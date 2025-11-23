CBS: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе

Состоится ли визит, будет зависеть от итогов переговоров в Женеве

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Представители американской администрации обсуждают с украинскими чиновниками возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе. Об этом 23 ноября со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

По данным его собеседников, новая поездка Зеленского в США может состояться в рамках попыток американского президента Дональда Трампа заключить сделку об урегулировании кризиса на Украине до Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

При этом источники телеканала подчеркнули, что сама возможность нового визита будет зависеть от итогов переговоров между США и Украиной в Женеве.

23 ноября Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов этого проекта и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.