издание. По его данным, "германские спецслужбы знали детали, а национальный совет безопасности обсудил их 11 ноября". Проект документа был передан 4 ноября в Ведомство федерального канцлера "по защищенным каналам", отметила Berliner Zeitung. Все это сопровождалось сигналами о том, что ведется работа над сделкой по постепенному урегулированию конфликта.

Тем не менее глава МИД Йоханн Вадефуль 19 ноября утверждал, что США не информировали германскую сторону о подготовке такого плана, а руководитель Ведомства канцлера ФРГ Торстен Фрай 20 ноября заявил, что лично не знает о инициативе.

В то же время, после того как детали плана просочились в СМИ, в Берлине началась настоящая паника, а канцлер Фридрих Мерц начал судорожно звонить европейским коллегам. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство Мерца крайне обеспокоено инициативой и начало работать над дипломатическими контрмерами.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.