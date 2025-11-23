Рубио: США получили данные о том, что России действительно важно по Украине

Госсекретарь указал, что американская и украинская делегации прорабатывают корректировки в плане урегулирования кризиса на Украине

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация президента США за последние несколько месяцев получила существенные данные о том, какие вопросы являются действительно важными для России в урегулировании кризиса на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в перерыве на переговорах между США и Украиной по мирному плану в Женеве.

Он указал, что в настоящее время американская и украинская делегации прорабатывают корректировки в плане урегулирования кризиса на Украине и руководству двух стран еще предстоит одобрить эти изменения. "И, конечно же, есть еще российская сторона уравнения. Но, повторюсь, мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них", - сказал он журналистам. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.