Превратить роль гостя в роль хозяина. Зачем Си Цзиньпин едет в Пхеньян?

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Пекин направляет в Пхеньян делегацию во главе с самим главой государства впервые за последние 14 лет. Фоном для переговоров, с одной стороны, станет "пробуксовка" переговоров США — КНДР по денуклеаризации, а с другой — надвигающийся саммит G20 в Осаке, где может произойти встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом.
Это первый официальный визит Си Цзиньпина в КНДР
Как прокомментировал МИД КНР, поездка китайского лидера в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами".
Ким Чен Ын путешествовал в Китай четыре раза — визит в Пекин в марте 2018 года стал его первой официальной зарубежной поездкой. Си Цзиньпин еще ни разу не был в КНДР с государственным визитом, но уже посещал соседнюю страну в качестве вице-премьера КНР в 2008 году. Тремя годами ранее визит в Пхеньян совершил Ху Цзиньтао, который тогда занимал пост председателя.
Предстоящая поездка Си Цзиньпина приурочена к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Она будет "иметь огромное значение для дальнейшего развития взаимных связей", заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.
Северокорейское информационное агентство ЦТАК еще в январе сообщило, что Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР с официальным визитом, которое тот ему передал во время их двусторонней встречи в Пекине. Первоначально южнокорейские СМИ прогнозировали, что эта поездка состоится после саммита США — КНДР в Ханое и выпадет на главный национальный праздник КНДР — День солнца (15 апреля, день рождения основателя народной республики Ким Ир Сена). Встреча Трампа и Ким Чен Ына закончилась фиаско, а весенняя поездка Си Цзиньпина в Пхеньян так и не состоялась.
Си Цзиньпин отправляется в Пхеньян в преддверии саммита G20 в Осаке. Скорее всего, это не случайность
Китай имеет существенные рычаги влияния на КНДР. Эксперты, опрошенные гонконгской газетой South China Morning Post (SCMP), считают, что предстоящая встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына призвана "послать месседж Вашингтону о том, что [США] все еще нуждаются в помощи Пекина для денуклеаризации Корейского полуострова". Если Си Цзиньпин убедит Пхеньян пойти на дальнейшие уступки по ядерному разоружению, в дальнейшем он сможет "использовать Северную Корею как дипломатическую карту" в отношениях с Трампом, пишет SCMP.
Трамп встретится с Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет 28–29 июня в Осаке. Отношения США — КНР при 45-м хозяине Белого дома переживают один из самых сложных периодов, не говоря уже о торговой войне. Аналитики SCMP прогнозируют, что "помимо торговых трений, [Трамп и Си Цзиньпин] будут обсуждать другие важные двусторонние и региональные вопросы, где одним из главных направлений будет снижение напряженности на Корейском полуострове". Урегулирование ядерной проблемы КНДР входит в общий круг интересов США и КНР, а значит, представляет область, где "стороны могут продемонстрировать готовность оставить в стороне свои разногласия".
Впрочем, официальный Пекин призывает не связывать предстоящую поездку Си Цзиньпина с ухудшением отношений между Китаем и Соединенными Штатами и тем более трактовать ее как подготовительную меру в преддверии встречи с Трампом. "Не стоит давать поверхностную оценку этому визиту, как и воле, которую проявляет Пекин, стремясь развивать отношения с Пхеньяном, — заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан. — Я хотел бы еще более настойчиво предостеречь от ненужных домыслов о том, связана ли эта поездка каким-либо образом с другими событиями".
О чем могут договориться лидеры КНР и КНДР
Визит Си Цзиньпина может поспособствовать перезапуску ядерного диалога с КНДР — по крайней мере, на это уповает Сеул, который также поддерживает тесные контакты с Пекином. Известно, что китайская и южнокорейская стороны в начале июня обсуждали предстоящую поездку Си Цзиньпина в КНДР. Представитель Голубого дома (официальной резиденции президента Республики Корея) Ко Мин Чжун говорила, что правительство РК проводило консультации с властями Китая "для как можно более раннего осуществления визита". "Встреча Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына может положительно повлиять на процесс мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове", — добавила она.
Аналогичная мысль содержится в статье за авторством самого Си Цзиньпина, опубликованной в среду в центральной северокорейской газете "Нодон синмун". В тексте говорится, что Пекин поддерживает "правильный курс" Пхеньяна, заключающийся в поиске политического решения проблемы Корейского полуострова. Также председатель КНР пишет о намерении Пекина внести "активный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона путем усиления коммуникации и координации с КНДР".
Что конкретно станет предметом для обсуждения Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, пока неизвестно. МИД КНР ограничивается общими фразами о том, что "совместно с Пхеньяном мы бросим взгляд в прошлое и наметим дальнейшие шаги для стимулирования успешного формирования дружественных связей в будущем". Среди конкретных направлений для развития сотрудничества Лу Кан упомянул лишь гуманитарные контакты, которые станут "ключевым звеном", за счет которого власти Китая рассчитывают создать основу для плодотворной кооперации с КНДР.
Китайская государственная пресса пишет, что визит "поможет достичь конкретных и прагматичных результатов в политическом, дипломатическом, экономическом, торговом и культурном сотрудничестве". Однако торгово-экономическое взаимодействие Пхеньяна и Пекина ограничено ввиду санкций ООН, поэтому, скорее всего, во главу угла будут поставлены такие "безопасные" сферы, как туризм и расширение человеческих контактов между народами двух стран. Источники SCMP также ожидают, что после визита Си Цзиньпина в КНДР отправится новая партия гуманитарной помощи, в которой страна чучхе нуждается как никогда.
Артур Громов