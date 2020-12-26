Вакцинация людей старше 60, опасность нового штамма. Главное о коронавирусе за 26 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 3 021 964 случая заражения, из них новых — 29 258. За сутки умерли 567 человек, за весь период — 54 226.
- Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации людей старше 60 лет. Вакцина продемонстрировала эффективность более 90% для этой возрастной группы.
- Россия стала четвертой страной, где заразились уже более 3 млн человек, после США, Индии и Бразилии.
- Режим самоизоляции для пожилых жителей Ненецкого автономного округа продлили до 11 января.
- Недостаточное количество употребляемого белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации, сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Экстремальные морозы, которые ожидаются в Сибири в ближайшие дни, могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции.
Москва
- Всего зафиксировано 779 584 случая заражения, из них новых — 7 480 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 79,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Новый штамм коронавируса может распространяться на 56% быстрее, считают исследователи из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
- Врачи в Швеции, Испании и во Франции зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса.
- В США выявили случай острой аллергической реакции на вакцину от Moderna.
- Япония запретила въезд в страну граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на японской территории.
- Жесткие ограничения, предусматривающие в том числе закрытие ресторанов, магазинов, спортзалов вводятся в Канадской провинции Онтарио. При этом в южной части провинции, где расположены такие города, как Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной — 14 дней.
- С 10 января желающим отдохнуть на Кубе придется сдавать тест на коронавирус дважды — за 72 часа до вылета и по прилету.
- Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус показали негативный результат.