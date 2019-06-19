Превратить роль гостя в роль хозяина. Зачем Си Цзиньпин едет в Пхеньян?

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Пекин направляет в Пхеньян делегацию во главе с самим главой государства впервые за последние 14 лет. Фоном для переговоров, с одной стороны, станет "пробуксовка" переговоров США — КНДР по денуклеаризации, а с другой — надвигающийся саммит G20 в Осаке, где может произойти встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом.

Это первый официальный визит Си Цзиньпина в КНДР

Как прокомментировал МИД КНР, поездка китайского лидера в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами".

Ким Чен Ын путешествовал в Китай четыре раза — визит в Пекин в марте 2018 года стал его первой официальной зарубежной поездкой. Си Цзиньпин еще ни разу не был в КНДР с государственным визитом, но уже посещал соседнюю страну в качестве вице-премьера КНР в 2008 году. Тремя годами ранее визит в Пхеньян совершил Ху Цзиньтао, который тогда занимал пост председателя.

Предстоящая поездка Си Цзиньпина приурочена к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Она будет "иметь огромное значение для дальнейшего развития взаимных связей", заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.

Северокорейское информационное агентство ЦТАК еще в январе сообщило, что Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР с официальным визитом, которое тот ему передал во время их двусторонней встречи в Пекине. Первоначально южнокорейские СМИ прогнозировали, что эта поездка состоится после саммита США — КНДР в Ханое и выпадет на главный национальный праздник КНДР — День солнца (15 апреля, день рождения основателя народной республики Ким Ир Сена). Встреча Трампа и Ким Чен Ына закончилась фиаско, а весенняя поездка Си Цзиньпина в Пхеньян так и не состоялась.

Си Цзиньпин отправляется в Пхеньян в преддверии саммита G20 в Осаке. Скорее всего, это не случайность

Китай имеет существенные рычаги влияния на КНДР. Эксперты, опрошенные гонконгской газетой South China Morning Post (SCMP), считают, что предстоящая встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына призвана "послать месседж Вашингтону о том, что [США] все еще нуждаются в помощи Пекина для денуклеаризации Корейского полуострова". Если Си Цзиньпин убедит Пхеньян пойти на дальнейшие уступки по ядерному разоружению, в дальнейшем он сможет "использовать Северную Корею как дипломатическую карту" в отношениях с Трампом, пишет SCMP.