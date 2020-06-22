Китай по обе стороны границы. История тайваньского вопроса

С одной стороны Тайваньского пролива находится Китайская Народная Республика, а с другой — Китайская Республика. Что это значит?

Тайвань просит обеспечить ему доступ к механизмам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы иметь возможность быстрее реагировать на эпидемиологические вызовы. По состоянию на 22 июня на острове с населением более 23 млн зарегистрировано всего 446 заболевших, и успехи Тайбэя в сдерживании вируса заинтересовали многие страны, в частности США, которые требуют пригласить Тайвань хотя бы в качестве наблюдателя. В Пекине такие призывы расценивают как попытки подорвать политику единого Китая и всячески их отвергают. С 2009 по 2016 год Тайвань участвовал в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя, но после смены власти на острове вновь оказался отстранен Пекином. Мы решили напомнить о непростых отношениях КНР и Тайваня, рассказать об истории острова и его сегодняшнем положении в мире, а также понять, какую роль он играет в усилившихся разногласиях между Китаем и США. Освоение острова Изначально остров Тайвань населяли племена австронезийских народов гаошань. За право колонизировать эту землю боролись голландцы, португальцы и испанцы. В 1683 году на остров высадилась маньчжурская армия и включила его в состав китайской провинции Фуцзянь. В начале XVII века Тайвань начали активно заселять выходцы с материка. В основном это были уроженцы южных китайских провинций Фуцзянь и Гуандун. Потомки этих мигрантов в настоящее время составляют самую большую группу населения Тайваня.

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В конце XIX века остров некоторое время находился под управлением Японии, но после Второй мировой войны Китайская Республика вновь вернула себе контроль над этой территорией. Между тем в Китае разразилась полномасштабная гражданская война, и в 1949 году войска Мао Цзэдуна разбили армию противостоящего им генералиссимуса Чан Кайши, вытеснив его к южным границам. В результате Чан Кайши, его партия Гоминьдан, а также администрация и парламент эвакуировались на Тайвань. Общее число прибывших на остров беженцев, по разным оценкам, составило от 1,5 до 2 млн человек. Переселенцы надеялись вернуться на материк после падения коммунистического режима, однако этого не случилось. На острове продолжалось правление Чан Кайши, а после смерти генералиссимуса власть перешла к его сыну, который впоследствии стал президентом. Все это время между Тайванем и Китаем складывались напряженные отношения, которые время от времени переходили в горячую фазу. Статус Тайваня В мире до сих пор существуют разногласия и путаница в отношении официального статуса острова. Согласно позиции правительства КНР, он является неотъемлемой частью Китая. КНР рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которую она пообещала вернуть в случае необходимости силой. Но лидеры Тайваня действуют обособленно от Пекина. Сбежавшее правительство Чан Кайши утверждало, что именно они являются законными руководителями Китая. Представители Тайваня заседали в Совете Безопасности ООН, а многие западные страны признавали их как единственное легитимное китайское руководство.

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В 1971 году мировое сообщество начало менять свою точку зрения. Официальным представителем Китая в ООН стал не Тайбэй, а Пекин. С тех пор число стран, признающих правительство Китайской Республики (Тайвань), сократилось примерно до 15. При этом на острове по-прежнему действует своя конституция, проводятся демократические выборы, а в вооруженных силах служат примерно 300 тыс. кадровых военных. У Тайваня есть свой флаг, валюта и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Де-факто остров проводит свою внешнюю и внутреннюю политику независимо от Пекина. При этом у него нет официального статуса суверенной страны. Отношения с Пекином В 80-х годах, после десятилетий враждебной риторики, отношения Пекина и Тайбэя начали улучшаться. Китай настаивал на формуле "одна страна, две системы", которая предполагала воссоединение Тайваня с материком в статусе автономии. В Тайбэе не заинтересовались этим предложением, но смягчили правила посещения и инвестирования для граждан КНР. Кроме того, в 1991 году Тайвань официально закончил войну с Китаем. Отношения вновь стали портиться в 2000 году, когда президентом на острове избрали Чэнь Шуйбяня, который открыто поддержал курс на независимость. Традиционно Пекину удавалось лучше находить общий язык с лидерами от партии Гоминьдан, чем с представителями другой крупной политической силы Тайваня — Демократической прогрессивной партией.

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Так, избранный в 2008 году представить Гоминьдан Ма Инцзю смог значительно улучшить экономические связи Пекина и Тайбэя. Но пришедшая к власти в 2016 году представительница демократов Цай Инвэнь выступила против сближения острова с КНР. В январе 2020 года Цай Инвэнь с большим отрывом вновь победила на выборах. "Отношения между двумя сторонами [Тайваньского] пролива достигли исторического переломного момента. Обе стороны обязаны найти способ сосуществовать в долгосрочной перспективе и предотвратить усиление антагонизма и разногласий", — заявила Цай Инвэнь в своем выступлении в конце мая. Она также добавила, что для Тайваня не приемлем принцип "одна страна — две системы", который, по еесловам, нивелирует статус-кво острова. Несмотря на политические разногласия, экономические связи сторон остаются значительными. Как пишет Би-би-си, размер инвестиций тайваньских компаний в Китай составляет около $60 млрд. Кроме того, на материке проживает до одного миллиона тайваньцев, многие из которых управляют тайваньскими заводами. Участие США Вашингтон, пожалуй, самый важный союзников Тайбэя. Особенно что касается сотрудничества по линии обороны. Через Тайваньский пролив регулярно проходят военные американские корабли, а сам Тайвань является покупателем американского оружия. Белый дом активно использует связанный с островом территориальный вопрос для давления на Пекин.

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"Вашингтон намеренно сохраняет двусмысленность касательно статуса Тайваня, одновременно негласно поощряя Тайбэй на различные необдуманные заявления по поводу "независимости" острова, при этом не допуская сваливания ситуации в непредсказуемую зону военного конфликта, — считает эксперт РИСИ Владимир Сведенцов. В случае возникновения угрозы полномасштабного конфликта из-за тайваньской проблемы с КНР администрация Трампа ограничится именно устными заверениями своей поддержки острову". После победы Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году Цай Инвэнь провела с вновь избранным американским лидером телефонные переговоры, чего не случалось с 1979 года, после формального разрыва дипотношений Вашингтона с Тайбэем. Кроме того, в марте 2020 года президент США подписал закон, требующий усиления американской поддержки Тайваня на международном уровне. Документ, принятый при участии как демократов, так и республиканцев, требует от Госдепа отчитываться перед Конгрессом о мерах по укреплению дипломатических отношений с островом. В ответ на это Китай выразил США протест и назвал действия Вашингтона грубым вмешательством в свою внутреннюю политику. После начала эпидемии коронавируса Трамп открыто критиковал ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) за ее якобы подыгрывание интересам Китая. Одно из обвинений американской стороны заключалось в том, что ВОЗ находится в зависимости от Пекина, а потому намеренно проигнорировала якобы полученное от Тайваня предупреждение об опасности вируса еще в декабре 2019 года.

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Все закончилось тем, что Трамп прекратил финансирование ВОЗ. Помимо всего прочего Вашингтон начал добиваться возвращения Тайваня в организацию здравоохранения в качестве наблюдателя. С 2009 по 2016 год остров уже имел этот статус, но после того, как партия Гоминьдан потеряла свою власть, Пекин блокировал участие Тайваня в заседаниях. "Цель некоторых стран, выдвигающих данное предложение (о возвращении Тайваня в организацию — прим. ТАСС), заключается в том, чтобы вмешаться в повестку ассамблеи и подорвать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Перспективы воссоединения В 2005 году Китай принял "Закон о противодействии расколу государства". Согласно документу, в случае возникновения угрозы мирному воссоединению материковой части страны и Тайваня правительство КНР обязано прибегнуть к силовым и другим необходимым способам для сохранения своей территориальной целостности. Одной из таких угроз может стать попытка Тайваня провозгласить независимость.

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"Мы будем продолжать придерживаться основного курса в работе с Тайванем, категорически выступать против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой независимостью Тайваня, и пресекать их", — отмечается в докладе, опубликованном на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Именно поэтому Тайвань не спешит официально объявлять независимость, а придерживается статус-кво. Несмотря на то что Цай Инвэнь открыто выступает против сближения с КНР, далеко не факт, что она попытается поменять статус острова. Попытка переписать конституцию грозит немедленным вмешательством Пекина, скорее всего военным. Согласно уставу Демократической прогрессивной партии, единственный способ для проведения политики по признанию независимости Тайваня — это всенародный референдум, а не одностороннее решение какой-либо политической силы. Как пишет издание The Diplomat, многих сторонников независимости острова вполне устраивает статус-кво. Это касается и сторонников "просоюзной" партии Гоминьдан.

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