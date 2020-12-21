Мир обсуждает новый штамм. Главное о коронавирусе за 21 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 877 727 случаев заражения, из них новых — 29 350 (новый максимум). За сутки умерли 493 человека, за весь период — 51 351.
- Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса (подробнее о нем здесь). Ограничения вступают в силу 22 декабря и будут действовать в течение недели.
- Россия при необходимости примет дополнительные меры в связи с мутацией коронавируса в мире, заявили в оперативном штабе.
- Глава РФПИ заявил, что "Спутник V" эффективен против новых мутаций коронавируса.
- В Дагестане вводят запрет на допуск прихожан на богослужения с 22 декабря
- Заразился художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Москва
- Всего зафиксировано 743 697 случаев заражения, из них новых — 7797 (максимум с 5 декабря). Госпитализированы 1585 пациентов.
- Открылась запись на вакцинацию для новых категорий горожан — прививку смогут сделать работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ.
Мир
- Всего зафиксировано более 76,9 млн случаев заражения, умерли 1 695 606 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность.
- Ряд стран приостановил авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового варианта коронавируса.
- Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение.
- Датский парламент поддержал запрет на разведение норок в 2021 году.