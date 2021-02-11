"Спутник V" для мусульман. Главное о коронавирусе за 11 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 027 748 случаев заражения, из них новых — 15 038. За сутки умерли 553 человека, за весь период — 78 687.
- Британский штамм может начать распространяться в России в середине весны, его появление неизбежно, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, "если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая".
- Духовное управление мусульман РФ может в марте принять фетву о допустимости использования "Спутника V" мусульманами. Разработчик заявил, что в составе вакцины нет запрещенных исламом веществ.
- Использование принципа кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва
- Всего зафиксировано 950 517 случаев заражения, из них новых — 2 040. Госпитализированы 807 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 107,3 млн случаев заражения, умерли 2 354 416 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Венгрии началась вакцинация "Спутником V".
- Эксперты ВОЗ не исключают, что новый коронавирус начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года, а не в декабре, как утверждалось ранее, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей всемирной организации.
- В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости в странах Европы.
- Вакцинировавшимся не обязателен карантин после контакта с больным при трех условиях: вакцинация проведена по схеме в два этапа; контакт произошел в течение трех месяцев с момента получения второй дозы препарата; у контактировавшего нет симптомов (это следует из обновленных рекомендаций, размещенных на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США).