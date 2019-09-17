Контактная группа обсудит безопасность, обмен пленными и политический блок "Минска-2"

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Безопасность и обмен удерживаемыми лицами в Донбассе должны стать основными темами очередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в среду в белорусской столице. Об этом во вторник сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь полномочного представителя Киева в группе Леонида Кучмы, добавив, что Кучма настаивает на первоочередности выполнения блока безопасности минских соглашений.

На встрече контактной группы 17 июля сторонами конфликта было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября. Тогда близкий к мирному переговорному процессу директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выразил мнение, что этот обмен "будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта".

Позднее Киев снова поставил под сомнение предписываемую Минскими соглашениями формулу обмена "всех установленных на всех установленных". Так, во вторник глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко заявил, что "идеальная формула "всех на всех ", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной". "Нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все", - процитировало министра "Радио Свобода". По его словам, порой "в этих списках появляются криминальные авторитеты, которых пытаются запихнуть как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту". "Тогда эти списки не утверждаются", - отметил Пристайко.

Разведение сил

Исполнение других ранее согласованных аспектов урегулирования в сфере безопасности, в частности разведение сил в трех пилотных точках, также постоянно встречается с практическими трудностями. Так, 17 сентября подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили противотанковые мины на дороге, ведущей к участку разведения сил и средств в населенном пункте Петровское. По данным разведки Народной милиции ДНР, это уже второй случай в этом месяце, когда украинские военные минируют территории в районе Петровского.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске договорилась возобновить выполнение соглашения от 2016 года о разведении сил и средств еще на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе вслед за Станицей Луганской, поскольку отведенные ранее в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции.

Политический тупик

Еще более непростой остается ситуация на направлении политического урегулирования, поскольку Киев продолжает произвольно трактовать положения комплекса мер по выполнению минских соглашений. Так, глава МИД Пристайко на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) изложил текущее видение ключевых моментов урегулирования - наделения Донбасса особым статусом и объявления амнистии участникам конфликта. "Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов", - подчеркнул он.

Глава МИД также сказал, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении минских соглашений. "В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия", - подчеркнул он.

Реакция на заявления Кучмы

Это не первые подобные заявления Киева о нежелании предоставлять республикам Донбасса особый статус. Так, в пятницу, 13 сентября, Кучма заявил, что президент страны Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями. По его словам, Киев также не готов объявить и амнистию всем участникам событий на востоке страны, что тоже является одним из условий урегулирования.

Комментируя высказывания Кучмы, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов указал, что любые решения и действия Киева и Донбасса должны соответствовать минским договоренностям, а подобные заявления - "не что иное, как прямое нарушение "Минска", которое ставит под угрозу мирный процесс". По его словам это разжигание конфликта в Донбассе, а совсем не мир, который обещали избирателям Украины.

В республиках Донбасса также настаивают на выполнении властями Украины всех пунктов минских соглашений. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, руководство Украины должно понять, что минские соглашения не являются предметом для обсуждения. "Другого такого документа нет и не будет", - констатировал он. А глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание на то, что новые украинские власти до сих пор не смогли выработать четкого внешнего и внутриполитического курса, при этом Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе.

Двойная игра

Заявления представителей новой киевской администрации воспринимают в Москве как свидетельство неготовности выполнять минские соглашения, сказал ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В Москве воспринимают последние заявления официального представителя Украины в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонида Кучмы о том, что президент Украины Владимир Зеленский не готов предоставить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как наглядное доказательство того, что именно Украина не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения", - сказал он.

"Кучма расписывается в том, что его страна ведет двойную игру, - продолжал эксперт. - Одновременно утверждается о необходимости выполнить минские соглашения и о необходимости "сохранить санкции в отношении России за невыполнение этих соглашений", и что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу. Как это можно совместить?"

"То же касается и заявления Кучмы о неготовности к массовой амнистии для участников конфликта, - добавил российский эксперт. - Опыт урегулирования подобных конфликтов по всему миру за несколько десятков лет свидетельствует, что без массовой амнистии никакого мира не достичь". "Неуклюжие высказывания Кучмы либо сделаны по глупости, либо украинская сторона всем демонстрирует, что не является ответственным партнером и не собирается выполнять Минские соглашения. Из этого придется делать соответствующие выводы", - заключил директор Центра политической конъюнктуры.

Предпосылки саммита

От результатов работы контактной группы отчасти будет зависеть и ход подготовки к саммиту "нормандской четверки". Об этом 13 сентября заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита", - сказал Ушаков, отметив, что "советники очень активно работают, буквально позавчера состоялся очередной телефонный контакт, а до этого была встреча в начале сентября".

По словам представителя Кремля, помимо договоренностей в рамках контактной группы, "необходимо подготовить какой-то текст, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита, то есть наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге". "Ведется активная подготовительная работа, и когда будут видны ее результаты, которые могли быть одобрены лидерами, тогда и будет согласована конкретная дата, - сказал помощник президента. - Назывался ряд дат [проведения саммита], которые пока еще не согласованы. Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны".

Однако уже после неоднозначных сигналов из Киева, прозвучавших на форуме "Ялтинская европейская стратегия", Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что заявления Кучмы и Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения. Между тем, на что следует обратить особое внимание, заявил Чеснаков, "подписание в ближайшие дни в минской Контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" - условие проведения саммита "нормандской четверки".